- ADAC считает только одну модель "отличной": они представляют собой лучшие электромобили, согласно их оценкам.

Автомобильный клуб Германии, сокращенно ADAC, проводит оценку автомобилей круглый год. Эти оценки публикуются регулярно, разделенные по типу автомобиля, и содержат краткое описание моделей, которые тестировщики считают исключительными в своих классах в соответствии со своими стандартами. После оценки автомобили получают три рейтинга для целей ранжирования: общий рейтинг и индивидуальные рейтинги для стоимости и соотношения цены и качества.

Во время этих оценок автомобили проходят тщательное тестирование, в ходе которого тестируются факторы, такие как производительность вождения, функции безопасности, повседневная практичность, грузоподъемность и многое другое. Для электромобилей такие факторы, как запас хода и скорость зарядки, также являются критическими. Последние результаты электромобилей были обновлены в конце августа.

В мае произошло событие, вызвавшее некоторый ажиотаж – впервые автомобиль получил общий рейтинг "отлично". Вольво ID.7 Pro получил 1,5 балла благодаря впечатляющей производительности, функциям безопасности и выдающемуся экологическому воздействию.

Однако другие бренды также сияют. В самой маленькой категории Fiat 500e La Prima с батареей 42 кВтч в настоящее время занимает первое место. Автомобиль получил 2,4 балла благодаря плавному вождению, надежной управляемости и исключительным экологическим свойствам. Недостатками, учитываемыми при определении рейтинга, были низкая грузоподъемность и пространство для хранения.

В компактном классе Hyundai Kona Electric с батареей 65,4 кВтч и пакетом Prime занимает первое место. Этот автомобиль получил идеальную оценку 2, демонстрируя слабости в основном в материалах интерьера и стоимости – в настоящее время он стоит 45 340 евро.

В нижнем среднем классе Volvo лидирует с XC40 Recharge Pure Electric Single Motor Extended Range Ultimate. Автомобиль получил 1,7 балла за полное оснащение, высокую безопасность, достаточную производительность и прочный опыт вождения.

В люксовом классе Porsche и Mercedes делят первое место с Taycan Performance Plus и EQS 450+, оба получив 1,6 балла. Заоблачные цены, возможно, повлияли на высший рейтинг – обе модели начинаются более чем с 100 000 евро.

Что касается восточных производителей, ADAC упоминает, что "хотя пока ни одна модель не достигла высшего уровня, электромобили из китайских заводов теперь получают более чем заслуживающие внимания рейтинги в оценках ADAC. Примерами этого являются Nio со своими технологически продвинутыми моделями ET5, ET7, EL6 и EL7, а также Xpeng и его G9".

ADAC предсказывает, что "конкуренция за верхние позиции и долю рынка будет усиливаться еще больше". Это также может иметь последствия для Tesla. В настоящее время Tesla Model 3 находится посередине списка с рейтингом 2,0, а Model Y не намного отстает. Люксовые модели Tesla S и X отсутствуют в рейтингах. Если Tesla не представит что-то инновационное в ближайшее время, конкуренты выпустят новые модели, постепенно вытесняя популярные автомобили из конюшни Маска.

Процесс оценки ADAC также тщательно исследует традиционные бензиновые или дизельные автомобили, оценивая их производительность вождения, функции безопасности и повседневную практичность. Отчет об осмотре автомобиля, доступный для всех оцененных моделей, содержит подробный анализ сильных и слабых сторон каждого автомобиля.

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