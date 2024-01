Wie Golfer das Fitnesstraining für sich entdeckt und das Fitnessstudio "lieben" gelernt haben

Anderson, ein Leistungstrainer mit 27 Jahren Erfahrung, leitete den dreimaligen Majorsieger bei einer Reihe von Übungen für ein Fotoshooting im Jahr 2014 an, als er sah, dass es Klick machte.

Die beiden benutzten einen TRX- "Rip Trainer" - ein Widerstandsband und eine beschwerte Stange, die den Golfschwung imitieren sollen.

"Er sagte: 'Oh, ich liebe es, wie sich das anfühlt'", erinnert sich Anderson. "Es gibt Fotos und Bilder von diesem Fotoshooting, auf denen man ihn in dieser großartigen Position sehen kann."

Anderson trainiert seit 2004 Amateur- und Profigolfer und hat in dieser Zeit gesehen, wie ein Fitnesstraining dazu beitragen kann, das Spiel eines Spielers zu verbessern - selbst wenn das bedeutet, den Schwung eines Majorsiegers mit einem einmaligen Ratschlag zu verbessern.

"Bei Spitzenspielern geht es immer um das eine kleine Detail, das eine kleine Gefühl, das eine kleine Ding, das sie zusammenfügen können", sagt Anderson gegenüber CNN Sport.

"Wenn man anfängt, die Athletik, die man bereits besitzt, anzuzapfen und sie auf dem Golfplatz zu seinem Vorteil zu nutzen ... dann erzielt man beständige Ergebnisse."

Anderson trainiert Athleten in einer Reihe von Disziplinen, darunter American Football, Baseball und allgemeine Fitness, aber beim Golf hat er den größten Wandel in der Einstellung zur Konditionierung festgestellt.

Auf der heutigen PGA Tour sind die meisten Spieler schlank, muskulös und athletisch - sie fühlen sich im Fitnessstudio genauso wohl wie auf dem Golfplatz.

"Ich glaube, ich habe gelernt, es (das Fitnessstudio) zu lieben", sagte der Weltranglistensiebte Rory McIlroy in einem Interview mit Coach Mag. "Am Anfang hasst man es und fragt sich: 'Muss ich das tun?' Aber sobald man Ergebnisse sieht und stärker wird ... Ich glaube, da kommt der Spaß an der Sache her."

Die gleiche Einstellung findet man auch im Frauensport. LPGA-Tour-Star Lexi Thompson sagte 2017 gegenüber CNN, dass sie "süchtig" nach Training ist, was ihrer Meinung nach "dramatische Veränderungen in meiner Golfschwungweite" bewirkt hat.

Anderson, der sich selbst als "kompletter Nerd" bezeichnet, wenn es um die Biomechanik des Golfschwungs geht, hat genau beobachtet, wie Fitness zu einer entscheidenden Komponente des modernen Spiels geworden ist.

Vor zwanzig Jahren war es ein Tabu, wenn ein Fleischkopf-Trainer wie ich versuchte, über den Golfschwung zu sprechen", sagt er und fügt hinzu, dass körperliche Kondition früher als "keine große Sache" angesehen wurde - "ein Kerl hat vielleicht einen Papa-Body oder einen kleinen Bauch".

Heute jedoch arbeitet er eng mit Golfern zusammen, um die physischen Aspekte ihres Spiels zu verbessern: Stabilität, Mobilität, Koordination, Geschwindigkeit und Explosivität.

"Der Golfschwung ist eine der heftigsten, athletischsten Bewegungen in der Welt des Sports ... auf der Stelle stehen und sich so schnell wie möglich bewegen", sagt Anderson.

Anderson hilft den Spielern nicht dabei, stärker zu werden, sondern legt den Schwerpunkt auf die Ausdauer und darauf, dass sie den Strapazen, die das Schwingen eines Golfschlägers immer wieder mit sich bringt, standhalten.

Dazu verwendet er Übungen wie TRX - ein Aufhängungstrainingsgerät, das mit dem eigenen Körpergewicht Kraft, Gleichgewicht und Rumpfstabilität trainiert -, Kniebeugen und Ausfallschritte, eine Reihe von Planks, Wiederholungen von Kreuzheben sowie Sprints und Sprünge.

Anderson sieht auch einen vielfältigen sportlichen Hintergrund als Vorteil für Golfer an.

Er verweist auf den US-Open-Sieger von 2019 und ehemaligen College-Basketballer Gary Woodland, den zweimaligen Major-Sieger Dustin Johnson - "der könnte jetzt einen Basketball dunken", sagt Anderson - und den Masters-Sieger von 2017 und passionierten Fußballer Sergio Garcia.

