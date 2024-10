5 wichtige Erkenntnisse aus Kamala Harris' Solo-Diskussion mit '60 Minutes'

Die Begegnung der potenziellen demokratischen Präsidentschaftskandidatin mit CBS findet im Rahmen einer ausgedehnten Medienkampagne statt, die sie auch vor sympathischeren Gesprächspartnern und Publikum positioniert. Ihr Auftritt auf dem "Call Her Daddy"-Podcast von Alex Cooper ging am Sonntag live auf Sendung. Am Dienstag wird sie bei "The View" auftreten, mit Howard Stern sprechen und Gast auf "The Late Show with Stephen Colbert" bei CBS sein. Abschließend ist sie für eine Univision-Stadtversammlung am Donnerstag geplant.

Angesichts des Fehlens von Debatten zwischen Harris und dem ehemaligen Präsidenten Trump könnten diese Interviews einige der aufregendsten und medienwirksamsten Momente in den letzten vier Wochen vor der Wahl bieten.

Hier sind fünf wichtige Erkenntnisse aus ihrem "60 Minutes"-Gespräch:

Harris betont die Notwendigkeit, dass der Kongress die Grenzsicherheit angeht

Als sie nach den Einwanderungspolicies der Biden-Regierung und dem Timing von härteren Maßnahmen gefragt wurde, betonte Harris, dass "Lösungen zur Verfügung stehen", ohne eine frühere Notwendigkeit von Maßnahmen zu bestätigen.

Von Beginn an hatte die Biden-Regierung mit Rekordzuwanderung an der südlichen Grenze zu kämpfen, verschärft durch die Coronavirus-Pandemie. Als Antwort entwickelten US-Beamte verschiedene Strategien zur Bewältigung des Zustroms.

Als sie gefragt wurde, warum keine früheren Maßnahmen ergriffen wurden, verwies Harris auf den Immigration Act, der dem Kongress im frühen 2021 präsentiert wurde, und kritisierte die Republikaner dafür, dass sie einen kürzlich bipartisanen Grenzgesetzentwurf blockierten, nachdem Trump sie dazu aufgefordert hatte, das Gesetz abzulehnen.

Bill Whitaker, der CBS-Korrespondent, fragte: "Aber es gab einen unerhörten Zustrom von illegalen Einwanderern, die die Grenze während der ersten drei Jahre Ihrer Administration überquerten. Er hat sich sogar vervierfacht gegenüber dem letzten Jahr der vorherigen Administration. War die Lockerung der Einwanderungspolicies so weit wie Sie es getan haben ein Fehler?"

Harris konterte mit einer langjährigen Problemstellung und betonte, dass der Kongress stattdessen intervenieren müsse:

"Wir brauchen den Kongress, damit er handeln kann, um das Problem tatsächlich zu lösen."

Kein bilateraler Treff mit Putin

Auf die Frage, ob sie bilateral mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin zusammenkommen würde, um eine Einigung im Ukraine-Konflikt zu erzielen, betonte Harris: "Ukraine muss bei der Zukunft von Ukraine ein Mitspracherecht haben."

Harris sprach sich gegen bilaterale Treffen aus und betonte, dass "Erfolg ohne Ukraine und die Beteiligung der UN-Charta nicht erreicht werden kann."

Außerdem äußerte sie keine Meinung zur NATO-Erweiterung und sagte, sie werde sich damit befassen, wenn es notwendig ist.

Harris betonte, dass Putin, wenn Trump noch im Amt wäre, "jetzt in Kiew sitzen würde", Bezug nehmend auf die ukrainische Hauptstadt.

"Heute redet er davon, es am ersten Tag zu beenden. Wissen Sie, was das ist? Das ist Kapitulation", schloss sie.

Harris hatte im vergangenen Monat ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im Weißen Haus, bei dem sie ihre unerschütterliche Unterstützung für das Land bekräftigte.

"Ich stehe fest zu den Menschen von Ukraine. Ich werde weiterhin zu Ukraine stehen und aktiv arbeiten, damit Ukraine in diesem Krieg sicher, sicher und prosperierend ist", bekräftigte sie.

Die Allianz zwischen Harris und Cheney

Die Allianz zwischen Harris und Cheney wurde während des Interviews deutlich, als sie in Ripon, Wisconsin, zusammenkamen – angeblich der Geburtsort der Republikanischen Partei.

