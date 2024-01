Wie die zweifache Olympia-Goldmedaillengewinnerin Shim Suk-hee das Rennen um die Aufhebung ihrer Sperre vor Peking 2022 verlor

Im Jahr 2022 haben sich die Dinge für Shim im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Peking drastisch verändert.

Die Shorttrack-Eisschnellläuferin wurde im Oktober letzten Jahres vom Training ausgeschlossen, nachdem eine Reihe von Textnachrichten, die sie verschickt hatte, durchgesickert waren und in ihrem Heimatland für Kontroversen gesorgt hatten.

Nach zweimonatigen Untersuchungen gab ein Komitee der Korea Skating Union (KSU) am 21. Dezember bekannt, dass Shim für zwei Monate aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen wird, weil sie "die Würde der Athleten beschädigt" habe.

Die Suspendierung bedeutete, dass die zweifache Goldmedaillengewinnerin nicht an den Winterspielen in Peking teilnehmen konnte, die am 4. Februar beginnen.

Um die Suspendierung aufzuheben, hatte Shim die Möglichkeit, beim Sport-Fairplay-Ausschuss des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees (KSOC) Berufung einzulegen oder den Fall vor Gericht zu bringen.

Alles begann im Oktober 2021, als Shims Textnachrichten mit einer ehemaligen Eiskunstlauf-Nationaltrainerin der Frauen an die Öffentlichkeit gelangten. In den Nachrichten machte sich Shim über ihre Mannschaftskameradinnen lustig und sprach darüber, einen "Bradbury" zu machen, was den Verdacht der Rennmanipulation aufkommen ließ.

Bei den Olympischen Winterspielen 2002 lag der australische Eisschnellläufer Steven Bradbury, ein Außenseiter im 1.000-Meter-Shorttrack-Finale, bis zur letzten Runde auf dem letzten Platz, als seine Mitläufer zusammenstießen und er über die Ziellinie segelte und die Goldmedaille gewann.

Im Dezember untersuchte der KSU-Untersuchungsausschuss auch einen Zusammenstoß zwischen Shim und ihrer Teamkollegin Choi Min-jeong während des 1.000-Meter-Finales in Pyeongchang vor vier Jahren und kam zu dem Schluss, dass Shim während des Rennens absichtlich ihren rechten Arm benutzt hatte, um Chois linken Arm zu stoßen.

Der Ausschuss kam jedoch nicht offiziell zu dem Schluss, dass das Rennen manipuliert wurde, da es keine Beweise für Shims Absichten gab.

Der Fair-Play-Ausschuss der KSU, der für Disziplinarmaßnahmen zuständig ist, suspendierte Shim später für zwei Monate wegen "Beeinträchtigung der Würde der Athleten", da sie zugab, ihre Teamkolleginnen in einer Reihe von Textnachrichten verunglimpft zu haben.

Pflicht zur Wahrung der Würde und illegale Weitergabe von Texten

Im Rahmen ihrer Berufung für die Teilnahme an den Wettkämpfen in Peking beantragte Shim im Januar eine einstweilige Verfügung zur Aufhebung der zweimonatigen Sperre, doch das östliche Bezirksgericht von Seoul wies den Antrag am 18. Januar zurück.

Das Gericht entschied, dass sie mit ihren Textnachrichten gegen die Pflicht eines nationalen Sportlers zur Wahrung der Würde verstoßen habe, da die Nachrichten während der Olympischen Winterspiele verschickt wurden, als Shim Südkorea vertrat, so ein KSU-Beamter in einer Erklärung.

Shims Rechtsvertreter, der nicht befugt ist, sich offiziell zu äußern, sagte gegenüber CNN, dass sie vor Gericht darüber gestritten hätten, ob es fair sei, den Inhalt persönlicher Textnachrichten in die Pflicht eines nationalen Sportlers zur Wahrung der Würde einzubeziehen.

Ihre Seite behauptete auch, dass die Textnachrichten von dem ehemaligen Trainer Cho Jae-beom, der wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung von Shim zu einer 13-jährigen Haftstrafe verurteilt worden war, illegal an die Medien weitergegeben wurden.

Shims Vertreter sagte dem Gericht, dass die persönlichen Nachrichten, die angeblich von Cho weitergegeben wurden, eine "sekundäre Viktimisierung" von Shim darstellen.

Die KSU entgegnete, dass die "strenge Beweisregel" nicht für Zivilverfahren gelte und dass die zweimonatige Suspendierung das Ergebnis der Untersuchung der Gewerkschaft sei; Shim habe bereits öffentlich zugegeben, ihre Mannschaftskameraden verspottet zu haben, und sich dafür entschuldigt.

"Die Textnachrichten wurden in der Annahme ausgetauscht, dass sie nicht an die Öffentlichkeit gelangen würden, aber dann wurden sie durch die kriminelle Handlung eines anderen [Cho] bekannt", sagte Shims Vertreter.

Übertriebene Strafe, sagt der Rechtsvertreter

Shims Vertreter behauptete auch, die zweimonatige Sperre sei überzogen, da sie bereits im Oktober aus der Nationalmannschaft gestrichen worden sei und nicht am Weltcup der Internationalen Eislaufunion im November teilnehmen könne.

Die KSU habe die "Strafe" vom Oktober nicht berücksichtigt, als sie im Dezember eine separate zweimonatige Sperre aussprach.

Die KSU bestritt jedoch, eine doppelte Strafe verhängt zu haben, und erklärte, die Trennung von Shim vom Rest des Teams sei "keine Disziplinarmaßnahme".

Im Oktober erklärte ein KSU-Beamter gegenüber CNN, man habe Shim von der Mannschaft getrennt, da es "schwierig [für Shim und die Nationalmannschaft] sein könnte, zusammen zu bleiben und zu trainieren", da ihre durchgesickerten Textnachrichten die Teamdynamik beeinträchtigen würden, und verwies auf die Notwendigkeit einer Untersuchung.

Trotz ihres ersten Platzes bei den nationalen Olympischen Spielen im Mai kann Shim nicht mehr von einer Teilnahme an den Winterspielen in Peking träumen, die ihre dritten gewesen wären.

Ihr Rechtsvertreter erklärte gegenüber CNN, dass nicht geplant sei, Berufung einzulegen, da das Gerichtsverfahren viel Zeit in Anspruch nehme und eine Entscheidung vor dem Beginn der Olympischen Spiele in einigen Wochen und dem Ende der zweimonatigen Sperre am 20. Februar unwahrscheinlich sei.

Ohne Shim konnte sich Südkorea noch fünf Plätze für den Shorttrack-Eisschnelllauf der Frauen in Peking sichern. Die KSU hat ihre Olympiateilnehmerinnen - Choi Min-jeong, Lee Yu-bin, Kim A-lang, Seo Whi-min und Park Ji-yun - am 24. Januar beim Koreanischen Sport- und Olympischen Komitee angemeldet.

