Wir werden sehen, wohin das führt", sagt Genie Bouchard über das Dating im Zeitalter des Coronavirus

Da man sich wegen der Abriegelungsmaßnahmen nicht mehr persönlich treffen kann, haben sich die Verabredungen auf das Internet verlagert, und die ersten Dates finden eher über Zoom und Skype als in Bars oder Restaurants statt.

Das gilt auch für den Tennisstar Genie Bouchard, aber alles im Namen der Nächstenliebe.

Die Kanadierin willigte in ein virtuelles Date mit dem Komiker Bob Menery ein, nachdem dieser sie während eines Instagram-Live-Interviews von Allie LaForce gefragt hatte.

Menery erklärte sich bereit, im Gegenzug für ein Date mit Bouchard 4.000 Dollar für wohltätige Zwecke zu spenden, und die beiden hatten letzte Woche ihr erstes virtuelles Date.

Darüber hinaus versteigerte Bouchard im Rahmen ihrer "All-In-Challenge" ein Abendessen und eine Reise zu einem Tennisturnier, wobei der Gewinner 85.000 Dollar zahlen musste, um sie zu begleiten, wobei die Spenden für Organisationen gesammelt wurden, die während der Coronavirus-Pandemie helfen.

Und obwohl ihre Fans sehnsüchtig darauf warteten, wann das zweite Date stattfinden würde, gibt sich die 26-Jährige gelassen und freut sich auf ein persönliches Treffen mit Menery.

"Beruhigt euch, Leute! Ihr dürft nicht zu eifrig sein", sagte sie Amanda Davies von CNN Sport in einem Instagram Live-Chat. "Du musst es cool angehen. "Vielleicht sage ich, dass ich beschäftigt bin und noch eine Woche Zeit habe, auch wenn wir nichts zu tun haben."

"Ich habe einem Live-Date zugestimmt, also wenn es möglich ist und sich unsere Zeitpläne irgendwie überschneiden, werden wir ein zweites Date haben, aber ein erstes richtiges Date. Wir werden sehen, wo das hinführt."

READ: 'The Match II' ist die meistgesehene Golfsendung in der Geschichte des Kabelfernsehens

'Zeitverschwendung'

Obwohl die sozialen Medien auch ihre positiven Seiten haben, räumt Bouchard ein, dass negative Kommentare zu prominenten Persönlichkeiten an der Tagesordnung sind. Sie ist selbst eine aktive Nutzerin der sozialen Medien. Letzten Monat beschwerte sie sich auf Twitter, dass Quarantäne "mit einem Freund viel mehr Spaß machen würde".

Doch die Wimbledon-Finalistin von 2014 bezeichnet die negativen Kommentare, die sie erhält, als "hart" und rät anderen, die positiven Seiten der sozialen Medien zu sehen.

"Es gibt eine Menge Positives da draußen", sagte Bouchard, die das Lesen negativer Kommentare als "Zeitverschwendung" bezeichnet. "Und mir ist klar, dass jeder Hasser hat.

"Es bedeutet, dass du dich für etwas in deinem Leben eingesetzt hast, es bedeutet, dass du etwas in deinem Leben getan hast.

"Versuchen Sie, es als umgekehrtes Kompliment zu sehen und erkennen Sie einfach, dass es sich um jemanden handelt, der vielleicht seine eigenen Probleme hat oder gemein oder negativ ist, und Sie sollten sich keine Sorgen um solche Leute machen. Man sollte sich keine Gedanken über deren Meinung machen, also versuche ich wirklich, einen Schritt zurückzutreten und es nicht persönlich zu nehmen."

Als 26-Jährige sagt Bouchard, dass viele ihrer Altersgenossen in den sozialen Medien aktiv sind, nachdem sie mit Facebook aufgewachsen sind und Twitter und Instagram etwas später dazukamen.

"Für jemanden in meinem Alter ist es ganz normal, in den sozialen Medien aktiv zu sein. Warum ist das so eine große Sache?

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

"Ich denke, das Wichtigste ist, nicht zurück zu hassen. Es als das zu akzeptieren, was es ist, und zu verstehen, dass es eher eine Reflektion ihrer Gefühle ist, und nicht, dass man eine schreckliche Person ist. Es ist schwer, weil es da draußen so viel Negativität gibt.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com