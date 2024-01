Wir haben die Chance, alles zu gewinnen!": NBA-Superstar Joel Embiid spricht über seine Liebe zu Kamerun beim Afrika-Cup der Nationen

Warnung: Die Menschen in der Umgebung könnten Jubel hören - lauten, lauten Jubel. Die Tatsache, dass diese Geräusche von einem der besten Basketballspieler der Welt stammen könnten, macht die Sache nur noch interessanter.

Wenn er nicht gerade als wertvollster Spieler für die Philadelphia 76ers aufläuft - und seine Definition einer "schlechten Nacht" war ein Triple-Double aus 26 Punkten, neun Rebounds und sieben Assists beim 105:87-Sieg gegen die Los Angeles Lakers am Donnerstag -, drückt der fünffache NBA-All-Star Joel Embiid seinem Land Kamerun beim Africa Cup of Nations (AFCON) die Daumen, der zufällig in seinem Heimatland stattfindet.

Im Viertelfinale am Samstag treffen die Unzähmbaren Löwen auf Gambia, und es wird erwartet, dass Embiids Team dieses Spiel gewinnt. Ein Sieg würde bedeuten, dass Kamerun nur noch zwei Spiele vom sechsten AFCON-Titel entfernt ist. Der letzte wurde 2017 errungen, dem ersten Jahr, in dem der Center für die 76ers spielte.

Embiid wurde nur drei Tage vor dem 2:1-Finalsieg Kameruns gegen Ägypten im Jahr 2017 zum "Eastern Conference Rookie of the Month" gekürt - eine Begegnung, die sich, wenn alles klappt, am Sonntag, den 6. Februar, wiederholen könnte.

"Die Aufregung war schon immer groß", sagt Embiid gegenüber Amanda Davies von CNN Sport über seine Liebe zur kamerunischen Nationalmannschaft, die bis in seine Kindheit zurückreicht. "Das Verrückte ist, dass immer, wenn Kamerun gespielt hat und sie ein Tor geschossen haben, alle geschrien haben. Man konnte das ganze Land schreien hören."

Die Liebe zu den Lions

Während seine bemerkenswerte Reise Embiid im Alter von 16 Jahren nach Amerika führte - zunächst über die High School und das College in Florida und Kansas, und dann als dritter Spieler im NBA-Draft 2014 von Philadelphia ausgewählt - wurde er ein paar Jahre nach Kameruns märchenhaftem Lauf ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft 1990 in Italien geboren.

Als erste afrikanische Nation erreichte Kamerun die Runde der letzten Acht und war nur sieben Minuten vom Erreichen der Runde der letzten Vier entfernt, unterlag aber schließlich in der Verlängerung gegen England. Auf dem Weg dorthin haben die Unzähmbaren Löwen die Welt beeindruckt, angefangen mit dem Sieg über den amtierenden Weltmeister Argentinien im Eröffnungsspiel.

"Offensichtlich hat Roger Milla uns auf die Landkarte gebracht", erinnert sich Embiid an den damals 38-jährigen Stürmer Milla, der bei Italia '90 vier Tore erzielte und für seinen typischen Torjubel an der Eckfahne berühmt wurde.

"Wenn ich mir die Spiele anschaue und die Geschichte vor meiner Geburt kennenlerne, dann war der Torjubel natürlich ein wichtiger Teil dieser Geschichte ... wir haben eine große Geschichte, die aus Kamerun kommt, und jedes Mal, wenn ich die Chance bekomme, daran teilzuhaben, freue ich mich."

READ: Iranische Frauen dürfen bei der Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft zuschauen

Embiid glaubt, dass der Jahrgang 2022 bei Afrikas Vorzeigeturnier die Oberhand gewinnen kann. "Wir spielen zu Hause, und jedes Mal, wenn man die Unterstützung der heimischen Fans hat, ist das ein großer Motivationsschub, um jedes einzelne Spiel zu gewinnen", sagt er.

"Zu Hause zu spielen ist ein riesiger Vorteil für uns, und ich denke, wir haben die Chance, alles zu gewinnen ... Ich freue mich darauf, weiterhin zuzusehen und die Mannschaft zu unterstützen."

Ungeachtet des kamerunischen Erfolgs bei der AFCON verblasst das Glück einer Fußballmannschaft im Vergleich zu den Todesfällen, die sich am vergangenen Montag im Olembe-Stadion in Jaunde ereigneten, als das Stadion zusammenbrach. Während des Achtelfinalspiels zwischen Kamerun und den Komoren wurden mindestens acht Menschen getötet und 38 verletzt.

