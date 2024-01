Wie Island die Welt des Golfsports umgestalten könnte

Mit ihren kurzen Sommern und strengen Wintern ist die Insel im Nordatlantik nicht gerade der ideale Ort für gepflegte Fairways und Grüns.

Doch Island erlebt einen Golfboom wie kaum ein anderer Ort auf der Welt, und die Golfkultur hier könnte dazu beitragen, den Sport, wie wir ihn kennen, neu zu gestalten.

Eine halbe Autostunde nördlich der Hauptstadt Reykjavik liegt der Brautarholt Golf Course. Brautarholt liegt auf einer dramatischen, von Klippen gesäumten Halbinsel und ist das Geistesprodukt des Gründers Gunnar Palsson.

"Dies war früher landwirtschaftlich genutztes Land, das aber immer weniger genutzt wurde", erklärt Palsson gegenüber CNN Sport. "Das Land ist seit Hunderten von Jahren im Familienbesitz, und es gab einige Generationswechsel, und wir beschlossen, einen Golfplatz zu bauen."

Brauchen Golfplätze 18 Löcher?

Brautarholt wurde 2011 zunächst als Neun-Loch-Platz eröffnet und dann auf 12 Löcher erweitert. Entworfen wurde der Platz vom renommierten isländischen Architekten Edwin Roald.

Roald hat in den letzten Jahren mit seiner "Warum 18 Löcher?" -Bewegung viel Aufmerksamkeit erregt, einer Philosophie, die besagt, dass das Design von Golfplätzen verbessert würde, wenn Architekten daran arbeiten würden, den besten Platz für den ihnen zur Verfügung stehenden Raum zu schaffen, anstatt sich an die "antiquierte" Vorstellung zu klammern, dass jeder Platz 18 Löcher lang sein muss.

"Wenn man begrenzte Ressourcen hat, ist man gezwungen, das zu nutzen, was die Natur einem gegeben hat", sagte Roald 2017 dem Links-Magazin. "Wenn man sich nur von den Zwängen befreien könnte, dass jemand anderes einem sagt, wie viele Löcher man bauen muss.

"Es ist dasselbe wie beim Schreiben von Büchern oder beim Drehen von Filmen. Stellen Sie sich vor, alle Bücher müssten genau 200 Seiten lang sein, oder ein Film müsste 95 Minuten dauern. Wären sie dann genauso gut?"

Obwohl Brautarholt nur aus 12 Löchern besteht, ist er international als einer der besten Golfplätze der Welt anerkannt. Im Jahr 2020 wurde er von Golfscape in einer Liste der 100 besten Golfplätze der Welt auf Platz 64 gesetzt, neben Plätzen wie Pebble Beach und St. Andrews.

Eine Blaupause?

Angesichts der kurzen Golfsaison in Island und der langen Winter suchen die Golfclubs des Landes nach innovativen Wegen, um die Saison zu verlängern und jungen Spielern das ganze Jahr über Golf zu ermöglichen.

Die isländische Fußballnationalmannschaft der Männer machte bei der Europameisterschaft 2016 weltweit Schlagzeilen, als sie das Viertelfinale erreichte und sich für die erste Weltmeisterschaft 2018 qualifizierte. Auch die Frauenmannschaft qualifizierte sich von 2009 bis 2017 für drei aufeinanderfolgende Europameisterschaften, nachdem sie sich zuvor noch nie für ein großes Turnier qualifiziert hatte.

Ein Großteil des bemerkenswerten Erfolgs der Nationalmannschaft ist auf die Investitionen des Landes in hochmoderne Hallenanlagen und hervorragendes Training zurückzuführen - ein Konzept, das im Golfsport Schule machen könnte.

Der GKG Club in Reykjavik ist einer der größten Golfclubs Islands und verfügt über einen 18-Loch-Platz sowie einen Par-3-Platz mit neun Löchern. Der Club, der über ein florierendes Juniorenprogramm und eine aktive Mitgliedschaft verfügt, hat vor kurzem in eine hochmoderne, 10 Millionen Dollar teure Indoor-Anlage investiert, in der die Mitglieder das ganze Jahr über trainieren können.

Die Indoor-Anlage, die sich unter dem Clubhaus befindet, besteht aus einem Putting Green, einem Chipping-Bereich und 16 Track Man-Golfsimulatoren, die es den Nutzern ermöglichen, etwa 100 Kurse aus aller Welt zu spielen.

Ulfar Jonsson ist der sportliche Leiter von GKG und hat sich aus erster Hand von der Wirkung der Anlage überzeugt. "Wir sehen, dass unsere jüngeren Spieler technisch immer fortschrittlicher und besser werden. Wir sehen also bessere Schwünge.

"Wir ermutigen natürlich alle unsere Spieler, im Sommer so viel wie möglich auf dem Platz zu spielen, aber dann können sie hierher kommen und im Winter an ihrer Technik arbeiten."

Haukur Orn Birgisson, der Präsident des isländischen Golfverbands und des europäischen Golfverbands, ist überzeugt, dass die Investitionen in Einrichtungen wie die des GKG den isländischen Spielern auf höchstem Niveau zu Erfolg verhelfen könnten, da sie auf den großen Turnieren der Welt nur wenig Erfolg hatten.

"Wenn man darüber nachdenkt, haben wir eine Golfsaison, die sich über fünf, sechs Monate erstreckt. Hallenübungsanlagen zu haben, bedeutet also sehr viel, und mit der neuen Technologie sind diese Anlagen sehr fortschrittlich geworden. GKG ist ein perfektes Beispiel dafür. So können die Clubmitglieder jetzt auch im Winter Golf spielen, wenn auch in Hallen und in Simulatoren, aber das ist wichtig für ihre Entwicklung.