Cheney, die in einer Vorwahl wegen ihrer Rolle in der Untersuchung des Angriffs von Trump-Unterstützern auf das US-Kapitol im Januar 2021 abgewählt wurde, unterstützte Harris und sprach auf einer wichtigen Swing State-Veranstaltung letzte Woche.

"Ich kann mir nur vorstellen, dass ich sage: 'Unsere Verfassung ist bedroht, und es ist wichtig, dass die Parteien zusammenkommen und Vizepräsidentin Harris unterstützen, weil sie das Rechtsstaatsprinzip verteidigen wird.' Ich weiß, dass ich das getan hätte", erklärte Cheney.

Als sie gefragt wurde, ob sie sich vor vier Jahren eine Zusammenarbeit mit Cheney hätte vorstellen können, antwortete Harris positiv.

"Das wäre großartig", sagte Harris, begleitet von Gelächter von beiden Frauen.

"Sie ist sehr diplomatisch", scherzte Cheney.

Walz gibt an, von Harris Rat zu bekommen, seine Worte sorgfältiger zu wählen

Das Interview umfasste auch die Vizepräsidentschaftskandidatin von Harris, Gouverneur Tim Walz von Minnesota, der zugab, dass er nach seiner Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidat für seine früheren Aussagen kritisiert wurde. Er räumte falsche Behauptungen über seine Militärkarriere und die Beobachtung des Tiananmen-Platz-Aufstands in Hong Kong ein.

Trotzdem bestand er darauf, dass diese Fehler emotionaler Natur oder Erzählfehler waren, im Gegensatz zu den Übertreibungen von Donald Trump.

Trotzdem gab Walz zu, dass Harris ihm geraten hatte, vorsichtiger mit seinen Worten umzugehen:

"Sie sagte: 'Tim, du weißt, du musst ein bisschen vorsichtiger mit dem sein, was du sagst, was auch immer es sein mag.'"

Harris kritisiert Trump für seine Absage des "60 Minutes"-Interviews

Was Trumps Entscheidung betrifft, das "60 Minutes"-Interview abzusagen, kritisierte Harris seine Wahl und argumentierte, dass er den Mut fehle, harte Fragen zu beantworten.

Trump hatte das Interview mit "60 Minutes" abgesagt, nachdem er es vereinbart und auf seinem Mar-a-Lago-Anwesen geplant hatte, wie CBS-Korrespondent Scott Pelley während der Ausstrahlung des beliebten Magazins am Montagabend berichtete.

Im Oktober 2020 hatte Trump ein Interview mit dem "60 Minutes"-Reporter Lesley Stahl, aber die Sitzung abrupt beendet, weil er ihre Fragen ablehnte. Trump hatte eine Entschuldigung für dieses Interview gefordert, bevor er ein weiteres in Betracht ziehen würde, wie er letzte Woche in Wisconsin erklärte.

In letzter Zeit hat Trump hauptsächlich mit freundlichen Interviewern interagiert, wie Fox News, was ein Muster der Wahl freundlicher Plattformen zeigt.

Während eines Interviews auf Fox News schlug Kamala Harris vor, dass die Zuschauer, wenn Trump ihnen kein substantielles, einleuchtendes Gespräch bietet, seine Kundgebungen anschauen sollten.

"Wenn er Ihrem Publikum kein bedeutungsvolles, nachdenkliches Frage-Antwort-Gespräch bietet, schauen Sie seine Kundgebungen", sagte Harris zu Whitaker.

Sie werden Diskussionen hören, die sich auf ihn und seine persönlichen Beschwerden konzentrieren. Was Sie nicht hören werden, sind persönliche Meinungen dazu, wie er plant, das Land zu vereinen und gemeinsame Grundlagen zu finden. Daher glaube ich fest davon überzeugt, dass das amerikanische Volk bereit ist, nach vorn zu schauen", erklärte sie.

CNNs Aaron Pellish hat zu diesem Bericht beigetragen.

Angesichts des Fehlens von geplanten Debatten zwischen Harris und dem ehemaligen Präsidenten Trump könnten diese Interviews möglicherweise einige der interessantesten und neuesten Momente in den letzten vier Wochen vor dem Wahltag liefern.

Während ihres Auftritts auf dem "60 Minutes"-Podcast sprach Harris über die Einwanderungspolitiken der Biden-Regierung und die Notwendigkeit, dass der Kongress interveniert, um die Grenzsicherheitsprobleme anzugehen.

Lesen Sie auch: