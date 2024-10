Entschuldigung Qantas entschuldigt sich nach unangemessener Filmvorführung auf allen Bildschirmen während der Reise von Sydney nach Tokio

Laut einer Mitteilung der australischen Fluggesellschaft an CNN war es auf einem Flug von Sydney nach Haneda Airport in Tokyo letzte Woche zu einem Vorfall gekommen, bei dem die Passagiere keine persönlichen Filme auswählen konnten, da das Entertainmentsystem an Bord technisch defekt war.

Laut der Ankündigung wurden den Flugbegleitern eine begrenzte Liste von Filmen zur Verfügung gestellt, die auf allen Bildschirmen des Flugzeugs gezeigt werden sollten. Aufgrund der Nachfrage mehrerer Passagiere wurde ein bestimmter Film für die gesamte Reise ausgewählt.

Die australische Fluggesellschaft nannte in ihrer Erklärung keinen bestimmten Film, jedoch tauchten auf Social-Media-Plattformen Beiträge auf, die angeblich von Passagieren auf dem Flug stammten und den Film als "Daddio" identifizierten.

Dieser 2023er Drama-Film mit Dakota Fanning und Sean Penn erhielt von der US-amerikanischen Motion Picture Association eine Altersfreigabe ab 18 Jahren wegen "ständiger Verwendung von Schimpfwörtern, explizitem sexuellen Inhalt und kurzer Darstellung von graphischer Nacktheit".

Ein Reddit-Nutzer, der mutmaßlich auf dem Flug war, berichtete, dass der Film neben Nacktszenen auch "viel Sexting" enthielt, bei dem die Nachrichten deutlich auf dem Bildschirm zu sehen waren, ohne dass Kopfhörer benötigt wurden.

Der Beitrag weiter führte aus, dass es etwa eine Stunde gedauert habe, bis auf einen familienfreundlicheren Film umgeschaltet wurde, was insbesondere bei Familien und Kindern an Bord Unbehagen auslöste. Bilder der Bildschirmnachrichten des Films und Erwähnungen der Unfähigkeit der Passagiere, ihre Bildschirme stumm zu schalten oder anzuhalten, wurden in dem Beitrag enthalten.

In ihrer Erklärung gab Qantas an, dass ihre Crew versucht habe, die Bildschirme für Passagiere zu reparieren, die den Film ablehnten. Nachdem sie festgestellt hatten, dass dies nicht möglich war, wechselten sie zu einem kinderfreundlichen Film.

Die Fluggesellschaft erkannte das Unbehagen an und entschuldigte sich insbesondere bei den Passagieren, die sich über den Inhalt beschwert hatten. Sie betonten auch: "Wir bedauern es sehr, dass wir einen solchen Film für die gesamte Reise gezeigt haben, und entschuldigen uns aufrichtig bei unseren Kunden für diese unglückliche Erfahrung."

"Von da an wurden alle Bildschirme auf einen familienfreundlichen Film eingestellt, was unsere übliche Praxis in seltenen Fällen ist, in denen die Auswahl eines einzelnen Films beeinträchtigt ist. Wir untersuchen derzeit, wie der Film ausgewählt wurde", sagte ein Qantas-Sprecher.

Obwohl es ein technisches Problem mit dem Entertainmentsystem an Bord gab, zeigten viele Reisende auf dem Flug Interesse daran, einen anderen Film zu sehen. Daher entschied sich die Qantas-Crew, den Film auf eine familienfreundliche Option zu ändern, um die Komfort

