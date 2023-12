Wimbledon möchte seinen Zuschauern etwas über Tennis beibringen. Zum Glück gibt es dafür eine App

Das ist nicht als Beleidigung gemeint; nicht jeder kann ein Sesselprofi sein.

"Wir haben vor ein paar Jahren eine Studie durchgeführt, die uns gezeigt hat, dass die meisten Leute, die sich mit Wimbledon beschäftigen, eigentlich keine ganzjährigen Tennisfans sind", sagt Alexandra Willis, Direktorin für Marketing und Kommunikation beim All England Club, der das Turnier ausrichtet.

"Was wir anekdotisch hörten, war: 'Ich habe von ein paar Spitzenspielern gehört, aber von vielen anderen habe ich noch nichts gehört' und 'das ist alles ein bisschen verwirrend und verwirrend'", fügt sie hinzu.

Das ist verständlich. Der Tennissport erlebt derzeit eine Ära, in der das Spiel der Männer und bis zu einem gewissen Grad auch das der Frauen von einer kleinen Anzahl dominanter Spieler mit einer erstaunlichen Langlebigkeit geprägt ist.

Um die Wissenslücke zu schließen, hat sich der All England Club mit IBM zusammengetan, um mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) und Big Data das Engagement der Fans zu steigern - und dabei zu versuchen, jeden Matchsieger vorherzusagen.

Denken Sie an Moneyball, nur für die Fans.

Als Teil der "Match Insights with Watson"-Funktion auf der Wimbledon-App und Wimbeldon.com wird jedem Spieler ein sich ständig veränderndes "IBM Power Index"-Ranking zugewiesen, das von IBM Watson, der KI des Unternehmens für Unternehmen, erstellt wird.

Die Rangliste wird durch die Analyse der Form, Leistung und Dynamik der Athleten erstellt, erklärt Kevin Farrar, Leiter der Sportpartnerschaft bei IBM UK & Ireland. "Da die Rangliste täglich aktualisiert wird, kann man (Spieler) sehen, die man im Auge behalten sollte, und sie kann potenzielle Umsturzwarnungen erkennen - all das ist für die Fans interessant", erklärt er.

Die Idee ist, weniger erfahrenen Fans zu helfen, Spieler zu finden, denen sie folgen können, um so ihre eigene Fangemeinde aufzubauen", sagt Willis. Die Nutzer können wählen, ob sie die Spieler verfolgen wollen, und erhalten im Laufe des Turniers personalisierte Highlights.

Der Clou von Watson ist die Verwendung von Daten zur Vorhersage des Siegers eines jeden Spiels. Die KI, die als einfache prozentuale Wahrscheinlichkeit angezeigt wird, trifft ihre Entscheidung auf der Grundlage von Millionen von Datenpunkten, die vor und während des Turniers aufgezeichnet wurden. Zu den Faktoren gehören frühere Ergebnisse zwischen den Athleten, die aktuelle Form und detailliertere Angaben wie der prozentuale Anteil gewonnener erster Aufschläge, die Häufigkeit von Assen und der prozentuale Anteil der mit dem ersten Aufschlag gewonnenen Punkte.

Farrar erklärt, dass die Turnierdaten von einem Team "sehr guter Tennisspieler" - in der Regel auf Bezirksebene und darüber - zusammengestellt werden, die jedes Match in Wimbledon beobachten, wobei drei Statistiker auf den Turnierplätzen und einer auf den Außenplätzen tätig sind. Auch Hawk-Eye-Ball- und Spielerkontrollen werden eingesetzt.

Nicht alle Daten, die in den Prädiktor einfließen, beruhen jedoch auf harten Statistiken. Interessanterweise wird auch die positive oder negative Stimmung in den Medien berücksichtigt, indem Tausende von Nachrichtenartikeln über Spieler gescannt werden.

"Einer der Anhaltspunkte für die Frage, wer interessant ist, ist die Frage, über wen sich die Medien aufregen", sagt Willis. "Viele Medienvertreter, vor allem in einer Sportart wie Tennis, wo sie die Spieler Woche für Woche begleiten, haben ein Gespür und ein Verständnis dafür, wie gut die Spieler spielen - diese Art von weichen Faktoren, die nicht unbedingt in (strukturierten Datenpunkten) auftauchen."

Farrar berichtete, dass Watson am ersten Tag des Turniers die Ergebnisse mit "ziemlich genau 100 %iger Genauigkeit" vorhersagte, doch am dritten Tag gab es die erste große Überraschung, als die an Nummer 2 gesetzte und zu 66 % favorisierte Anett Kontaveit von der ungesetzten Jule Niemeier in zwei Sätzen geschlagen wurde.

Obwohl Willis eine der berühmtesten KIs der Welt einsetzt, betont er, dass "dies keine exakte Wissenschaft sein soll".

Und selbst wenn Watson verliert, ist es immer noch ein Gewinn für beide Seiten, betont Farrar. "Das ist ein interessantes Gesprächsthema, und es bringt die Fans ins Gespräch, was das Hauptziel ist".

"Sportfans lieben Debatten. Wir geben ihnen also etwas, worüber sie diskutieren können."

positiver Covid-19-Test zwang ihn, sich vor seinem Eröffnungsspiel zurückzuziehen.



Beste Platzierung: Zweiter Platz, 2021

" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/26/194355/jpeg/4-3/1200/75/strong-8-matteo-berrettini-strong-last-year-s-runner-up-couldn-t-break-djokovic-s-grass-court-supremacy-despite-claiming-the-opening-set-the-italian-won-t-face-a-ball-at-this-year-s-tournament-however-a-a-href-https-cnn-com-2022-06-28-tennis-matteo-berrettini-wimbledon-covid-intl-spt-index-html-target-blank-positive-covid-19-test-a-forced-him-to-withdraw-before-his-opening-match-br-br-em-best-finish-runner-up-2021-em-br.webp" alt="Der letztjährige Vizemeister konnte Djokovics Vorherrschaft auf Rasen nicht brechen, obwohl er den ersten Satz gewann. Der Italiener wird beim diesjährigen Turnier jedoch keinen Ball treffen - ein"/>

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com