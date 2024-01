Wimbledons "begehrteste Tickets" gehen für 105.000 Dollar in den Verkauf

Am Donnerstag gingen 2 520 Fünfjahreskarten in den Verkauf, wobei jede Schuldverschreibung 80 000 Pfund (105 000 Dollar) kostet.

Das jährliche zweiwöchige Rasentennisturnier ist eines der Kronjuwelen des britischen Sports, und die Wimbledon-Sitzplatzkarte ist wie sportlicher Goldstaub, der seinem Besitzer einen unvergleichlichen Zugang zum ältesten Grand-Slam-Turnier des Sports bietet.

Neben der Möglichkeit, zwischen 2021 und 2025 alle Spiele auf dem Centre Court zu besuchen, bietet die Anleihe auch eine gute Investitionsmöglichkeit. In einem solchen Fall kaufte ein Karteninhaber im Februar eine fünfjährige Schuldverschreibung für 66.149 Dollar, bevor er drei Jahre später die letzten beiden Jahre des Premium-Tickets für 138.892 Dollar verkaufte.

Einige Karteninhaber verkaufen ihre Karten für bestimmte Tage der jährlichen Meisterschaft, während andere dafür bekannt sind, dass sie die gesamte Karte zu einem Höchstpreis weiterverkaufen.

"Wenn man Tennis mag, ist ein Besuch in Wimbledon wie ein Mekka", sagt Claire-Estelle Bertrand, Marketing- und Kommunikationsmanagerin bei Wimbledon Debenture Holders, einer der offiziellen Wiederverkaufsstellen für Debenture-Tickets. "Es ist prestigeträchtig, es ist eine Klasse für sich, aber vor allem ist es typisch britisch.

"Es sind wirklich die begehrtesten Tickets der Welt. Sie bieten nicht nur die besten Plätze, um das beste Tennis der Welt zu sehen, sondern gewähren Ihnen auch Zugang zu einer exklusiven Welt, in der Sie andere Influencer aus der ganzen Welt treffen und aktuelle und frühere Tennis-Champions kennenlernen können.

"Ich persönlich finde, dass diese Plätze die absolut besten des Hauses sind, man hat die Möglichkeit, neben den Logen der Spielerfamilie und der königlichen Loge zu sitzen."

Das Paket, das über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem reservierten Sitzplatz auf dem Centre Court pro Tag der Meisterschaften berechtigt, umfasst auch den Zugang zu speziellen Zuschauerräumen, die es den Inhabern der Schuldverschreibungen ermöglichen, das Geschehen auf den Außenplätzen von einem exklusiven Platz aus zu verfolgen.

Die Anlage verfügt auch über ein exklusives Restaurant mit Gerichten der berühmten Köche Albert Roux und Bryn Williams sowie über Lounges, Bars und einen Privatparkplatz - allerdings berechtigt die Schuldverschreibung nicht zu kostenlosem Essen und Trinken.

Durch den Verkauf, für den noch bis zum 10. Mai Bewerbungen möglich sind, könnte der All England Club (AELTC) bis zu 250 Millionen Dollar einnehmen.

"Unabhängig davon, zu welchem Preis die Plätze verkauft werden, sind sie für den Betrieb des Clubs unerlässlich", sagte Bertrand.

"Mit dem Geld aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen wurden bereits eine Reihe von Verbesserungen an den Anlagen bezahlt, darunter das Dach des Centre Court und der Court Nr. 1.

"Die All England Lawn Tennis Ground plc. verwendet die Mittel aus dem Verkauf von Schuldverschreibungen, um die beträchtlichen Kosten für den Betrieb des AELTC und der Wimbledon Championships auszugleichen, die ohne die von den Inhabern der Schuldverschreibungen generierten Mittel nicht möglich wären.

