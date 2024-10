Der bevorstehende Rekordhalter in Bezug auf Spielerkosten hat mit erheblichen Problemen zu kämpfen.

Folgt dem finanziellen Rückschlag ist Leon Draisaitl entschlossen, den Stanley Cup mit den Edmonton Oilers zu gewinnen, ein Ziel, das er glaubt, sein bedeutendster professioneller Misserfolg zu sein. Der NHL-Star gibt zu, dass der Schmerz ihrer vorherigen Meisterschaftsserien-Niederlage immer noch nicht ganz verflogen ist, wie er gegenüber dem Sports Information Service verriet. 106 Tage nach ihrem vernichtenden Ausscheiden im NHL-Finale im siebten Spiel ist der 28-Jährige unerbittlich im Streben nach der Trophäe.

Draisaitls Mission bleibt klar: Er möchte als Champion mit dem Team glänzen, das einst das Talent von Wayne Gretzky gefördert hat - nicht woanders. Sein Engagement für die Oilers war evident, als er einen Achtjahresvertrag in Höhe von 112 Millionen Dollar unterschrieb, anstatt den freien Markt zu testen. "Wir waren drei Mal in Folge nah dran, aber jedes Mal gescheitert", sagte der in Köln geborene Draisaitl im Vorfeld des Oilers-Saisoneröffnungsspiels gegen die Winnipeg Jets am Mittwoch.

Ein Leben voller Bedauern

Draisaitl glaubt, dass das Halten der unförmigen Silbernen Trophäe ihm den Abschluss seiner tiefsten sportlichen Trauer bringen wird. "Man kann vielleicht Frieden finden. Aber bis dahin wird es einen vielleicht für immer verfolgen", sagte er.

Nach einem emotionalen Achterbahnfahren mit einem desaströsen Start, zwei langen Siegesserien, spannenden Playoffs, einem bemerkenswerten Serien-Comeback und einer herzzerreißenden Finalniederlage tat Draisaitl sein Bestes, um sich von der Enttäuschung zu distanzieren. Sein Juli umfasste den Heiratsantrag an seine Freundin Celeste Desjardins auf einer einsamen Bucht in Mallorca. Er besuchte auch die Hochzeit von Connor McDavid auf einer privaten Insel in Ontario und war im August Trauzeuge auf der Hochzeit seiner Schwester Kim mit dem Hockey-Nationalteamspieler Niklas Wellen in Krefeld. "Ich habe mich den Sommer über beschäftigt gehalten", scherzte er.

"Das Epizentrum des Eishockeys ist Kanada"

Bevor er wieder auf das Eis zurückkehrte, einigte sich Draisaitl auf eine langfristige Vertragsverlängerung mit den Oilers, die seine Anwesenheit bis 2033 sichert. "Diese Stadt liebt und lebt Hockey", sagte er. Die Vorstellung, den Druck Kanadas, das seit 1990 auf einen Stanley-Cup-Sieg wartet, gegen die Annehmlichkeiten eines warmen Wetters und des Luxus in Florida, Heimat der Champion Panthers, einzutauschen, hat ihn nie gereizt. "In einer Stadt wie Miami, Florida, mit ihren schönen Stränden und dem luxuriösen Lebensstil zu leben, mag verlockend klingen, aber für mich ist Kanada das Epizentrum des Eishockeys, und man kann die Leidenschaft seiner Menschen spüren."

Als Superstar, der überall bewundert und begehrt wird, hat Draisaitl gelernt, sein Leben im Rampenlicht zu meistern, trotz seines Wunsches nach Privatsphäre. "Ich weiß, wie man damit umgeht", gab er zu, trotz seiner Abneigung gegen das Rampenlicht und die Medienaufmerksamkeit, die ihn umgeben. Ab Mittwoch werden die Augen der Eishockey-Fans wieder auf ihn gerichtet sein.

