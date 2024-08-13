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АДАК тестирует HVO на жареный жирный дизель.

Новый вид топлива HVO100, изготовленный из отходов масла и жиров, вызывает скепсис у ADAC, который тестирует его пригодность в качестве альтернативы дизельному топливу.

 and  Elizabeth Wells
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- АДАК тестирует HVO на жареный жирный дизель.

Скептицизм был также велик, когда был введен бензин Е10 - многие люди до сих пор не заправляются более дешевым топливом, даже если производитель их автомобиля дал добро много лет назад. Реакция на новый дизель HVO100 похожа. Аббревиатура расшифровывается как "Гидрогенизированные растительные масла", что примерно переводится как "гидрогенизированное растительное масло". Автомобильный клуб "Мобильный в Германии" описывает топливо следующим образом: "HVO100 - это климатонейтральное, нефоссильное дизельное топливо, произведенное из биологических отходов и остатков".

Но помимо обещаний, решающую роль играют факты. Как ведет себя двигатель на этом новом дизеле? Какой расход? И действительно ли выхлоп более экологичен? ADAC отвечает на эти вопросы с помощью теста.

Действительно ли HVO100 чище?

HVO100, так называемое парафиновое дизельное топливо, доступно на некоторых немецких АЗС с конца мая. Компании, занимающиеся топливом, заявляют, что "финансовые выбросы CO2" можно сократить до 90% с помощью HVO100. Для теста ADAC протестировал несколько автомобилей в лаборатории. BMW 520d Touring, Mercedes E 220 d T-модель, Škoda Superb Combi 2.0 TDI и VW Caddy 2.0 TDI - каждый в текущей новой конфигурации. Соответствующие одобрения HVO100 от соответствующего производителя были доступны для упомянутых моделей - потому что только тогда стоит даже рассматривать новое топливо.

Тест должен был показать разницу в выбросах загрязняющих веществ, как меняется культура хода двигателей и какое влияние оказывает HVO100 на расход.

Клуб пишет о загрязняющих веществах: "В старых автомобилях выбросы загрязняющих веществ имеют тенденцию к снижению при эксплуатации на HVO100. В современных дизельных автомобилях, которые имеют сложную систему послеобеспечения выхлопных газов, выбросы загрязняющих веществ уже настолько низки, что соответствующее состояние работы катализаторов делает (малую) разницу, а не используемое топливо".

Тем не менее, было определено снижение выбросов на 2-5% с HVO100 во всех случаях. Но есть ловушка: дополнительный расход был столь же высоким, что могло быть заметно в автомобилях на большие расстояния. По сравнению с минеральным дизелем это было от 1 до 5%. ADAC объясняет это более низкой плотностью HVO100. По крайней мере: в новых автомобилях не было разницы в культуре хода, а в старых автомобилях даже отмечались незначительные улучшения в плавности хода и отзывчивости.

ADAC видит необходимость нагоняя

Вывод ADAC неудивителен: "Если имеется одобрение для модели, топливо можно заливать без колебаний. Даже старые модели можно было бы эксплуатировать с HVO без эмиссионного недостатка при соответствующем одобрении производителя".

Но есть проблема: согласно ADAC, "некоторые производители все еще очень осторожно относятся к одобрению своих дизельных моделей для парафиновых дизельных топлив, подобных HVO", хотя технически нет проблем в эксплуатации большинства современных и старых двигателей на нем. Список одобрений, например, предоставляется "Немецким автомобильным доверием" - HVO100 называется XTL в этой таблице, что является общим термином для синтетических топлив.

Несмотря на то, что HVO100 доступен на некоторых немецких АЗС с мая, многие производители все еще неохотно дают одобрение на свои дизельные модели. Однако, согласно ADAC, технически возможно эксплуатировать большинство современных и старых двигателей на HVO100, как показывает их список одобрений. Даже для автомобилей без такого одобрения заправка HVO100 на АЗС, возможно, не приведет к каким-либо эмиссионным недостаткам.

После проведения тестов на нескольких новых моделях ADAC обнаружил снижение выбросов примерно на 2-5% с HVO100, но это было компенсировано более высоким расходом. Хотя в новых автомобилях не было разницы в культуре хода, старые автомобили показали незначительные улучшения в плавности и отзывчивости. Этот рост расхода может быть связан с более низкой плотностью HVO100 по сравнению с минеральным дизелем.

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