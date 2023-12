Wiedereröffnung in Frage gestellt, da China sich von der Ausrichtung des AFC Asien-Pokals 2023 zurückzieht

Das alle vier Jahre stattfindende Turnier, an dem 24 Mannschaften des Kontinents teilnehmen, sollte im Juni und Juli nächsten Jahres in zehn chinesischen Städten ausgetragen werden.

"Die AFC erkennt die außergewöhnlichen Umstände an, die durch die Covid-19-Pandemie verursacht wurden und die dazu geführt haben, dass China auf seine Austragungsrechte verzichtet hat", erklärte der Verband am Samstag in einer Erklärung und fügte hinzu, die Entscheidung sei "schwierig, aber notwendig".

Chinas Covid-Ansatz - weitgehend geschlossene Grenzen, kurzfristige Abriegelungen, Massentests und Quarantäne - schien unvereinbar mit der Ausrichtung eines großen Sportereignisses mit Tausenden von Besuchern aus Übersee.

Das chinesische Organisationskomitee des Asien-Pokals bestätigte am Samstag seine Entscheidung, sich zurückzuziehen, und erklärte, die Schwierigkeiten mit dem Covid-Konzept bedeuteten, dass es "zum jetzigen Zeitpunkt nicht zusagen kann, den Asien-Pokal im nächsten Jahr nach einem völlig offenen Modell auszutragen".

Das Turnier sollte ein neues Fußballstadion in Schanghai präsentieren - der Stadt im Epizentrum des aktuellen Ausbruchs in China, die seit sieben Wochen abgeriegelt ist. Den ganzen April über berichteten die Bewohner der Finanzmetropole, dass sie keinen Zugang zu Lebensmitteln, Medikamenten oder anderen lebenswichtigen Gütern hatten.

In den letzten Tagen tauchten in den sozialen Medien Beschwerden darüber auf, dass Mitarbeiter der Gemeinde die Häuser der Menschen ohne Erlaubnis gewaltsam betreten und ihre persönlichen Gegenstände während der Desinfektion beschädigt haben. In einem viralen Video waren Bewohner zu sehen, die sich mit Polizeibeamten stritten, die versuchten, sie aus ihren Häusern zu holen; es ist unklar, nach welchen Richtlinien die Bewohner gewaltsam entfernt wurden oder wohin sie geschickt wurden.

Mindestens 31 chinesische Städte sind jetzt ganz oder teilweise abgeriegelt, was nach Berechnungen von CNN bis zu 182 Millionen Menschen betrifft.

Chinas Rückzug hat einen zusätzlichen Stachel, da die Behörden jahrelang - und mit zig Millionen Dollar - versucht haben, ihr Fußballprogramm zu verbessern. Nach der Blamage von 2002 - dem einzigen Mal, dass sich China für die FIFA-Weltmeisterschaft qualifiziert hat, aber kein einziges Tor erzielen konnte - wurde dies zu einer nationalen Priorität.

Im Jahr 2016 stellte China einen Plan vor, um das Land in ein globales "Fußball-Kraftzentrum" zu verwandeln, mit ehrgeizigen Zielen wie der Schaffung von 20.000 Fußballschulen und 70.000 Spielfeldern.

Die AFC kündigte an, dass ein neuer Gastgeber für das Turnier zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden würde.

