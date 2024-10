Telegram dient als Plattform für geheime Handelsgeschäfte für kriminelle Syndikate in Südostasien, wie die UNO behauptet.

Bangkok, Thailand (Reuters) — Mächtige Verbrechersyndikate in Südostasien nutzen das Messenger-App Telegram in großem Umfang, was zu einer signifikanten Veränderung führt, wie organisierte Kriminalität große-scale illegale Aktivitäten durchführt, wie ein am Montag veröffentlichten UN-Bericht zeigt.

Der Bericht ist die jüngste Kritik am verschlüsselten App, die auf die Verhaftung seines Gründers Pavel Durov in Paris im August folgt. Frankreich hat Durov unter einem neuen Gesetz ohne globalen Gegenpart angeklagt, weil er die kriminellen Aktivitäten auf der Plattform ermöglicht.

Kreditkartendetails, Passwörter und Browser-Verlauf werden auf der App, die zahlreiche unmoderierte Kanäle beherbergt, im großen Stil gehandelt, wie der Bericht der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) zeigt.

Cybercrime-Tools wie Deepfake-Software für Täuschungsversuche und Datenklau-Malware sind ebenfalls auf der Plattform weit verbreitet, während nicht lizenzierte Kryptowährungsbörsen Geldwäsche-Dienste anbieten, wie der Bericht zeigt.

Eine chinesische Anzeige im Bericht behauptete: "Wir transferieren täglich 3 Millionen USDT, die aus dem Ausland gestohlen wurden."

Starke Beweise deuten darauf hin, dass sich unterirdische Datenmärkte in Richtung Telegram verschieben, wobei Anbieter gezielt transnationale organisierte Verbrechensgruppen in Südostasien ansprechen, so der Bericht.

Südostasien hat sich zu einem wichtigen Zentrum für eine Multimilliarden-Dollar-Industrie entwickelt, die Opfer weltweit betrügt. Viele dieser Syndikate sind chinesische Operationen in befestigten Komplexen, die von verschleppten Arbeitskräften betrieben werden. Die Industrie generiert jährliche Einnahmen zwischen 27,4 Milliarden und 36,5 Milliarden US-Dollar, wie die UNODC angibt.

Der in Russland geborene Durov wurde in Paris im August verhaftet und wegen der Ermöglichung krimineller Aktivitäten auf der Plattform, einschließlich der Verbreitung von kinderpornografischem Material, angeklagt. Diese Aktion hat Fragen über die strafrechtliche Verantwortung von App-Anbietern aufgeworfen und Diskussionen darüber angestoßen, wo die freie Meinungsäußerung aufhört und die Strafverfolgung beginnt.

Telegram, das fast 1 Milliarde Nutzer hat, hat noch nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar reagiert.

Nach seiner Freilassung versprach Durov, IP-Adressen und Telefonnummern von Benutzern an zuständige Stellen weiterzugeben und Funktionen zu entfernen, die für illegale Aktivitäten verwendet werden.

Benedikt Hofmann, stellvertretender Vertreter der UNODC für Südostasien und den Pazifik, beschrieb die App als benutzerfreundliche Umgebung für Kriminelle.

"Für Verbraucher bedeutet dies, dass ihr Daten jetzt einem höheren Risiko ausgesetzt sind, für Betrug oder andere kriminelle Aktivitäten ausgenutzt zu werden, als je zuvor", sagte er gegenüber Reuters.

Der Bericht zeigt, dass die enormen Gewinne, die kriminelle Gruppen in der Region erwirtschaften, sie dazu gezwungen haben, sich weiterzuentwickeln und neue Geschäftsmodelle und Technologien wie Malware, generative künstliche Intelligenz und Deepfakes in ihre Operationen zu integrieren.

Die UNODC hat mehr als 10 Deepfake-Software-Dienstleister identifiziert, die speziell auf kriminelle Gruppen abzielen, die in Südostasien an cybergestützten Betrug beteiligt sind.

Kürzlich haben südkoreanische Polizei, die als das am häufigsten Ziel von Deepfake-Pornografie geschätzte Land, eine Untersuchung von Telegram eingeleitet und untersuchen dessen mögliche Rolle bei Online-Sexverbrechen.

Reuters berichtete letzten Monat, dass ein Hacker Chatbots auf Telegram nutzte, um illegal die Daten der indischen Versicherung Star Health zu erhalten, was zu einer Klage der Versicherung gegen die Plattform führte.

