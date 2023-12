TV-Bilanz 2023 - Was sehen Sportfans am liebsten im Fernsehen?

In der WM-Qualifikation unterlegen, aber bei den Fans besonders beliebt: Die deutsche Fußballerin wurde zum zweiten Mal in Folge Königin des Fernsehens. Während der Fußball-Weltmeisterschaft am 30. Juli verfolgten 10,374 Millionen Menschen das deutsche Frauenfußballspiel gegen Kolumbien in der ARD, es war damit das meistgesehene Spiel des Jahres 2023.

Der Sitz mit der Fernbedienung ist sehr eng. Das Fußball-Länderspiel der Herren zwischen Deutschland und Frankreich hat die zweitgrößte Fernsehzuschauerzahl. Bei Rudi Völlers einmaligem Coaching-Einsatz schalteten am 12. September 10,369 Millionen Menschen ein.

Im vergangenen Jahr lag Deutschlands Frauen an der Spitze der Einschaltquoten-Charts – bei deutlich höheren Zuschauerzahlen. Am 31. Juli 2022 verfolgten 17,952 Millionen Menschen das Europapokalfinale im Ersten. Der Unterschied besteht darin, dass es sich bei der Fußballweltmeisterschaft in Sydney, die um 12 Uhr in Deutschland beginnt, im Vergleich zum Europapokalfinale lediglich um ein Qualifikationsspiel handelt.

Keine Primetime-Spiele

„Es sind keine Spiele zur Hauptsendezeit, sondern Spiele zur Mittagszeit, was sie wertvoller macht“, kommentierte ARD-Sportkoordinator Axel Barkowski die Quote für Fußballerinnen auf der Straße. „Der Frauenfußball ist, zumindest in der Nationalmannschaft, inzwischen völlig etabliert.“ ZDF-Sportdirektor Yorck Polus sagte, die Zahlen „beweisen, dass Fußballerinnen ein riesiges Publikum anziehen“.

Mindestens fünf Spiele des deutschen Männerfußballs schafften es in diesem Jahr in die Top Ten der TV-Sportquoten, und auch zwei Handballspiele zählten zu den Top Ten der erfolgreichsten Sportübertragungen des Jahres, darunter das WM-Spiel zwischen Deutschland und Frankreich Fünfter mit 7,497 Millionen. Der Platz liegt beim ZDF.

Zweiter Platz im Handball

„Handball ist derzeit nach Fußball die zweitgrößte Mannschaftssportart, die vor allem bei Meisterschaften eine wichtige Rolle spielt“, sagte Barkowski. „Deshalb glaube ich auch, dass die Europameisterschaft in unserem Land Anfang nächsten Jahres noch einmal einen großen Schub bringen wird.“ Der Sportdirektor des DTV 2 rechnet auch damit, dass die Herren-Fußballmannschaft höhere Einschaltquoten erzielen wird: „Selbst mitten in einer.“ Sportkrise, und es zeigt auch, wie viel Potenzial die deutsche Mannschaft im bevorstehenden Europapokal zu Hause haben kann, wenn sie ihre Erfolge zurückgewinnen kann.

Auch Basketballspieler erzielten unerwartete Quotenerfolge. Insgesamt 6,259 Millionen Menschen verfolgten den Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien im WM-Finale per Internet-Streaming im ZDF oder bei Telekom MagentaTV. Insgesamt liegt es damit auf dem 15. Platz der Wertung.

Biathlon ist zweifellos eine der beliebtesten TV-Shows unter deutschen Sportfans. Das Skilanglauf-Schießen sorgt an Winterwochenenden für stabile Ergebnisse auf den Plätzen eins und zwei, wobei der Wettbewerb am Nachmittag einen besonders hohen Marktanteil hat. Der Hauptpreis dieses Jahres betrug 5,147 m am 22. Januar in der Staffel der Männer, die den 29. Platz belegte.

Noch auffälliger sind jedoch andere Zahlen: Die Aussagekraft wird insbesondere dadurch deutlich, dass es 21 Spiele in die Top 100 schafften. „Bathlon war nicht immer so erfolgreich wie die Deutschen, aber der Sport ist sehr beständig“, kommentierte ARD-Sportkoordinator Barkowski.

Quelle: www.stern.de