Ich bin ein Mann Gottes, deshalb bete ich für die Familien, dass sie Frieden finden, und auch für ihre Angehörigen, dass sie Frieden finden und in Frieden leben können", sagte Embiid. Es ist tragisch, dass das passiert ist, und es tut mir sehr leid." Was würde es angesichts der schrecklichen Ereignisse für Embiid und Kamerun bedeuten, wenn die Mannschaft den Pokal holt?

"Als Land haben wir eine Menge durchgemacht", verrät er. "Wir hatten dort schon lange keinen Wettbewerb mehr, und ich denke, dass es für uns sehr wichtig sein wird, ihn endlich zu bekommen und zu gewinnen.

AFCON erhält mehr Anerkennung

Im Vorfeld der AFCON 2022 wurde in einigen Kreisen diskutiert, dass Stars wie Mohamed Salah (Ägypten) und Sadio Mané (Senegal) von Liverpool, Riyad Mahrez (Algerien) von Manchester City, Achraf Hakimi (Marokko) und Kalidou Koulibaly (Senegal) von Paris Saint-Germain, die ihre Klubmannschaften vorübergehend verlassen mussten, waren für ihre Klubmannschaften und Fans eine so bittere Pille, dass sie das Prestige, das mit der Vertretung des eigenen Landes verbunden ist, in den Schatten stellten, ganz zu schweigen von der Aufwertung des Turniers auf das Niveau anderer Kontinente.

Embiid verfolgt den europäischen Fußball sehr genau. Ist er auch der Meinung, dass der AFCON auf der globalen Bühne nicht die Anerkennung erhält, die er verdient?

"Es ist eine Katastrophe", sagt Embiid. "Wenn es um Afrika geht, habe ich immer das Gefühl, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Wenn es um die Europameisterschaft oder andere Pokale geht, höre ich nie eine Beschwerde.

"Die AFCON ist etwas anders, weil sie natürlich während der Saison stattfindet und einige der besten Spieler, wie Mo Salah oder Sadio [Mané], für ihre Vereine spielen sollten. Aber ich verstehe auch, dass sie zurückkehren und ihr Land vertreten wollen, was gut ist.

"Ich denke, wir verdienen uns immer noch unseren Respekt ... Wenn man sich den Erfolg Afrikas im Allgemeinen ansieht, haben wir eine Menge Talent. Nicht nur im Fußball, sondern auch im Basketball und in anderen Sportarten. Mit der Zeit werden wir das überwinden, aber es geht langsam voran.

Auf die Frage, was ihm mehr bedeuten würde - ein Sieg Kameruns bei der AFCON oder der Gewinn des MVP-Titels durch Embiid -, lächelt der große Mann. "Das ist schwierig! Ich will beides - beides wäre großartig!

"Es wäre eine bessere Frage gewesen, wenn du mich gefragt hättest, ob Kamerun gewinnt oder ich eine Meisterschaft gewinne!" Auf die Frage, was ihm lieber wäre, antwortete Embiid: "Beides wäre toll, wie ich schon sagte, ich bin ein Kämpfer - ich will gewinnen."

Nachdem er auf die harte Arbeit eingegangen war, die Kamerun seinem vorherigen Gegner Komoren abverlangt hatte, da die kleinen Spieler des Kontinents einen Großteil des Spiels mit zehn Mann und das gesamte Spiel mit einem Feldspieler im Tor bestritten, gab Embiid der Mannschaft eine Botschaft mit auf den Weg, die er angesichts der bevorstehenden Herausforderungen beherzigt.

"Geht da raus und macht weiter so, wie sie es bisher getan haben. Am Ende haben sie es gut gemacht. Sie haben unsere volle Unterstützung, und ich hoffe wirklich, dass sie den Pokal in unserem Heimatland behalten können. Wie ich schon sagte, werde ich mir die restlichen Spiele ansehen."

Werden wir eine weitere ikonische Feier wie Embiids Twitter-Video von Max Verstappens erstem Formel-1-Titel erleben, wenn die Unzähmbaren Löwen ihren sechsten AFCON-Titel holen? "Ich hoffe, die Aufregung, wenn wir das Finale erreichen, ist dieselbe [wie beim Formel-1-Finale]. Vielleicht bekommen wir einen!"

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com