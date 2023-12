Zurück zum Schlimmsten": Die Misere von Manchester United geht nach der Niederlage gegen Nottingham Forest weiter

Erneut war es eine unglückliche Abwehrleistung - ein typisches Merkmal der bisherigen Saison von United -, die dem argentinischen Nationalspieler Nicolás Domínguez im Strafraum viel Platz bot, um Forest nach 64 Minuten in Führung zu bringen.

Marcus Rashford erzielte 12 Minuten vor Schluss nach einem Fehler von Forest-Torhüter Matt Turner den Ausgleich für United, doch nur vier Minuten später wurde die schwache Abwehr von Ten Hag erneut durchbrochen, als Morgan Gibbs-White einen raffinierten Konter zum 2:1-Sieg und damit zu drei wichtigen Punkten im Kampf gegen den Abstieg abschloss.

Es war das zweite Spiel für United, seit der britische Milliardär Jim Ratcliffe eine 25%ige Beteiligung am Klub erworben hat, und auch wenn das Comeback am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen Villa ihn optimistisch gestimmt hatte, zeigte die Niederlage am Samstag, wie groß die Aufgabe ist, die vor ihm liegt.

David Brailsford, ein britischer Radsporttrainer und Sportdirektor bei Ratcliffes Unternehmen INEOS, war neben dem legendären United-Manager Alex Ferguson im City Ground zugegen. Beide Männer werden sicherlich schwer enttäuscht sein.

Laut Opta hat United nun zum ersten Mal seit 1989/90 neun seiner ersten 20 Ligaspiele in einer Saison verloren und damit so viele Niederlagen wie in der gesamten letzten Saison erlitten.

Nach dem Spiel sagte United-Legende Gary Neville, dass Manchester United "wieder so schlecht ist wie früher".

"Manchester United ist wieder das, was sie sind - unbeständig und furchtbar", sagte er gegenüber Sky Sports. "Sie gehen als geschlagener Haufen vom Platz. Die United-Fans hinter dem Tor werden sehr enttäuscht sein.

"Ich bin mir nicht sicher, was dieses Team von Manchester United ist", fügte er hinzu. "Es ist sehr schwierig, das zu sehen. Ich denke, jeder hat akzeptiert, dass Erik ten Hag in seiner ersten Saison einen sehr guten Job gemacht hat.

"Mit den neuen Besitzern wird Sir Dave Brailsford jetzt Woche für Woche auf der Hut sein. Wir werden ihn in der Chefetage sehen.

"Er wird sich ansehen, was dieser Verein ist, auf und neben dem Platz. Was er im Moment sieht, wird ihm nicht gefallen."

Neville fügte hinzu, dass Uniteds Saison "mehr nach unten als nach oben" verlaufen sei und dass einige der Leistungen unter Ten Hag in dieser Saison "weit unter dem liegen, was auf diesem Niveau verlangt werden sollte."

United hat in den letzten fünf Ligaspielen nur vier von 15 möglichen Punkten geholt und ist in der Tabelle auf den siebten Platz zurückgefallen, neun Punkte hinter Arsenal auf dem vierten und letzten Champions-League-Platz.

Außerdem ist das Team bereits aus der Champions League ausgeschieden, da es in einer nicht besonders schwierigen Gruppe den letzten Platz belegte, und auch aus dem Ligapokal, so dass der FA-Cup die einzige verbleibende Chance auf einen Titel in dieser Saison darstellt.

United ist das einzige Team in der oberen Hälfte der Premier League mit einer negativen Tordifferenz, und nur Burnley und Sheffield United, die beiden Schlusslichter der Liga, haben in dieser Saison weniger Tore erzielt als United (22).

Der Verein hat viel Geld für Spieler ausgegeben, die Ten Hag in seinem Team haben wollte, darunter André Onana und Antony, aber der niederländische Trainer ist der Umsetzung eines bestimmten Stils nicht näher gekommen als bei seinem Amtsantritt zu Beginn der letzten Saison.

Der brasilianische Flügelstürmer Antony, der nach einer weiteren schwachen Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Forest nach weniger als 10 Minuten ausgewechselt wurde, beendet das Jahr 2023 mit einer Bilanz von einem Tor in 33 Premier-League-Spielen.

In 21 Spielen und mehr als 900 Minuten Premier-League-Einsatz in dieser Saison hat Antony null Tore und null Vorlagen erzielt. Manchester United soll 109 Millionen Dollar für seine Dienste gezahlt haben.

Neville sagte, dass dieses Ergebnis und diese Leistung bedeuten, dass Ten Hag jetzt "unter Druck" steht.

"Daran gibt es keinen Zweifel. Sie werden offensichtlich diese drei Positionen besetzen - CEO, Sportdirektor und Leiter der Personalabteilung - sie werden alle kommen und der Rest wird gehen", sagte er.

"Der Trainer wird derjenige sein, über den sie am meisten nachdenken werden, das ist in einem Fußballverein immer so, weil man einen Trainer nicht so einfach entlässt.

"Sie sind aus Europa und aus dem Carabao Cup ausgeschieden. Sie müssen ihre Spieler fit bekommen und irgendwie versuchen, in Richtung Champions League zu kommen und zu sehen, wohin sie das führt.

"Aber im Moment sind sie weit davon entfernt und es gibt sechs oder sieben Mannschaften, die viel besser in Form sind als sie. Das scheint eine Million Meilen entfernt zu sein."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com