Wie geht es für Serena Williams nach ihrem Erstrunden-Aus in Wimbledon weiter?

Ihr Comeback bei einem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon am Dienstag - ein dreistündiges, 11-minütiges Duell mit der Französin Harmony Tan - war theatralisch und spannend, endete aber letztlich mit einer Niederlage.

Im bisher längsten Spiel des Dameneinzel-Turniers behielt Tan, die Nummer 115 der Weltrangliste, die zum ersten Mal in Wimbledon, geschweige denn auf der Hauptbühne des Centre Court auftritt, im entscheidenden Super-Tie-Break die Nerven und gewann 7:5, 1:6, 7:6 (10:7).

Dies war eindeutig nicht die beste Leistung in Williams' glanzvoller Karriere, und das sollte sie angesichts ihrer Auszeit vom Tennis auch nie werden.

Doch als sich das Dach schloss und die Lichter auf dem Centre Court aufleuchteten - eine Szene, die bei den Zuschauern Jubel auslöste - boten die beiden Spielerinnen eine Show, die an Dramatik kaum zu überbieten war.

Am Ende war es Tan, die Williams' Comeback-Party störte, indem sie mehrmals Schläge ausführte, die sogar den Beifall ihrer Gegnerin auf der anderen Seite des Netzes hervorriefen.

"Für mein erstes Wimbledon - das ist wow. Einfach nur wow", sagte Tan, der die Worte fehlten, in ihrem Interview auf dem Platz.

Nur wenige der Anwesenden konnten dem widersprechen.

Williams, die im vergangenen September 40 Jahre alt wurde, weigert sich, die Jagd nach ihrem 24. Grand-Slam-Titel aufzugeben, fünf Jahre nachdem sie ihren letzten bei den Australian Open gewonnen hatte.

"Wer weiß, wo ich auftauchen werde", sagte sie zu Reportern, als sie nach ihrer Zukunft gefragt wurde, und deutete sogar an, dass ein Auftritt bei den US Open noch in diesem Jahr auf dem Plan stehen könnte.

"Die US Open - der erste Ort, an dem ich einen Grand Slam gewonnen habe - sind immer etwas ganz Besonderes", fügte Williams hinzu. "Das erste Mal ist immer etwas Besonderes. Es gibt definitiv eine Menge Motivation, besser zu werden und zu Hause zu spielen."

Es war zu erwarten, dass Williams bei ihrer Rückkehr nach Wimbledon noch nicht so richtig in Schwung kommt, und es dauerte eine Weile, bis sie gegen Tan ihren Rhythmus gefunden hatte. Vor Dienstag hatte sie im vergangenen Jahr nur zwei Doppelspiele in Eastbourne bestritten.

Im ersten Spiel wurde sie gebreakt, aber im vierten Spiel fand sie sich langsam zurecht - sie schlug ihre Grundschläge sauberer und schlug mit einem doppelten Break gegen Tans Aufschlag zurück.

Der erste Satz erwies sich jedoch als bezeichnend für das gesamte Match: Gerade als Williams die Oberhand über ihre Gegnerin zu haben schien, kämpfte sich Tan zurück ins Spiel.

Das war im letzten Satz mehrfach der Fall, als Williams zweimal mit einem Break führte und dann im entscheidenden Super-Tie-Break früh in Führung ging, bevor Tan 10 der nächsten 13 Punkte gewann und den größten Sieg ihrer Karriere einfuhr.

Das Match am Dienstag war ein klarer Kontrast zwischen den Spielstilen. Williams' Offensivspiel war ein Wechselbad der Gefühle, denn sie landete 61 Winner - eine Mischung aus wuchtigen Grundschlägen und schön geschlagenen Drive-Volleys -, denen 54 unerzwungene Fehler gegenüberstanden.

Tan hingegen war konservativer und verließ sich stark auf ihren Slice, um Williams über den Platz zu bewegen - eine Taktik, von der die Amerikanerin später zugab, dass sie überrascht war.

"Ich denke, ich hätte gegen jede andere Person spielen können, das Ergebnis wäre wahrscheinlich anders ausgefallen", sagte sie. "Ich wusste, dass es viel Slice gibt, aber nicht so viel auf der Vorhand. Ich musste definitiv versuchen, meinen Rhythmus da draußen zu finden. Im Nachhinein ist man immer schlauer."

Das Positive für Williams, die letztes Jahr in der ersten Runde von Wimbledon gegen Aliaksandra Sasnovich ausschied, nachdem sie ausgerutscht war und sich am Bein verletzt hatte, war, dass ihr Körper gegen Tan gut mithalten konnte.

"Körperlich ging es mir gut", fügte sie hinzu. "Die letzten paar Punkte habe ich wirklich zu spüren bekommen. Aber ich bewege mich gut, ich bekomme viele Bälle zurück. Ich bewege mich gut im Training.

"Das war für mich nicht überraschend, weil ich wusste, dass ich so gut bin. Ich habe nicht für ein dreistündiges Spiel trainiert. Ich denke, da habe ich einen Fehler gemacht."

Vor Wimbledon hat Williams darüber nachgedacht, dass Tennis nicht mehr ihr einziger Schwerpunkt im Leben ist. Abseits des Tennisplatzes haben Mutterschaft, ihre Venture-Firma und die Veröffentlichung des Films King Richard, den sie mitproduziert hat, ihre Zeit in Anspruch genommen.

"Ehrlich gesagt, ist es jetzt ganz anders. Ein Teil von mir hat das Gefühl, dass das jetzt ein bisschen mehr von meinem Leben ist als Turniere", sagte sie letzte Woche.

Das soll aber nicht heißen, dass Williams dem Tennis endgültig Lebewohl sagen will - auch wenn sie noch nicht weiß, wann und wo sie das nächste Mal auftreten wird.

Und wenn überhaupt, dann hat die Niederlage gegen Tan das Feuer des Tennisspiels noch ein bisschen heller brennen lassen.

"Es bringt mich definitiv dazu, auf die Trainingsplätze zu gehen", sagte sie, "denn wenn du nicht schlecht spielst und so nah dran bist ... ist es eigentlich so wie 'Okay, Serena, du kannst das, wenn du willst.'"

