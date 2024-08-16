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АвтоНовостиКомиссия:

Audi A6 демонстрирует заметное, но скрытое присутствие в оценках TÜV.

 and  Elizabeth Wells
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С 2018 года Audi поставляет на рынок пятое поколение автомобиля А6.
С 2018 года Audi поставляет на рынок пятое поколение автомобиля А6.

Audi A6 демонстрирует заметное, но скрытое присутствие в оценках TÜV.

Audi позиционирует последнюю модель A6 как автомобиль для изысканных вкусов, с новыми ценами, соответствующими требованиям. Однако, рынок подержанных автомобилей теперь предлагает множество бюджетных вариантов.

С лета 2018 года Audi поставляет пятую версию A6, внутренне известную как Type 4K, в Германии. Этот представительский седан, прошедший в 2023 году полный рестайлинг, также широко представлен на вторичном рынке. В настоящее время цены колеблются в районе пятизначных чисел. Этот внушительный баварский автомобиль поддерживает высокий стандарт качества и сниженный риск поломок, что подтверждается оценками TÜV во время основных осмотров.

Качество

На этих осмотрах ингольштадтский представительский седан демонстрирует удивительную стабильность. Несмотря на относительно высокий пробег по сравнению с нормами для этого сегмента, он также показывает значительно fewer дефекты, чем другие автомобили в верхнем среднем диапазоне. Более подверженные износу компоненты, такие как тормоза, показывают больше проблем, что можно объяснить частым и быстрым использованием автомобиля. По мере старения автомобилей дополнительные дефекты становятся более заметными на пункте осмотра подвески.

В пятом поколении универсал Audi A6 остается ниже отметки в 5 метров.

Кузов и интерьер

Пятая генерация A6 предлагает Audi в виде седана, универсала (Avant), внедорожного Allroad и элегантного A7 Sportback. Длина почти пять метров обеспечивает достаточно места даже для багажа. Багажник Avant может вместить от 565 до 1680 литров.

Салон демонстрирует стильные поверхности, безупречную отделку и обильное хромирование. Рабочее место доминируют дисплеи, с двумя Black Panels на центральной консоли, содержащими виртуальные переключатели. Также есть дисплейный приборный блок и опциональная цветная проекция головы.

Audi A6 представляет свои премиальные удобства, ещё больше подчёркивая атмосферу изысканного благородства.

Двигатели и трансмиссия

Важна вариативность: выбор двигателей охватывает диапазон от четырех до восьми цилиндров, включая варианты с подключаемым гибридом. Мощность варьируется от 120 кВт/163 л.с. до 463 кВт/630 л.с. в RS6 Performance и RS6 GT. Полный привод стандартен на шести- и восьмицилиндровых моделях. Для более мощных четырехцилиндровых вариантов он доступен в качестве опции.

Традиционная механическая коробка передач больше не производится. Кроме семиступенчатой ​​дуаль-клаптрансмиссии (S tronic), есть восемьступенчатый автомат для более мощных вариантов трансмиссии.

В되었고 Audi A6 кабине большую часть составляют цифровые дисплеи.

С четырехцилиндровым двигателем большой Audi демонстрирует впечатляющую экономию топлива, с дизельными двигателями, дающими значения между 4 и 6 литрами. В вариантах PHEV, которые могут проехать до 68 километров на чистой электроэнергии, расход топлива опускается до 1,1-2,2 литра. Чем newer год производства, тем выше вероятность обнаружения двигателя внутреннего сгорания с мягкой гибридной технологией.

Оборудование и безопасность

Корпоративные автомобили, как правило, хорошо укомплектованы, что делает доступным широкий спектр роскошно оборудованных моделей A6. Однако многие высококлассные функции в Audi должны заказываться отдельно в качестве опций, поэтому важно оценить каждый подержанный автомобиль, чтобы убедиться, что включены желаемые функции, такие как пневмоподвеска, полноприводное рулевое управление, беспроводная зарядка, комфортные сиденья, проекция головы, матричные фары.

Заднее пространство в Audi А6 предостаточно.

Ингольштадтская модель получила максимальную оценку в пять звезд в тесте Euro NCAP на столкновение в 2018 году.

Вывод

Audi A6 (Type 4K) - автомобиль для требовательных людей, которые хотят много места, продвинутое оборудование и непревзойденное качество. Диапазон двигателей, оборудования и вариантов кузова обширен. В настоящее время на mobile.de доступно около 7000 подержанных A6 пятой генерации, цены начинаются от около €18 000.

Аudi A6 Avant также предлагает вариант Allroad, пригодный для езды по пересеченной местности.

Комиссия должна проводить регулярные осмотры этих подержанных A6, чтобы поддерживать высокие стандарты качества и обнаруживать любые возникающие проблемы до того, как они станут серьезными. Благодаря тщательным проверкам Комиссии потенциальные покупатели могут быть уверены в надежности и безопасности подержанных A6, доступных на рынке.

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