Audi A6 демонстрирует заметное, но скрытое присутствие в оценках TÜV.

Audi позиционирует последнюю модель A6 как автомобиль для изысканных вкусов, с новыми ценами, соответствующими требованиям. Однако, рынок подержанных автомобилей теперь предлагает множество бюджетных вариантов.

С лета 2018 года Audi поставляет пятую версию A6, внутренне известную как Type 4K, в Германии. Этот представительский седан, прошедший в 2023 году полный рестайлинг, также широко представлен на вторичном рынке. В настоящее время цены колеблются в районе пятизначных чисел. Этот внушительный баварский автомобиль поддерживает высокий стандарт качества и сниженный риск поломок, что подтверждается оценками TÜV во время основных осмотров.

Качество

На этих осмотрах ингольштадтский представительский седан демонстрирует удивительную стабильность. Несмотря на относительно высокий пробег по сравнению с нормами для этого сегмента, он также показывает значительно fewer дефекты, чем другие автомобили в верхнем среднем диапазоне. Более подверженные износу компоненты, такие как тормоза, показывают больше проблем, что можно объяснить частым и быстрым использованием автомобиля. По мере старения автомобилей дополнительные дефекты становятся более заметными на пункте осмотра подвески.

Кузов и интерьер

Пятая генерация A6 предлагает Audi в виде седана, универсала (Avant), внедорожного Allroad и элегантного A7 Sportback. Длина почти пять метров обеспечивает достаточно места даже для багажа. Багажник Avant может вместить от 565 до 1680 литров.

Салон демонстрирует стильные поверхности, безупречную отделку и обильное хромирование. Рабочее место доминируют дисплеи, с двумя Black Panels на центральной консоли, содержащими виртуальные переключатели. Также есть дисплейный приборный блок и опциональная цветная проекция головы.

Двигатели и трансмиссия

Важна вариативность: выбор двигателей охватывает диапазон от четырех до восьми цилиндров, включая варианты с подключаемым гибридом. Мощность варьируется от 120 кВт/163 л.с. до 463 кВт/630 л.с. в RS6 Performance и RS6 GT. Полный привод стандартен на шести- и восьмицилиндровых моделях. Для более мощных четырехцилиндровых вариантов он доступен в качестве опции.

Традиционная механическая коробка передач больше не производится. Кроме семиступенчатой ​​дуаль-клаптрансмиссии (S tronic), есть восемьступенчатый автомат для более мощных вариантов трансмиссии.

С четырехцилиндровым двигателем большой Audi демонстрирует впечатляющую экономию топлива, с дизельными двигателями, дающими значения между 4 и 6 литрами. В вариантах PHEV, которые могут проехать до 68 километров на чистой электроэнергии, расход топлива опускается до 1,1-2,2 литра. Чем newer год производства, тем выше вероятность обнаружения двигателя внутреннего сгорания с мягкой гибридной технологией.

Оборудование и безопасность

Корпоративные автомобили, как правило, хорошо укомплектованы, что делает доступным широкий спектр роскошно оборудованных моделей A6. Однако многие высококлассные функции в Audi должны заказываться отдельно в качестве опций, поэтому важно оценить каждый подержанный автомобиль, чтобы убедиться, что включены желаемые функции, такие как пневмоподвеска, полноприводное рулевое управление, беспроводная зарядка, комфортные сиденья, проекция головы, матричные фары.

Ингольштадтская модель получила максимальную оценку в пять звезд в тесте Euro NCAP на столкновение в 2018 году.

Вывод

Audi A6 (Type 4K) - автомобиль для требовательных людей, которые хотят много места, продвинутое оборудование и непревзойденное качество. Диапазон двигателей, оборудования и вариантов кузова обширен. В настоящее время на mobile.de доступно около 7000 подержанных A6 пятой генерации, цены начинаются от около €18 000.

Комиссия должна проводить регулярные осмотры этих подержанных A6, чтобы поддерживать высокие стандарты качества и обнаруживать любые возникающие проблемы до того, как они станут серьезными. Благодаря тщательным проверкам Комиссии потенциальные покупатели могут быть уверены в надежности и безопасности подержанных A6, доступных на рынке.

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