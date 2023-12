Wie Alex Ferguson und Arsene Wenger von erbitterten Rivalen zu Tischgenossen wurden

Während eines Großteils ihrer Manager-Karrieren beherrschten Beleidigungen und Psychospielchen oft die hinteren Seiten der Zeitungen in den Wochen vor und in den Tagen nach ihren Spielen.

Die Rivalität kochte im Oktober 2004 hoch, als Arsenal nach 49 ungeschlagenen Spielen in der Premier League im Old Trafford zu Gast war - eine Serie, zu der auch der ungeschlagene Titel der "Unbesiegbaren" in der Saison zuvor gehörte.

United gewann das Spiel mit 2:0 dank eines Elfmeters von Ruud van Nistelrooy - den Wayne Rooney nach Meinung vieler Arsenal-Fans mit einem Hechtsprung verwandelte - und eines späten Rooney-Treffers.

Nach dem Spiel kam es im Tunnel zu einer Schlägerei zwischen Spielern und Betreuern, bei der Ferguson von einem Pizzastück getroffen wurde, was zu zwei der berühmtesten Schlagzeilen des britischen Sports führte: Pizzagate" und "Battle of the Buffet".

Auch wenn die Rivalität in späteren Jahren aufgrund der mangelnden Konkurrenzfähigkeit von Arsenal nachließ, hätten sich nur wenige Fans, die diese Ära miterlebt haben, jemals die Freundschaft vorstellen können, die Ferguson und Wenger heute verbindet.

Beide Manager wurden in dieser Woche in die Ruhmeshalle der Premier League aufgenommen - als erste Manager, denen diese Ehre zuteil wurde - und Ferguson verriet, dass die beiden inzwischen regelmäßig zusammen zu Abend essen.

"Ich finde, Arsene ist ein würdiger Kandidat für die Aufnahme in die Hall of Fame, denn er hat den Arsenal Football Club fantastisch verändert", sagte der Schotte. "Sie wurden zu einer Mannschaft, mit der man sich nur schwer messen konnte, und wir wollten beide gewinnen, was uns weiter motivierte.

"In den Jahren seit seiner Pensionierung sind wir oft zusammen in einem kleinen Restaurant in der Schweiz essen gegangen, das er gut kennt. Er ist ein wirklich interessanter Mann, und ich genieße seine Gesellschaft, aber es ist immer noch meine Aufgabe, den Wein auszusuchen!"

Ferguson leitete United in seiner glanzvollen Karriere 810 Spiele in der Premier League, gewann 528 und sammelte insgesamt 1.752 Punkte.

Der 81-Jährige ist mit Abstand der erfolgreichste Manager in der Geschichte der Premier League. Er gewann 13 Titel, darunter zweimal drei in Folge, was noch keinem anderen Manager gelungen ist.

Ferguson wurde rekordverdächtige 11 Mal zum Manager der Saison gewählt.

"Ich bin hocherfreut, in die Premier League Hall of Fame aufgenommen zu werden. Es ist eine Ehre, wenn man eine solche Anerkennung erhält", sagte Ferguson.

"Aber es geht nicht nur um mich als Person. Es geht um die Arbeit bei Manchester United und die Verbindung, die wir über viele Jahre hinweg hatten, deshalb bin ich auch stolz auf den Verein, die Mitarbeiter und meine Spieler.

"Meine Aufgabe war es, die Fans glücklich nach Hause zu schicken. Die Geschichte von United und meine eigenen Erwartungen haben mich angetrieben, und ich musste dann versuchen, alle meine Spieler mit den gleichen Erwartungen zu entwickeln und sicherzustellen, dass wir sie erfüllen können.

Wengers 22 Spielzeiten und 828 Spiele als Trainer des FC Arsenal sind Premier-League-Rekord, und er ist bis heute der einzige Trainer, der eine ganze Saison lang ungeschlagen blieb.

Er gewann drei Premier-League-Titel mit seiner speziellen Art von schönem, offensivem Fußball - genannt "Wengerball" - und einige der Tore, die Arsenal unter seiner Leitung erzielte, gehören zu den berühmtesten in der Geschichte der Liga.

Trotz jahrelanger Verbitterung zwischen den beiden - und manchmal ausgetauschten Beleidigungen - sagte Wenger, dass es eine "große Ehre" sei, neben Ferguson in die Hall of Fame aufgenommen zu werden.

"Es ist wie bei zwei Boxern, man kämpft wie verrückt und geht zusammen über die Distanz", sagte Wenger.

"Am Ende des Tages hat man Respekt und es wird eine großartige Gelegenheit sein, sich mit ihm zu treffen, eine gute Flasche Wein zu trinken und Erinnerungen an unsere alten Kämpfe auszutauschen."

Quelle: edition.cnn.com