"Es ist auch für die Entwicklung des Nachwuchses wichtig. Schauen Sie sich zum Beispiel den Fußball an. Vor fünfzehn Jahren hat man mit diesen Hallenfußballanlagen begonnen, und ein paar Jahre später qualifizierten sich unsere Nationalmannschaften für die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft. Sie sehen also, dass das wichtig ist", sagt er.

Die GKG-Anlage hat auch ein wertvolles soziales Element für den Verein geschaffen. "Jetzt haben wir eine Ganzjahresanlage - vorher war es hauptsächlich ein Sommersport ... Jetzt kommen alle Golfer hierher, spielen mit ihren Freunden in den Simulatoren und genießen danach ein Essen und ein Getränk. Das hat sich fantastisch auf die Moral im Club ausgewirkt", erklärt Jonsson.

Nachhaltigkeit

Brautarholt ist nicht nur als einer der schönsten Golfplätze anerkannt, sondern will auch der nachhaltigste Golfplatz der Welt werden.

"Hier in Island wird mehr oder weniger die gesamte Energie aus erneuerbaren Quellen gewonnen, also dachten wir, es wäre eine gute Idee, auch hier in diese Richtung zu gehen", erklärt Palsson.

Durch die Nutzung von Wasserkraft und geothermischer Energie stammen fast 100 % der isländischen Elektrizität aus erneuerbaren Quellen. Um die Vorteile der sauberen Energie des Landes zu nutzen, hat Palsson in eine Flotte von 30 automatischen Elektromähern investiert.

"Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem Rasenmäher, die mit Strom betrieben werden, etwa 98 % des Golfplatzes pflegen", sagt Palsson.

Die Verwaltung der kleinen, orangefarbenen Mäher ist Aufgabe des Platzmanagers und leitenden Greenkeepers Einar Jonasson. "Ja, unsere kleinen Freunde. Sie sind einfach eine andere Art, den Rasen zu mähen".

Mit einer Reihe von Kabeln, die rund um den Platz verlegt sind, sind die Mäher so programmiert, dass sie auf den Fairways bleiben und rund um die Uhr im Einsatz sein können. Die Mäher sind nicht nur umweltfreundlich, sondern ermöglichen es Jonasson auch, sich auf andere Elemente der Platzpflege zu konzentrieren.

Zusätzlich zu einem CO2-Fußabdruck, der gegen Null geht, wird Brautarholt auch ohne den Einsatz von Chemikalien gepflegt, und da es in Island das ganze Jahr über regnet, ist eine Bewässerung kaum erforderlich.

"Unser Golfplatz befindet sich in einer spektakulären Lage, und die Besucher kommen hierher, um die Natur zu genießen. Wir wollen die Umwelt so wenig wie möglich belasten, daher ist es uns egal, ob Sie Unkraut auf dem Fairway sehen, wir wollen nichts beschädigen", erklärt Jonasson.

Brautarholt hat vor kurzem in einen hochmodernen elektrischen Aufsitzmäher für Abschläge und Grüns investiert und will damit einen neuen, nachhaltigen Standard für das Management von Golfplätzen setzen.

"Ich glaube, wir sind der grünste Golfplatz der Welt", sagt Palsson nicht ohne Stolz.

Einzigartig

Obwohl Island weniger als 400.000 Einwohner hat, verfügt das Land über beachtliche 65 Golfplätze - darunter einige der spektakulärsten, die es auf der Welt gibt.

"Ich würde jeden ermutigen, hierher zu kommen und zu spielen", sagt Birgisson.

"Die Natur hier ist unübertroffen ... Wenn Sie in Island Golf spielen, können Sie auch die Natur erleben. Man kann in Lavafeldern Golf spielen, man kann in Vulkankratern Golf spielen, an den Ufern von Gletscherflüssen, mit heißen Quellen, die wie der Geysir direkt neben einem sprudeln, mit Wasserhindernissen, die aus kochendem Wasser bestehen. Näher kann man der Natur beim Golfspielen nicht kommen."

Das Land liegt fast gleich weit entfernt von den USA und Europa. Besteht die Möglichkeit, dass eine der großen Golftouren in Zukunft ein Turnier in Island austrägt?

"Eines Tages könnte das möglich sein. Stellen Sie sich vor, ein PGA-Tour-Turnier würde in der Mitternachtssonne gespielt, die wir hier im Juni und Juli haben, das wäre fantastisch", sagt Birgisson.

Strahlende Zukunft

Angesichts des hohen Niveaus der isländischen Golfplätze ist es kein Wunder, dass der Golfsport in Island einen enormen Aufschwung erlebt hat und heute zu den beliebtesten Sportarten zählt.

"Der Golfsport hat in den letzten 10 bis 15 Jahren einen enormen Aufschwung erlebt, und in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Zahl der Mitglieder fast verdreifacht", sagt Birgisson. "Aber die letzten zwei Jahre waren explosionsartig, und heute sind über 6 % der Gesamtbevölkerung Mitglied in einem Golfclub.

"Gleichzeitig haben wir aber auch etwa 40.000, die tatsächlich Golf spielen. Also spielen 12 % der Bevölkerung Golf, und ich denke, das ist - das muss ein Weltrekord sein."

"Es ist auch erwähnenswert, dass der Anteil der Frauen in dieser Zeit von 10 % auf 33 % gestiegen ist", fügt er hinzu.

Mit einer weiterhin steigenden Beteiligung und innovativen neuen Golfplätzen und -einrichtungen entwickelt sich Island schnell zu einem der aufregendsten Golfziele der Welt. Mit dem Schwung auf seiner Seite ist Birgisson zuversichtlich, dass die Dinge gerade erst anfangen.

"Wir könnten nicht glücklicher sein, die Zukunft des isländischen Golfsports sieht sehr rosig aus."

