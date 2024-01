Youcef Atal: Französisches Gericht verurteilt algerischen Fußballstar zu einer Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe von 49.000 Dollar wegen eines Posts über Israel und Gaza

"Herr Atal wurde für schuldig befunden und zu einer achtmonatigen Gefängnisstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe von 45.000 Euro verurteilt", so das Gericht in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung, die CNN vorliegt.

Ein Gericht in Nizza sagte laut Reuters, dass der Beitrag Hass aus religiösen Gründen provoziert habe.

Der 27-jährige Atal muss außerdem dafür bezahlen, dass Einzelheiten der Verurteilung in den französischen Zeitungen Nice Matin und Le Monde veröffentlicht werden, so das Gericht.

Am Tag nach dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober veröffentlichte Atal ein 35 Sekunden langes Video eines palästinensischen Predigers, der Gott aufforderte, "einen schwarzen Tag über die Juden" zu bringen, wie die französische Zeitung Nice-Matin laut Reuters berichtete.

Der Verteidiger Atal entschuldigte sich anschließend für den gelöschten Beitrag, so Reuters, und sagte damals auf Instagram: "Ich bin mir bewusst, dass mein Posting viele Menschen schockiert hat, was nicht meine Absicht war, und ich entschuldige mich dafür."

CNN hat den Repräsentativen Rat der jüdischen Institutionen Frankreichs um eine Stellungnahme gebeten, der laut Le Monde im Oktober eine Beschwerde gegen den Spieler eingereicht hatte.

OGC Nizza, der Tabellenzweite der Ligue 1, hat Atal wegen des Social-Media-Posts suspendiert.

"Unmittelbar nach seiner Rückkehr von der algerischen Nationalmannschaft, in der er sich seit dem 9. Oktober aufhielt, wurde Youcef Atal von der Leitung des OGC Nizza zu einem Gespräch gebeten", teilte der Ligue-1-Verein im Oktober mit.

"OGC Nizza geht davon aus, dass der Spieler seinen Fehler eingesehen hat, indem er die Freigabe der Veröffentlichung schnell zurückgezogen und sich schriftlich entschuldigt hat. "In Anbetracht der Art und Schwere der Veröffentlichung hat der Verein jedoch beschlossen, sofortige disziplinarische Maßnahmen gegen den Spieler zu ergreifen, bevor die sportlichen und juristischen Instanzen tätig werden können.

"Daher hat der Verein beschlossen, Youcef Atal bis auf Weiteres zu suspendieren", heißt es in der Erklärung von OGC Nizza.

CNN hat den OGC Nizza um eine Stellungnahme zu Atals Bewährungsstrafe und Geldstrafe gebeten.

Verteidiger Atal wurde in den Kader Algeriens für den bevorstehenden Afrikanischen Nationen-Pokal in der Elfenbeinküste berufen, wie aus einer am Sonntag veröffentlichten Liste der Konföderation für Afrikanischen Fußball hervorgeht.

Quelle: edition.cnn.com