Yao Ming: Chinesische Basketball-Legende sagt, Peng Shuai sei bei Treffen im Dezember in "ziemlich guter Verfassung" gewesen

Das Wohlergehen von Peng Shuai hat weltweit Besorgnis erregt, nachdem sie Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe gegen einen ehemaligen Staatschef erhoben hatte.

"Ich kenne Peng Shuai seit fast 20 Jahren", sagte Yao am Montag in Peking bei einer Pressekonferenz zu den Olympischen Winterspielen 2022. "Sie ist etwas jünger, aber wir gehören der gleichen Sportlergeneration an."

"Wir sind beide aus dem Süden ... und sehr fasziniert von einem Wintersport-Wettbewerb in Shanghai - wir fühlten uns wieder wie Kinder", fügte er auf eine Frage von CNN hin hinzu.

"Sie war an diesem Tag in ziemlich guter Verfassung. Wir haben alle fröhlich geplaudert und viele Fragen über den Sport gestellt, da wir ihn nicht kannten."

Am 19. Dezember veröffentlichte ein Journalist der staatlichen Medien ein Foto und einen Clip von Yao und Peng, die einen Tag zuvor gemeinsam an einer Skilanglauftour in Shanghai teilgenommen hatten, auf dem sie sich zu unterhalten schienen und lächelten. Die Bilder wurden auf Twitter geteilt, das in China gesperrt ist.

Peng, 36, eine ehemalige Wimbledon- und French-Open-Championesse im Doppel, steht im Zentrum eines internationalen Sturms, seit sie den pensionierten Vizepremier Zhang Gaoli, 75, in einem langen Online-Posting im November beschuldigte, sie während einer jahrelangen On-Off-Beziehung zum Sex gezwungen zu haben.

Die staatliche Zensur löschte ihren Beitrag schnell aus den chinesischen sozialen Medien, und sie verschwand aus der Öffentlichkeit.

Inmitten eines wachsenden internationalen Aufschreis haben Personen, die mit den staatlichen Medien oder dem staatlichen Sportsystem in Verbindung stehen, zahlreiche Bilder auf Twitter gepostet, die Peng unterwegs zeigen, sowie eine angeblich von ihr verfasste E-Mail, in der sie beteuert, dass "alles in Ordnung" sei.

Auf der gleichen Veranstaltung im Dezember, auf der sie mit Yao fotografiert wurde, sagte Peng gegenüber der in Singapur ansässigen chinesischsprachigen Zeitung Lianhe Zaobao: "Ich habe nie darüber gesprochen oder geschrieben, dass mich jemand sexuell belästigt hat", und dies war ihr erster Kommentar gegenüber internationalen Medien seit Bekanntwerden der brisanten Vorwürfe.

Auf die Frage, ob sie sich frei bewegen konnte oder um ihre Sicherheit besorgt war, sagte Peng, sie sei "immer frei" gewesen und habe in ihrem Haus in Peking gelebt.

Yao, der jetzt Präsident des staatlichen chinesischen Basketballverbands ist, äußerte sich nicht zu den Vorwürfen von Peng, die in China nach wie vor ein Tabuthema sind.

Die Women's Tennis Association (WTA) hat weiterhin eine gründliche und transparente Untersuchung von Pengs Vorwürfen gefordert und alle Turniere in China wegen ihrer Sicherheit ausgesetzt.

Als Vizepremier gehörte Zhang von 2012 bis 2017 neben Präsident Xi Jinping dem siebenköpfigen Ständigen Ausschuss des Politbüros der regierenden Kommunistischen Partei an, dem obersten Führungsgremium des Landes. Im Jahr 2018 trat er von seinem Amt zurück.

Zuvor hatte CNN wiederholt sowohl Peng als auch das Informationsbüro des chinesischen Staatsrats, das Presseanfragen für die Zentralregierung bearbeitet, um einen Kommentar gebeten.

Ein Besuch in China kann viele Wahrnehmungen ändern

Yao, 41, ein langjähriger Spieler der Houston Rockets, antwortete auch auf eine CNN-Frage zu den Rückschlägen, mit denen die NBA in China konfrontiert ist, nachdem mehrere Ligamitglieder Pekings Menschenrechtsbilanz in Bezug auf sensible Themen wie Hongkong und Xinjiang kritisiert hatten.

Äußerungen des Centers der Boston Celtics , Enes Kanter Freedom, und des ehemaligen Generalmanagers der Rockets, Daryl Morey, haben zu plötzlichen Spielverboten und Boykottaufrufen geführt.

Yao sagte, er kenne Freedom nicht und wisse nicht, wie der Celtics-Star seine Meinung über China gebildet habe, lud ihn aber ein, das Land zu besuchen.

"Ich oder andere Basketballfans können ihn durch China führen - und das könnte ihm helfen, ein umfassenderes Bild von China zu bekommen", sagte er.

"Sport baut Brücken, und auf den Brücken herrscht zwangsläufig Verkehr, so dass es manchmal zu Zusammenstößen kommt. Es kann einige Zeit dauern, bis einige Probleme gelöst sind, und ich denke, die Zeit wird viele von ihnen lösen. Aber wir wollen, dass die Brücken intakt bleiben.

Als Werbebotschafter, der Peking geholfen hat, seine Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2022 zu gewinnen, wich Yao mehreren Fragen zur Ankündigung der US-Regierung eines "diplomatischen Boykotts" der bevorstehenden Spiele aus, die am 4. Februar in Peking eröffnet werden sollen.

"Die Spiele bieten eine Plattform für Sportler und Sportbegeisterte - und das ist das Wichtigste", sagte er.

"Wenn man etwas Negatives (über die Spiele) hört, sollte man sich vielleicht anhören, was sie zu sagen haben und sehen, ob sie Recht haben - und dann entscheiden, ob es sich lohnt, darauf zu hören.

"Sehen heißt glauben - ein Besuch in China kann viele Wahrnehmungen verändern", fügte er hinzu. "Ich habe 10 Jahre lang in den USA gelebt - und (was ich erlebt habe) unterschied sich von dem, was ich als Kind in Büchern über die USA gelesen hatte.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com