- ADAC считает только одну модель "исключительно превосходной": вот лучшие электромобили, которые они рекомендуют.

Автомобильный клуб Германии, более известный как ADAC, проводит оценку автомобилей круглогодично. Эта организация регулярно публикует результаты, классифицированные по категориям автомобилей, предоставляя краткий обзор моделей, признанных лучшими в своих категориях в соответствии с установленными критериями. После прохождения испытаний автомобили получают три рейтинга: общий результат и индивидуальные рейтинги для стоимости и оцененной эффективности.

Автомобили проходят тщательные испытания на ходовые качества, безопасность, практичность, грузоподъемность и множество других характеристик. Для электромобилей такие факторы, как запас хода и скорость зарядки, имеют considerable важность. Клуб регулярно публикует результаты, с последними данными по электромобилям, обновляемыми к концу августа.

В мае произошло знаменательное событие – впервые автомобиль получил отличный общий рейтинг "отлично". Volkswagen ID.7 Pro получил 1.5 от тестеров.

Лучшие электромобили в своих классах

Хотя другие производители также отличились, в категории городских автомобилей лидирует Fiat 500e La Prima с аккумулятором емкостью 42 кВтч. Автомобиль получил рейтинг 2.4 благодаря отличному управлению, эффективной работе и достойным экологическим характеристикам. Отрицательные аспекты, как ожидалось, в основном связаны с грузоподъемностью и пространством.

В то же время, в категории компактных автомобилей лидирует Hyundai Kona Electric с аккумулятором емкостью 65.4 кВтч и пакетом Prime. Автомобиль получил идеальный рейтинг 2 в тесте, указывая на недостатки в основном в материалах интерьера и стоимости – автомобиль в настоящее время продается по цене 45 340 евро.

В категории нижней среднего размера лидирует Volvo с XC40 Recharge Pure Electric Single Motor Extended Range Ultimate. Автомобиль получил рейтинг 1.7, отмечая широкий спектр функций, высокие стандарты безопасности, прочную производительность и достойную работу.

В люксовой категории Porsche и Mercedes делят первое место, оба получают рейтинг 1.6 с Taycan Performance Plus и EQS 450+ соответственно. Заоблачные цены обоих моделей могли помешать идеальному рейтингу – обе модели превышают порог в 100 000 евро.

Восхождение восточных производителей и борьба Tesla

Что касается восточных производителей, ADAC отмечает: "Хотя еще ни одна модель не достигла вершины, электромобили китайского производства теперь поднялись выше посредственных оценок в тесте ADAC. Характерными примерами являются Nio с технически продвинутыми моделями ET5, ET7 и EL6/EL7, а также Xpeng G9".

ADAC прогнозирует "дальнейшее обострение борьбы за лидирующие позиции и долю рынка". Это может повлиять на Tesla. В настоящее время Tesla Model 3 в категории среднего размера и Model Y оба получают рейтинг 2, занимая умеренное положение в рейтинге. Люксовые модели S и X не указаны в таблицах. Если Tesla не сможет оперативно инноваций, конкуренты выпустят больше моделей, которые все больше будут бросать вызов популярным автомобилям от конюшни Маска.

Оценка ADAC показала, что электромобили от китайских производителей, таких как Nio ET5, ET7 и EL6/EL7, значительно улучшились и теперь превосходят посредственные рейтинги. В категории среднего размера Tesla Model 3 и Model Y оба получили рейтинг 2, занимая умеренное положение в рейтингах.

Несмотря на сильные выступления, Tesla Model S и X не указаны в таблицах, указывая на необходимость инноваций, чтобы конкурировать с растущими конкурентами от других производителей.

Читайте также: