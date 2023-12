Highlights der Geschichte

Zurück in Schwarz: Renault kehrt in die F1 zurück

Renault stellt sein neues Team für die Saison 2016 vor

Magnussen und Palmer als Spitzenfahrer

Französisches Team kehrt nach fünf Jahren in die Formel 1 zurück

Wird weiterhin Motoren an Red Bull liefern

Renault kehrt in diesem Jahr vollständig in die Formel 1 zurück, nachdem es das Team, das es seit 2010 in mehreren Schritten verkauft hatte, zurückgekauft hat.

Es hat die Marke Lotus - einen der berühmtesten Namen des Sports - umbenannt und am Mittwoch eine schwarze Teamfarbe und ein neues Fahreraufgebot vorgestellt.

"Dies ist das Auto, das in zwei Wochen in Barcelona getestet wird", sagte Renault-Sportchef Jerome Stoll. "Es ist eine elegante Lackierung. Wird es beim Saisonauftakt in Melbourne schwarz sein? Ich denke schon. Man wird sehen, aber die Eleganz wird die gleiche bleiben."

Das französische Unternehmen erklärte, es wolle die Formel 1 nutzen, um seine Marke einem breiteren Publikum bekannt zu machen, während es die Formel E weiterhin nutzen wolle, um die Elektroautos seiner Produktpalette zu präsentieren.

"Motorsport beflügelt nach wie vor die Fantasie sowohl von Enthusiasten als auch von normalen Fahrern, und wir stellen heute ein umfassendes Programm auf die Beine", sagte CEO Carlos Ghosn.

"Die Formel 1 ist ein wichtiger Teil unserer Bemühungen, den Bekanntheitsgrad von Renault zu steigern, insbesondere in Märkten, in denen Renault ein Neuling ist, und wird den Technologietransfer von der Rennstrecke zu unseren Straßenfahrzeugen fördern."

Bei der Vorstellung des neuen Motorsportprogramms verwies Renault auf seine Erfolge bei der Übertragung bahnbrechender Technologien aus der Formel 1 auf den Endverbrauchermarkt, wie z. B. die 1977 entwickelten Turbomotoren und die Zusammenarbeit mit dem Williams-Team, aus der das Erfolgsmodell Clio hervorging, das als eines von nur zwei Fahrzeugen zweimal zum besten Fahrzeug Europas gewählt wurde.

Die Chassis der F1-Autos werden weiterhin im britischen Renault-Stützpunkt in Enstone gefertigt, während die Motoren am Hauptsitz des Unternehmens in Viry-Chatillon entwickelt werden, wo auch ein neues Programm des Nissan-Partners Infiniti zur Verbesserung der zweiten Generation von Energierückgewinnungssystemen (ERS) durchgeführt wird.

Renault wird für eine weitere Saison die Antriebseinheit von Red Bull liefern, trotz der Spannungen aufgrund der vermeintlich mangelnden Leistung in der Saison 2014/15 (nach vier Weltmeistertiteln in Folge), die das Ende der Zusammenarbeit bedrohten. Red Bull wird jedoch Berichten zufolge seine eigenen ERS-Komponenten liefern.

Während die Renault-Bosse der Meinung waren, dass der Vertrag mit Red Bull nur wenig positive Auswirkungen hatte, hoffen sie, dass eine vollständige Rückkehr in die Formel 1 eine ähnliche Wirkung haben kann wie die glorreichen Zeiten der Teams, die 2005 und 2006 die Weltmeisterschaft gewannen - die einzigen Erfolge des Unternehmens überhaupt.

Seit seinem Einstieg in die Formel 1 hat Renault 12 Fahrertitel, 11 Konstrukteurstitel und 168 Grand-Prix-Siege errungen.

Am Mittwoch wurde bestätigt, dass der ehemalige McLaren-Pilot Kevin Magnussen Pastor Maldonado in der Saison 2016 ersetzen wird.

Der 23-jährige Däne wird an der Seite des britischen Neulings Jolyon Palmer an den Start gehen, nachdem er im vergangenen Jahr bei McLaren nach der Ankunft des ehemaligen Renault- und Ferrari-Stars Fernando Alonso in die Reservistenrolle gedrängt worden war.

Maldonados lukrativer Sponsorendeal mit der venezolanischen Regierung hatte Berichten zufolge eine große Rolle dabei gespielt, das finanziell angeschlagene Lotus-Team auf der Strecke zu halten, aber seine unbeständigen Leistungen brachten ihm den zweifelhaften Spitznamen "Crashtor" ein.

In der vergangenen Saison nahm er nur an 10 von 19 Rennen teil, holte aber 27 Punkte im Vergleich zu nur zwei im Jahr 2014.

Palmer war letztes Jahr Testfahrer für Lotus und wird Romain Grosjean ersetzen, der zum neuen Haas-Team gewechselt ist, der ersten F1-Marke unter amerikanischer Führung seit 30 Jahren.

Der 19-jährige Franzose Esteban Ocon, der im vergangenen Jahr den Titel in der GP3-Serie gewann, wird der Reservefahrer von Renault sein.

Renault war in der Formel E erfolgreich und gewann in der ersten Saison 2014/15 den Teamtitel. Sébastien Buemi hat zwei der drei Auftaktrennen der Saison 2015/16 für Renault e.dams gewonnen.

