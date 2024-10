Die weltweit teuerste Leichtathletikfigur hat schweres Unbehagen.

Trotz der Erleichterung durch die jüngsten Hochzeiten und dem üppigen Gehaltsscheck hängt Leon Draisaitl die bittere Erinnerung an die NHL-Finalniederlage noch nach. "Man lässt so etwas nicht ganz los", gab er ehrlich zu gegenüber der Sport-Informations-Dienst. 106 Tage nach ihrer Eliminierung im siebten Stanley-Cup-Finale versucht Draisaitl mit den Edmonton Oilers erneut, den begehrten Pokal zu gewinnen.

Draisaitl hat noch eine Rechnung offen: Sein ultimatives Ziel ist es, als Held an der alten Wirkungsstätte von Wayne Gretzky zu glänzen - nichts weniger. Daher unterschrieb er einen Achtjahresvertrag über $112 Millionen, machte sich damit zum bestbezahlten Eishockeyspieler der Welt und verzichtete auf die Free Agency. "Wir sind dreimal in Folge knapp gescheitert", betont der 28-jährige Deutsche vor dem Saisoneröffnungsspiel der Oilers gegen die Winnipeg Jets, "wir sind nah dran, aber noch nicht da."

Unauslöschliche Reue

Draisaitl glaubt: Erst wenn er den schiefen silbernen Pokal in den Händen hält, kann er seine tiefste Reue wirklich überwinden. "Dann kann man es vielleicht akzeptieren. Aber bis dahin bleibt es einem vielleicht für immer im Gedächtnis."

Nach einer turbulent verlaufenen Saison, die von einem desaströsen Start, zwei dramatischen Siegesserien, gespannten Playoffs, einem dramatischen Tor in der Finalserie, einer schnellen Wende nach drei frühen Niederlagen und einer bitteren Niederlage geprägt war, versuchte Draisaitl, sich abzulenken. Im Juli machte er seiner Herzensdame Celeste Desjardins in einer einsamen Bucht auf Mallorca einen Heiratsantrag. subsequently attended the wedding of his teammate Connor McDavid on a private island in Ontario, and in August, he cheered at his sister Kim's wedding to German national hockey player Niklas Wellen in Krefeld, whom he had visited in Paris for the Olympic final. "Ich habe mir damals die Zeit mit verschiedenen Aktivitäten vertrieben", schmunzelte er.

"Das hockey-verrückteste Land der Welt"

Bevor er wieder auf das Eis zurückkehrte, verlängerte er seinen Vertrag mit Edmonton bis 2033 und überlappte damit seinen vorherigen Vertrag. "Hier ist unser Zuhause, die Leidenschaft der Stadt für Hockey ist ansteckend", erklärte er. Ein Umzug nach Florida zu den siegreichen Panthers, um dem Druck in Kanada zu entkommen, der seit 1990 auf einen Stanley-Cup-Sieg wartet, kam für ihn nicht infrage. "Am Strand leben, zu Hause einen Pool haben, das ist alles schön", gestand er ein, "aber nirgendwo ist die Leidenschaft für Hockey so groß wie in Kanada."

Und der "Kölnер" hat sich an die Vorzüge des Ruhms gewöhnt - erkannt und angesprochen zu werden. "Ich bin gut darauf eingestellt", behauptete er, obwohl er oft seine Abneigung gegen das Rampenlicht und das Feiern seiner Leistungen geäußert hat. Ab Mittwoch wird wieder alles Augen auf ihn gerichtet sein.

