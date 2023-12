Wie Manchester United Cristiano Ronaldo im Garten von Gary Lineker unter Vertrag nahm

Einer der sensationellsten Transfers im Sport, seit der portugiesische Star vor mehr als zehn Jahren für eine damalige Rekordablösesumme von Manchester United zu Real Madrid wechselte, wurde nach Angaben des ehemaligen englischen Stürmers in Linekers Garten abgeschlossen: Ronaldos Rückkehr ins Old Trafford.

Der "Match of the Day"-Moderator Lineker verriet, dass er direkt neben dem Vorstandsvorsitzenden von Manchester United, Ed Woodward, wohnt, der bei den Verhandlungen in seinem Haus war.

"Ich lege meine Karten offen auf den Tisch, Ed Woodward ist ein guter Freund von mir - er ist mein Nachbar. Er hat Cristiano Ronaldo unter Vertrag genommen, als er in meinem Garten war", sagte Lineker im Top-10-Podcast von Match of the Day.

"Es war fantastisch. Ich wusste, als er hereinkam, dass er mit Mendes [Jorge Mendes, Ronaldos Agent] oder irgendjemandem am Telefon war.

"Ich hoffe, ich habe hier nicht zu viel verraten, aber er hat ihn unterschrieben. Ich habe ein fantastisches Foto von ihm am Telefon im Garten, das ich vielleicht eines Tages mit seiner Erlaubnis veröffentlichen werde.

Die dramatische Entwicklung von Ronaldos Rückkehr wurde durch das angebliche Interesse von Uniteds Lokalrivalen Manchester City nur noch verstärkt, aber der fünffache Ballon d'Or-Gewinner unterschrieb schließlich einen Vertrag, um zu dem Verein zurückzukehren, bei dem er zwischen 2003 und 2009 sechs Jahre lang spielte.

Heimkehr

Ronaldos lang ersehnte Rückkehr verlief nach einem perfekten Drehbuch: In seinem ersten Spiel im Old Trafford erzielte er zwei Treffer beim 4:1-Sieg gegen Newcastle.

Der 36-Jährige hat einen gewohnt produktiven Saisonstart hingelegt - mit einem weiteren Treffer beim Sieg gegen West Ham und zwei Toren in zwei Spielen in der Champions League, darunter ein dramatisches Tor in der Nachspielzeit gegen Villarreal.

Ronaldos sichere Rückkehr steht jedoch im Gegensatz zu einem insgesamt stotternden Start seiner Mannschaft und seines ehemaligen Teamkollegen und jetzigen Managers Ole Gunnar Solskjaer.

Ronaldo, der während seiner ersten Zeit in Manchester an der Seite des Norwegers spielte, hat nun die Aufgabe, den Druck auf Solskjaer nach einer Reihe von schlechten Ergebnissen zu verringern.

Bei seinem Debüt in der Champions League kassierte United eine überraschende 1:2-Niederlage gegen die Schweizer Young Boys, obwohl er ein Tor erzielte.

Ronaldos anschließende Rettungstat gegen Villareal lag zwischen zwei enttäuschenden Auftritten im Old Trafford mit einer Niederlage gegen Aston Villa und einem Unentschieden gegen Everton, bei dem Ronaldo auf der Ersatzbank saß.

Sir Alex Ferguson, der legendäre ehemalige United-Trainer von Ronaldo und Solskjaer, sagte, dass Everton einen Schub bekommen habe, "als sie sahen, dass Ronaldo nicht spielte", und fügte hinzu, dass "man immer mit seinen besten Spielern beginnen sollte".

Auf die Frage, ob er die Entscheidung bedauere, antwortete Solskjaer: "Nein: "Nein. Man trifft Entscheidungen während einer langen, langen Saison, und man muss die Arbeitsbelastung der Spieler managen.

"Die Entscheidung war für mich heute die richtige."

Ronaldo, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, verließ nach dem Unentschieden gegen Everton frustriert das Spielfeld. Damit verpasste United die Chance, nach Punkten mit Tabellenführer Chelsea gleichzuziehen.

Eine Geschichte von zwei Unterschriften

Ein Blick auf den Spielplan für die Wintermonate verstärkt die Bedenken über den durchwachsenen Saisonstart des Klubs noch. In den nächsten sieben Premier-League-Spielen trifft United auf Leicester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester City, Chelsea und Arsenal.

Die starke Form von Ronaldo hat auch den relativ enttäuschenden Start von Sommerneuzugang Jadon Sancho überschattet.

Nach vier glänzenden Jahren in Deutschland bei Borussia Dortmund endete die lange Transfergeschichte des englischen Flügelstürmers schließlich mit seinem Wechsel zu United nach der Euro 2020.

Sancho, der als das fehlende Puzzleteil zur Lösung der Probleme des Klubs auf dem rechten Flügel gehandelt wurde, hat noch kein Tor im Trikot von United erzielt.

Ein ermutigender Auftritt von Sancho in der zweiten Halbzeit gegen Everton war jedoch ein Lichtblick an einem insgesamt enttäuschenden Nachmittag am Samstag. Solskjaer und United werden hoffen, dass diese Leistung ein Zeichen für die Zukunft eines 21-Jährigen mit unbestreitbaren Fähigkeiten war.

Quelle: edition.cnn.com