Die 2.520 Schuldverschreibungsausweise entsprechen 16,8 % der Sitzplätze auf dem Centre Court, und von den 15.000 verfügbaren Sitzplätzen des Stadions wird etwas mehr als die Hälfte der Kapazität der Arena der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

In einem offenen Brief des AELTC-Vorsitzenden Philip Brook an die Inhaber von Eintrittskarten für das Jahr 2018 dankte er den Käufern für ihre Unterstützung. "Seit 1920 haben die Inhaber von Schuldverschreibungen eine führende Rolle dabei gespielt, uns bei der Verbesserung des Geländes zu helfen", sagte er.

Die Bedeutung dieses jüngsten Fünfjahreszyklus ist nicht anders, da das AELTC umfangreiche Sanierungsarbeiten auf dem Gelände von Wimbledon vorbereitet.

READ: 'Tennis gab mir die Fähigkeit, jemand zu sein': Julie Heldman über Depressionen und das Verdrängen von Missbrauch

READ: Laslo Djere gewinnt ersten ATP-Tour-Titel und widmet seinen Sieg seinen verstorbenen Eltern

Der Club ist gerade dabei, den Court Nr. 1 - den zweitgrößten Turnierplatz nach dem Centre Court - zu renovieren. Im Zuge der Renovierung werden ein einziehbares Dach, mehr Sitzplätze und ein öffentlicher Platz auf zwei Ebenen hinzugefügt.

Im Dezember wurde eine Vereinbarung mit dem Wimbledon Park Golf Club getroffen, die vorsieht, dass das AELTC das 73 Hektar große Gelände des Nachbarclubs für 85,6 Millionen Dollar erwirbt, nachdem die Mehrheit der Mitglieder des Golfclubs der Vereinbarung zugestimmt hatte.

Das Gelände, das sich gegenüber dem Hauptaustragungsort des Turniers im Südwesten Londons befindet, wurde von den Verantwortlichen des AELTC als möglicher Austragungsort für das Qualifikationsturnier von Wimbledon genannt.

Wimbledon ist derzeit das einzige Tennis-Grand-Slam-Turnier, bei dem das Qualifikationsturnier nicht vor Ort ausgetragen wird. Der Vorläufer des Turniers findet in der Nähe in Roehampton statt.

Durch das angrenzende Grundstück wird nicht nur Platz für das Qualifikationsturnier frei, sondern Wimbledon erhält auch die Möglichkeit, seine Unternehmenseinrichtungen zu erweitern und zu verbessern, da die anderen drei Grand Slams ihr Angebot erst kürzlich aufgestockt haben.

Im vorherigen Zyklus von 2016 bis 2020 wurden Schuldverschreibungen zu je 66.000 Dollar ausgegeben und damit 138,6 Millionen Dollar eingenommen. Der Wiederanlagewert der Schuldverschreibungen macht jedoch deutlich, warum die Nachfrage nach den fünfjährigen Papieren weiterhin so groß ist.

Tim Webb, Börsenmakler bei Dowgate Capital Stockbrokers, dem offiziellen Partner für den Sekundärmarkt für Wimbledon-Schuldverschreibungen, erklärte gegenüber CNN: "Die letzte, die wir im Februar abgeschlossen haben, lag bei 105.000 £ (138.000 $). Und das bei einer Restlaufzeit von zwei Jahren, d.h. sie haben Karten für zwei Jahre. Sie wurde für £50.000 ($65.700) mit fünf Jahren Laufzeit ausgestellt und im Februar für £105.000 mit zwei Jahren Restlaufzeit gehandelt.

READ: Andy Murray sagt, er sei nach einer Hüftoperation "schmerzfrei".

"Angebot und Nachfrage treiben den Preis dorthin, wo er ist. Ich bin mir sicher, dass die meisten Leute, die Schuldverschreibungen kaufen, Tennisliebhaber sind. Es ist ein wundervolles Erlebnis, und natürlich sind die Leute bereit, einen Aufschlag zu zahlen, um Tickets für Schuldverschreibungen zu bekommen.

Die Inhaber von Schuldverschreibungen profitieren nicht nur vom Handel mit ihren Karten, sondern können auch Tickets für einzelne Tage weiterverkaufen.

