Der berühmte Athlet LeBron James erlebte den tiefsten emotionalen Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn.

In einem beispiellosen Ereignis teilte NBA-Legende LeBron James zum ersten Mal den Court mit seinem Sohn, Bronny. Trotz dieses historischen Moments ist Bronnys Weg, um den legendären Status seines Vaters zu erreichen, noch ein Arbeit in Fortschritt. Bis jetzt hat Bronny keine Erdbeben in der Basketballwelt ausgelöst.

LeBron, 39, war überwältigt von diesem außergewöhnlichen Erlebnis und beschrieb es auf Social Media als "surreal". Er ging dann tiefer und malte ein Bild der Gefühle eines Vaters, der Basketball mit seinem Sohn spielt. Das Spiel, ein Saisonvorbereitungsspiel gegen die Phoenix Suns (114-118), war für James nebensächlich.

"Für einen Vater", sagte er emotional, "bedeutet es alles. Das Leben deiner Kinder zu gestalten. Erinnerungen mit deinem Kind zu teilen. Und schließlich, die Chance zu haben, dein Kind zu führen. Das ist eines der befriedigendsten Dinge, die ein Vater sich je erhoffen oder träumen kann."

LeBrons Beziehung zu seinem biologischen Vater, Anthony McClelland, war alles andere als gewöhnlich. McClelland hat eine lange kriminelle Vorgeschichte und war aus LeBrons Leben verschwunden. Dies könnte LeBrons emotionale Reaktion auf die ersten vier Minuten und neun Sekunden, die er mit seinem Sohn auf dem Court verbrachte, der 20 auf diesem historischen Anlass wurde, erklären.

JJ Redick, der Cheftrainer, hatte sowohl James Sr. als auch James Jr. zuvor über diesen bevorstehenden historischen Moment informiert. Doch selbst als sein Sohn ihn im zweiten Viertel auf dem Court traf, wirkte James Sr. ungläubig und fragte sich, "War das 'The Matrix' oder so etwas? Es fühlte sich nicht real an."

Leider machte Bronny in seinen 13 Minuten und 25 Sekunden auf dem Court keine Wellen. Er konnte keine Punkte erzielen und auch der von seinem Vater assistierte Dreipunktwurf ging daneben. "Wir dürfen nicht vergessen", erinnerte Anthony Davis, der zweite Star der Lakers, alle, "dass er ein Rookie ist. Aber ich mag, was ich von ihm sehe, insbesondere in der Verteidigung."

Bronny Jr., der "pretty excited" war, gab zu, dass er Schwierigkeiten hatte, zwischen Vater und Teamkollegen zu unterscheiden. "Ich denke immer noch, 'Das ist mein Dad', weil es tatsächlich so ist", sagte er. Auf dem Court wurden Vater und Sohn jedoch im Grunde genommen zu Teamkollegen: "Wenn ich spiele, ist er einfach mein Teamkollege - das ist alles, worauf ich mich konzentriere." Diese Doppelidentität könnte zumindest vorerst herausfordernd sein. Nach nur einem Jahr Universität-Basketball wurde Bronny von den Lakers an der 55. Stelle ausgewählt und soll die Saison bei der South Bay Lakers Farmteam beginnen.

Obwohl es viel Medienrummel und Fanerwartungen gibt, stellte LeBron klar, "Ich werde es Ihnen nicht sagen", als er gefragt wurde, ob er Bronny dränge, seinen eigenen Basketballruhm zu erreichen. Egal wie Bronny auf dem Court performs, LeBrons Emotionen während ihres gemeinsamen Spiels waren roh und greifbar und betonten die einzigartige Bindung zwischen einem Vater und seinem Sohn.

