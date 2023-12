Worauf freut sich Welt-Superstar Harry Kane gerade?

Bayern München ist nur Zweiter in der Bundesliga. Doch an der Säbener Straße herrscht weiterhin Optimismus. Auch weil sie Stürmer Harry Kane haben. Der englische Kapitän steht kurz davor, den Rekord zu brechen, freut sich aber nun auf etwas, was er noch nie zuvor erlebt hat.

Bayern Münchens „Beach Boy“ Harry Kane erklärt Bayer Leverkusen vor der Weihnachtspause den Krieg „Wir wollen an unsere Grenzen gehen. Wir müssen einfach weiter versuchen, besser zu werden“, sagte der Stürmerstar nach einem erzwungenen Sieg im letzten Spiel des Jahres gegen Wolfsburg. „Wie ich immer sage: Ich habe das Gefühl, dass wir es schaffen können.“ mehr im Tank.

Durch den 2:1-Sieg der Bayern über die Wölfe liegen die Bayern für den Wettbewerb im nächsten Jahr vier Punkte hinter Bayer Leverkusen, doch der Rekordmeister hat ein Nachholspiel vor Union Berlin. „Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir ein neues Niveau erreichen können“, sagte Kane, der gegen Wolfsburg sein 21. Traumtor der Saison erzielte und eine Warnung an Leverkusen war: „Wir können nicht kontrollieren, was sie tun können. Wir können nur weitermachen.“ Der Druck liegt auf ihnen, und es liegt noch ein weiter Weg vor uns, und wir haben noch nicht einmal die Hälfte geschafft.“

Der Engländer sagte, Kane sei „sehr zufrieden“ mit seinem Start in Deutschland. Die Bayern haben in dieser Saison nur 15 Spiele bestritten, nachdem sie das Spiel gegen Union Berlin wetterbedingt verloren hatten. Umso beeindruckender sind Kanes 21 Tore. Er liegt nun nur noch 20 Tore hinter dem Rekord von Robert Lewandowski, der in der Saison 2020/2021 mit 41 Toren den Jahrhundertrekord von Gerd Müller übertraf. Damals punktete Lewandowski alle 60 Minuten, derzeit benötigt Kane 63 Minuten, um zu punkten.

Existiert der Harry-Kane-Fluch wirklich?

Der ehemalige Star von Tottenham Hotspur hat im Laufe seiner Karriere noch keinen Pokal für den Verein gewonnen. Das Unglück des Stürmers war so schwerwiegend, dass einige sogar den Begriff „Harry-Kane-Fluch“ dafür prägten. Im August gab er sein Debüt für die Bayern und überreichte RB Leipzig den Supercup-Titel, bevor sie im Pokal gegen Saarbrücken ausschieden. Übrig bleiben nur die Bundesliga und die Champions League. Sie sind in beiden Disziplinen immer noch auf dem richtigen Weg. Es muss kein Fluch sein. 2024 wird alles zeigen.

Allerdings ist dies vorerst noch Zukunftsmusik. Kane freut sich nun auf seine erste Winterpause nach so vielen Jahren in der Premier League. „Ehrlich gesagt kann ich es kaum erwarten. Ich freue mich schon sehr darauf“, sagte Kane, der mit seiner Frau Katie und seinen vier Kindern in München lebt, „um jetzt etwas Zeit mit ihnen zu verbringen“. Ein schöner, warmer Ort ein paar Tage verbringen. "

Kane hat im Urlaub viel Spaß. „Ich werde allen meinen Freunden in England ein Bild von mir beim Spielen am Strand schicken“, sagte er und bezog sich dabei auf den traditionellen Boxing Day der Insel: „Das wird lustig.“