Für die kommenden Meisterschaften 2019 liegen die Wiederverkaufspreise auf der Website von Wimbledon Debenture Holders zwischen 700 und 5.732 Dollar. Der letztgenannte Wert - für ein Wiederverkaufsticket für das Herrenfinale - entspricht fast einem Zehntel des ursprünglichen Wertes des gesamten Zyklus 2016-20, was das Reinvestitionspotenzial des Erwerbs einer Schuldverschreibung unterstreicht.

Die Turnierveranstalter sind jedoch nicht besorgt über die Neigung zum Wiederverkauf und zur Wiederanlage von Schuldverschreibungen. Die Übertragbarkeit der Premium-Tickets wird als ein Privileg betrachtet, das durch die Unterstützung des AELTC durch die Karteninhaber erworben wurde. Der Weiterverkauf oder die Übertragung von Tickets, die keine Schuldverschreibungen sind, macht diese sofort ungültig.

Ein AELTC-Sprecher erklärte gegenüber CNN: "Debenture-Tickets sind die einzigen Wimbledon-Tickets, die frei übertragbar sind, da die AELTC der Ansicht ist, dass dies denjenigen gegenüber fair ist, die beträchtliche Summen in den Kauf von Debentures investiert haben."

In der Tat wird den früheren Inhabern als Zeichen ihres finanziellen Engagements ein Vorkaufsrecht für die Verlängerung der Fünfjahreskarte eingeräumt.

Obwohl die offiziellen Statistiken durch die Beschädigung früherer Aufzeichnungen etwas getrübt wurden, geht man davon aus, dass die Schuldscheinausweise einiger Familien auf die Anfänge des Konzepts zurückgehen.

"Wir glauben, dass es mindestens eine Familie gibt, die seit den Anfängen im Besitz von Schuldscheinen ist", sagte ein Sprecher des AELTC.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

Im Januar deutete Brook außerdem an, dass die Turnierorganisatoren eine Änderung des Antragsverfahrens für reguläre Eintrittskarten in Erwägung ziehen könnten.

Während Anträge für Schuldverschreibungen online gestellt werden können, erfolgt die Bewerbung für reguläre Tickets aus dem Vereinigten Königreich nach wie vor per Post - eine lange Tradition des Turniers. In Übersee wird die Abstimmung jetzt online durchgeführt.

Brook, der sein Amt Ende 2019 aufgeben wird, sagte jedoch im Podcast 2 Barrys Tennis Takeaway: "Es ist harte Arbeit. Man muss ein Formular mit einem frankierten Rückumschlag einschicken. In den letzten drei oder vier Jahren haben wir die Wahl in Übersee online durchgeführt. Dies ist eine Art Test, um zu sehen, was passiert.

"Wir sehen uns die ganze Frage der Wahl genau an und überlegen, ob wir sie nicht online durchführen sollten. Wir sind etwas besorgt darüber, weil wir mit der Nachfrage völlig überfordert sein könnten. Zweitens glauben wir, dass es bei einem papierbasierten System schwieriger ist, zu betrügen.

Den Stimmzettel gibt es seit 1924 - er ist also vier Jahre jünger als das Schuldverschreibungssystem, das erstmals 1920 eingeführt wurde. Die Mittel aus diesem ersten Zyklus - vor 99 Jahren - trugen zur Finanzierung des ursprünglichen Baus des Centre Court bei.

Die öffentliche Verlosung ist jedoch so angelegt, dass den Bewerbern lediglich ein erster Platz in der Verlosung angeboten wird, wobei die Nachfrage die Kapazität des Platzes weit übersteigt.

Die Auslosung erfolgt dann elektronisch, wobei den erfolgreichen Bewerbern die Tage und Plätze nach dem Zufallsprinzip zugewiesen werden. Die Fans können keine bestimmten Tage oder Plätze verlangen und haben keine Wahl bei der Zuteilung der Tage, Plätze und Spiele.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com