"Ich habe festgestellt, dass die Teilnehmer auf dem Golfplatz einen Wettbewerbsvorteil haben, wenn sie Mannschafts- oder Einzelsportarten betrieben haben, die all diese Aspekte der Athletik, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Reaktion erfordern", so Anderson weiter.

"Verschiedene Arten von Drucksituationen, die man im allgemeinen Sport erlebt ... Das sind weltweit die Adern, die sich durch alle diese Sportarten ziehen, und aus der Wettbewerbsperspektive kann man sie auf dem Golfplatz wirklich nutzen."

Woods' Workouts

Die Beziehung des Golfsports zum Fitnesstraining ist kein Phänomen, das nur in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten aufgetreten ist. Gary Player, ein neunfacher Major-Sieger, der auch mit über 80 Jahren noch regelmäßig trainiert, hat häufig die Vorteile von Bewegung und einem gesunden Lebensstil angepriesen.

Doch Tiger Woods wird oft nachgesagt, dass er die Einstellung des Sports gegenüber dem Fitnessstudio revolutioniert hat.

Im Alter von 24 Jahren sagte Woods, sein Tagesablauf bestehe aus einem Vier-Meilen-Lauf, einem Krafttraining, mehreren Stunden Ballschlagen und Putting-Training, einem weiteren Vier-Meilen-Lauf und einem Abend, an dem er nach Lust und Laune Basketball oder Tennis spielt.

"Die Arbeit, die er investiert hat, hat ihn zu einem großartigen Spieler gemacht", sagt Anderson.

"Wenn man sich die jungen, athletischen, sehr guten Spieler von heute anschaut, dann war Tiger ihr Idol.

"Wenn sie wissen wollten, wie es ist, was man braucht, um auf dem Golfplatz erfolgreich zu sein, schauten sie auf jemanden wie Tiger: Man muss schnell sein, man muss athletisch sein, man muss kraftvoll sein, man muss ausgeglichen sein. Und sie übernahmen diese Mentalität".

DeChambeaus "wissenschaftlicher Ansatz

Einer der auffälligsten Ansätze zur körperlichen Konditionierung im heutigen Golfsport ist Bryson DeChambeau, der US-Open-Champion von 2020 und ehemalige Weltranglistenerste, der während der Covid-19-Pandemie 40 Pfund zugenommen hat.

Ein Ansatz, der sich bei der Rückkehr zu den Turnieren auszahlte, denn DeChambeau erreichte im Juni und Juli 2020 vier Top-10-Platzierungen.

"Es ist ein wenig emotional für mich, weil ich etwas anders gemacht habe; ich habe meinen Körper verändert, ich habe meine Einstellung zum Spiel geändert und ich war in der Lage, einen Sieg zu erringen, während ich einen völlig anderen Golfstil spielte", sagte er Reportern , nachdem er die Rocket Mortgage Classic in diesem Jahr gewonnen hatte.

Anderson glaubt jedoch nicht, dass DeChambeaus Konzept - bei dem es darum ging, Muskeln aufzubauen, um den Ball über große Distanzen zu schlagen - den Golfsport in Zukunft verändern wird. Er sagt, das Zeitfenster, das die Pandemie bietet, mache DeChambeau zu einer "Anomalie".

"Was ihm dabei geholfen hat, ist sein Schwung mit einer Ebene", fügt Anderson hinzu.

"Alle seine Eisen haben die gleiche Länge und all diese Dinge. Er hat eine sehr zerebrale, analytische und wissenschaftliche Herangehensweise an sein Spiel. Er kann alles auf der gleichen Ebene halten und kommt einfach mit mehr Kraft und Geschwindigkeit herunter."

DeChambeau ist derzeit nicht auf der PGA Tour, da er sich einer Operation wegen eines Knochenbruchs in der linken Hand unterzogen hat.

Das bedeutet, dass er die bevorstehende PGA Championship im Southern Hills Country Club in Tulsa, Oklahoma, verpassen wird, bei der der frischgebackene Masters-Champion Scottie Scheffler, der Weltranglistenzweite Jon Rahm und der viermalige Major-Sieger McIlroy zu den Favoriten gehören werden.

Was Spieth betrifft, mit dem Anderson schon mehrfach über einen gemeinsamen Sponsor zusammengearbeitet hat, könnte der Amerikaner in einen elitären Kreis eintreten, wenn er bei der PGA Championship einen Grand Slam seiner Karriere schafft.

Er wird zweifelsohne auf ein weiteres Aha-Erlebnis hoffen, wenn er seinen ersten Major-Titel seit fünf Jahren gewinnen will.

Quelle: edition.cnn.com