Wie Dustin Johnsons Schnelligkeit das Spieltempo des Golfsports verbessern könnte

So beschrieb Rory McIlroy den Prozess, der sich zwischen den Ohren des Golfzauberers Dustin Johnson abspielt - ein ganz anderer Ansatz als der des "Wissenschaftlers" Bryson DeChambeau.

"Er macht das Spiel so einfach, oder lässt es manchmal so einfach aussehen", sagte McIlroy während Johnsons faszinierendem Masters-Sieg in Augusta im November mit fünf Schlägen.

Diese Einfachheit mag in Johnsons schnellem Spiel liegen, etwas, das der 36-Jährige in seiner Coming-of-Age-Saison vor einem Jahrzehnt sowohl als positiv als auch als negativ empfand.

"Ich war schon immer ein schneller Spieler [...] es gibt nur zwei Dinge, die passieren können, man trifft einen guten oder einen schlechten Schlag, warum also Zeit damit verschwenden?" sagte Johnson bei der Tour Championship 2010, dem Jahr, in dem er zweimal die Führung bei Majors in der letzten Runde verspielte.

Was auch immer er in den 10 Jahren seither beherzigt hat, es hat funktioniert. Er hat zwei Majors gewonnen, war mehr Wochen auf Platz 1 der Weltrangliste (111) als jeder andere Spieler außer Tiger Woods (683), Greg Norman (331) und McIlroy (106) und hat in seinen ersten 13 Jahren jede Saison der PGA Tour gewonnen. Nur Jack Nicklaus (17) und Woods (14) haben diese Leistung noch übertroffen.

Sein Erfolg hat dem relativ wortkargen Johnson eine Plattform verschafft. 2017 sagte der Mann aus South Carolina, er halte die Einführung von Schlagzeiten auf der PGA Tour für eine gute Idee.

"Das würde eigentlich ganz lustig sein. Ich hätte viel Zeit, aber viele Jungs hätten keine. Sie würden an jedem Loch eine Strafe bekommen."

2018 führte die European Tour in Österreich das innovative Shot Clock Masters ein, bei dem die Spieler zwischen 40 und 50 Sekunden Zeit hatten, um ihre Schläge zu machen, und seitdem wurde mit GolfSixes mit einem anderen, dynamischeren Format experimentiert.

Allerdings haben diese Maßnahmen die Geißel des langsamen Spiels kaum gestoppt.

READ: Emily Kristine Pedersen ist ein aufstrebender Star nach zwei Tour-Siegen in Folge

Seltene Strafen

In den 1950er Jahren verlangte der Mitbegründer und Vorsitzende von Augusta National, Clifford Roberts, dass Gruppen mit zwei Bällen eine Runde in drei Stunden absolvieren - einschließlich der Schlussrunde.

Doch obwohl einige Runden auf dem weltberühmten Platz fast sechs Stunden dauerten, wurde die einzige Strafe für langsames Spiel beim Masters 2013 verhängt, als der 14-jährige chinesische Debütant Tianlang Guan in seiner zweiten Runde einen Schlag zu seinem Gesamtergebnis hinzufügen musste.

Auf der PGA Tour gab es von 1995 bis 2017 keine Strafe für langsames Spiel - sie wurde erst 1994 eingeführt.

Bei der KPMG Women's PGA Championship im September wurden der tschechischen Spielerin Klara Spilkova zwei Schläge abgezogen, was sie einen Platz in der dritten Runde kostete. Im Jahr 2019 gab es auf der LPGA Tour eine Reihe von Geldstrafen und eine weitere Zwei-Schläge-Strafe. 2018 wurden sechs Geldstrafen und vier Zwei-Schläge-Strafen verhängt, im Gegensatz zu 34 Strafen im Jahr 2016.

"Ich habe das Gefühl, dass es hier draußen schwer ist, schnell zu spielen, einfach wegen der vielen Steigungen auf den Grüns und des Windes, und wenn man nur ein bisschen daneben liegt, kommt man in schwierige Situationen", sagte die zweimalige Major-Siegerin Anna Nordqvist in Aronimink nach dem Spilkova-Vorfall.

"Ich glaube, man ist da draußen sozusagen in seiner Blase und versucht, so schnell wie möglich zu sein, aber das ist schwer, weil man oft ziemlich weit vom Loch entfernt ist.

Die zweifache Majorsiegerin Stacy Lewis äußerte sich kritischer und lobte die "aggressivere" Politik der European Tour, nachdem sie im August die Ladies Scottish Open gewonnen hatte und ihre letzte Runde fünf Stunden und 16 Minuten dauerte.

"Es sollte nicht so lange dauern, um zu spielen. Ich wusste, dass es so sein würde, das ist das Traurige daran. Ich denke, man muss sich auf breiter Front bemühen, schneller zu spielen, denn natürlich habe ich es nicht im Fernsehen gesehen, aber ich bin mir sicher, dass es im Fernsehen nicht lustig gewesen wäre.

"Ich setze mich seit langem dafür ein, dass wir unser Spieltempo ändern und die Leute dazu bringen, schneller zu spielen, und leider gehen wir immer noch in die andere Richtung.

READ: Haley Moore überwindet Mobbing und wird LPGA-Profi

Zu viel nachgedacht

Profis werden argumentieren, dass sie ihren Job machen, so wie ein Bauunternehmer ein Haus bauen muss und seine Arbeit nicht überstürzen möchte.

Je länger man sich Zeit lässt, desto schlechter spielt man wohl. Nicht immer, aber auf der größten Bühne des Golfsports ist das ein Präzedenzfall.

