16. Bundesliga-Spieltag - Borussia Dortmund kassiert auch gegen Mainz eine Niederlage – Darmstadt zeigt Kampfgeist

Borussia Dortmund verabschiedet sich mit einem weiteren Rückschlag in die Winterpause. Dortmund, das in der Bundesliga seit mehreren Wochen in der Krise steckt, trennte sich am Dienstagabend vom FSV Mainz 05 mit einem 1:1 (1:0).

Die TSG Hoffenheim kassierte derweil einen späten Gegentreffer und besiegte den SV Darmstadt 98 mit 3:3 (2:1), drei Punkte hinter dem Tabellenfünften BVB. Auch RB Leipzig verlor beim 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen Werder Bremen im Rennen um den Champions-League-Platz Punkte.

Der Freistoß von Julian Brandt (29. Minute) brachte Dortmund in Führung. Sepp van den Berg (43.) glich kurz vor der Pause aus. Dortmund hätte sich in der ersten Halbzeit mit zahlreichen Torchancen einen noch größeren Vorsprung erarbeiten müssen, doch nach der Pause lief es für die Hausherren überraschend harmlos.

Darmstadt glich dreimal aus

Hoffenheim erlebte am Ende einen zum Nachdenken anregenden Abend. Andrej Kramaric (14.) und Iras Beb (28./66.) trafen für die Heimmannschaft. Doch Luca Pfeiffer (23.) und Tim Skarke (57./86.) sorgten für den Ausgleich für den Aufsteiger.

Im Spiel des Abends hatte Werder Bremen das Glück, Leipzig einen Punkt abzunehmen. Luis Oponda (47. Minute) brachte die Gäste kurz nach der Pause in Führung. Justin Njinmah (Nr. 75) glich mit einem schönen Distanzschuss für Bremen aus. Mit dem Punktsieg baute Werder seinen Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze vorübergehend zumindest leicht aus. Der drittplatzierte Leipzig hingegen könnte am Mittwoch von Stuttgart überholt werden.

