Gabriel Clemens kehrt an den Ort zurück, an dem er vor Beginn seiner eigenen Weltmeisterschaft denkwürdige Erfolge erzielte. Nach seiner Ankunft in Großbritannien am Dienstag fuhr Deutschlands bester Dartprofi in die Hügel im Norden Londons, um zum ersten Mal die manchmal schwüle Luft des legendären Alexandra Palace einzuatmen.

Der deutsche Riese mischte sich nicht in das Geschehen ein und erschien am Tag des deutschen Doubleheaders auf der Trainerbank, um gegen Dragutin Horvath und Torjäger Ricardo Pietrecko anzutreten.

Das wird sich am Donnerstag (22 Uhr/Sport1 und DAZN) ändern. Clemens tritt ins Rampenlicht. Alles andere als ein Sieg über den Außenseiter Man Lok Leung aus Hongkong wäre eine große Enttäuschung gewesen. Der 40-Jährige aus dem Saarland ist sich der enormen Bedeutung der Weltmeisterschaft bewusst. „Das Leben da draußen kann sich ändern. Es ist buchstäblich das größte und wichtigste Spiel“, sagte Clemens.

Dieser Wettbewerb hat sein Leben als Sportler verändert. Völlig überraschend erreichte der ehemalige Mechaniker das Halbfinale der vorherigen Ausgabe und besiegte den damals führenden Waliser Gerwyn Price mit 5:1. Das Ergebnis: Clemens blitzte um 20 Uhr vor einem Millionenpublikum über die TV-Bildschirme und wurde nach der WM direkt ins „Aktuelle Sportstudio“ von TV 2 eingeladen.

„Der Fokus liegt sehr auf der Weltmeisterschaft. Dieses Jahr wird er aufgrund von Gagas Halbfinalauftritt noch größer sein. Es ist auch brutal, egal wo er ist. Ich denke, dass es auch dieses Jahr wieder eine ähnliche Aufmerksamkeit geben wird“, Martin Schindler Deutsche Presse-Agentur. Schindler war nicht nur der zweitbeste Dartprofi Deutschlands, er war auch Clemens' Freund und Reisebegleiter. Er räumte jüngst ein, dass die vielen Termine nach dem WM-Coup vielleicht etwas übertrieben seien.

Ungeachtet der Höhe seines Sturzes äußerte er sich relativ gelassen über den Ausgang der Weltmeisterschaft. „Ich persönlich habe keinen Druck mehr. Der Druck lastet immer irgendwie auf mir. Man muss auch etwas schreiben“, sagte Clemens den Reportern in seinem typischen Würstchen-Sturzflug, der ihm letztes Jahr viel Sympathie bei den Fans einbrachte . Er mag keine Interviews und die Medien, und das sagt er auch öffentlich. Er kann nicht mehr dem entkommen, was er durch eine wundervolle Weltmeisterschaft um sich herum mit sich gebracht hat.

Semifinale? "Warum nicht?"

Berufskollegen und Experten vertrauen Clemens. Sollte er Leung Chun-ying im ersten Spiel erfolgreich besiegen, wartet in der dritten Runde Dave Chisnall aus England. Die besten fünf Gegner kommen frühestens im Viertelfinale ins Viertelfinale. „Ellipalli ist ein guter Platz für ihn, er hat dort Peter Wright mit großem Erfolg geschlagen. Er wird das mitnehmen und das weiß er“, sagte Darts-Experte Elmar Paul Erke.

Der Dartssport in Deutschland hat vom Erfolg von Clemence profitiert. Im Jahr 2023 wurden mehr Tickets für Veranstaltungen der PDC Europe verkauft als je zuvor. Die Einschaltquoten dieser WM zeigen einen weiteren Aufwärtstrend. Und die heißeste Phase nach Weihnachten steht vor der Tür: Kann Clemens erneut ins Halbfinale einziehen? „Warum nicht? Er steht im Players Championship-Finale wieder im Halbfinale. Seine Darts sind sehr, sehr gut. Ich denke, wir sollten das gleiche Vertrauen in ihn haben wie immer“, sagte Florian Hempel, der am Sonntag gewann. Der 3:1-Sieg Deutschlands über den Iren Dylan Slevin sicherte Deutschland den Start in die Weltmeisterschaft.