Nehmen Sie die Kapitulation des Australiers Norman beim Masters 1996. Er spielte exzellentes Golf und führte nach 54 Löchern mit sechs Schlägen Vorsprung, doch unter dem Druck von Nick Faldo verlor er mit fünf Schlägen Rückstand.

"Seine Routine ist so anders", sagte Faldos Trainer David Leadbetter. "Er steht unglaublich viel Zeit über dem Ball. Ich würde sagen, er verbringt sechs, sieben Sekunden länger pro Schlag, zappelt herum und bewegt sich auf eine Art und Weise, wie ich ihn noch nie gesehen habe."

Faldo fügte hinzu: "Normalerweise geht es bei Greg so: Schlurfen, schlurfen, dann greifen, greifen und peng! Er hat keine Probleme."

Brooks Koepka, der beste Spieler der letzten Jahre bei den Majors, nimmt sich sehr wenig Zeit für den Ball, während DeChambeau, der früher für seine bedächtige Herangehensweise kritisiert wurde, sagt, dass sich seine Routine vor dem Abschlag beschleunigt hat.

Nachdem der US-Open-Sieger im August 2019 dafür kritisiert wurde, dass er fast 150 Sekunden brauchte, um einen Acht-Fuß-Putt zu schlagen, äußerte er sich bei der Abu Dhabi Championship im Januar ähnlich wie Nordqvist, sprach sich aber auch für schnellere Runden aus.

"Sehen Sie, ich will nicht sechs Stunden da draußen sein, und das will auch niemand, richtig. Und es kommt immer wieder vor, dass ich da draußen warte - unsere Gruppe wartet darauf, dass jemand geht, und ich möchte nicht auf Spieler warten. Das würde meinen Schwung beeinträchtigen. Jedes Mal, wenn das passiert, habe ich das Gefühl, dass ich kalt werde."

Schnelles Golf

Für einige Golfer geht es jedoch darum, 18 Löcher in eher 30 Minuten zu spielen.

Laufen oder Joggen ist für Golfer abseits des Platzes nichts Neues. Aber auf dem Platz ist das ein ganz anderes Spiel.

Was Sie brauchen: ein paar Schläger (maximal sieben sind erlaubt), eine leichte Tasche, Laufschuhe, gelbe Bälle (für bessere Sichtbarkeit) und Ihr Laufspiel. Oh, und vergessen Sie nicht Ihre Stirnlampe, denn Sie werden sich höchstwahrscheinlich in der Morgendämmerung oder bei Sonnenuntergang auf dem Platz wiederfinden.

Der PGA-Profi Luke Willett erzählte CNN, dass er sich auf dem 3.705 Yards langen Par-58-Platz des Sunningdale Heath Golf Club außerhalb Londons auf eine Runde unter 30 Minuten vorbereitete, als ihm der Clubprofessional erzählte, dass der zweimalige European-Tour-Sieger Robert Rock bei der Feinabstimmung für das Turnierspiel fünf über geschossen hatte.

Ein paar Wochen später erreichte der in Form befindliche Rock mit dem dritten Platz bei den Scottish Open sein bestes Ergebnis auf der Tour seit sieben Jahren.

Willett hingegen umrundete den Platz an einem späten Oktobermorgen in 26 Minuten und erzielte einen Score von acht über (66). Zwei Tage zuvor hatte er eine 68er Runde in einer ähnlichen Zeit gespielt.

Und nur eine Woche zuvor umrundete der 36-Jährige den Springs Golf Club in Oxfordshire - von Abschlägen, die speziell für die 6.000 Yards des Platzes eingerichtet wurden - in 37 Minuten und benötigte 83 Schläge (11 über).

"Es war wie eine Achterbahn und ein Nervenkitzel, ganz sicher. Über einen Golfplatz zu rennen, gibt einem ein großartiges Gefühl, und diese gute Stimmung können wir jetzt alle gebrauchen", sagte der dreifache Vater Willett, der von dem "Abenteuer" lebt, das der Golfsport mit sich bringt.

Der Trainer des Richmond Park Golf Course, Chris Benians, der zwischen 1998 und 2003 eine Reihe von Turnieren auf der European Tour gespielt hat, darunter einen 14. Platz bei den 1999 von Ian Poulter gewonnenen Ivory Coast Open auf der Challenge Tour, erklärte gegenüber CNN, dass er das "reaktive" Element des Speedgolfs am vorteilhaftesten findet.

"Jeder Turniergolfer weiß, dass wir zu viel nachdenken. Ich war ein wirklich guter Chipper und chippe als Speedgolfer mehr als ich es jemals als Turniergolfer getan habe. Ich sehe es und tue es."

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

Der ehemalige Weltrekordhalter für das schnellste Loch, Steve Jeffs, dessen Leistung von 1 Minute 50,6 Sekunden im Jahr 2017 auf einem 500-Yard-Loch im Juni 2019 vom Belgier Thomas Detry mit einer Zeit von 1:29:62 getoppt wurde, sagte gegenüber CNN, dass die "Inklusivität" des Speedgolfs ebenfalls positiv sei.

"Wenn ich mit normalen Golfern spreche, denken sie, ich sei verrückt und alle anderen, die Speedgolf spielen, seien verrückt. Es ist das genaue Gegenteil von dem, was Golf normalerweise ausmacht", sagte Jeffs, der wieder zuversichtlich ist, dass er ein konstanter Spieler mit niedrigem Handicap werden kann.

"Es ist unglaublich, was es für dein Spiel bedeutet.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com