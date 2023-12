Wer ist Amanda Anisimova, die 17-Jährige, die die French-Open-Siegerin Simona Halep verblüffte?

Einfach so wurde ein Star geboren.

Die Amerikanerin Anisimova erreichte das Halbfinale der French Open, nachdem sie die Titelverteidigerin und Nummer 3 der Welt, Halep, in Paris in einer Stunde und acht Minuten mit 6:2 und 6:4 besiegt hatte.

Mit diesem Sieg ist Anisimova die jüngste Amerikanerin, die es in ein Major-Halbfinale geschafft hat, seit Venus Williams 1997 bei den US Open Zweite wurde, und die jüngste Amerikanerin im Halbfinale von Roland Garros seit Jennifer Capriati im Jahr 1990.

Außerdem hat sie in diesem Turnier noch keinen Satz abgegeben.

"Ich kann es nicht glauben", sagte Anisimova nach ihrem Sieg auf dem Platz. "Ich habe so hart gearbeitet, aber ich hätte nicht gedacht, dass es sich so auszahlen würde. Das ist ehrlich gesagt mehr als alles, was ich mir wünschen konnte."

Anisimova wurde am 31. August 2001 in New Jersey geboren, weniger als zwei Wochen vor den Terroranschlägen vom 11. September. Ihre Eltern, Olga und Konstantin, waren 1998 mit ihrer ältesten Tochter Maria aus Moskau in die USA gezogen.

Als Anisimova drei Jahre alt war, zog die Familie unter Anleitung ihres Vaters nach Florida, einer Tennishochburg. Sie spricht sowohl Russisch als auch Englisch.

Im Jahr 2018 gelang Anisimova der Durchbruch, unter anderem mit einem überraschenden Sieg über Petra Kvitova in Indian Wells, mit dem sie das Achtelfinale des Turniers erreichte.

Eine Fußverletzung brachte ihre Saison vorübergehend ins Stocken und zwang sie, die French Open in diesem Jahr zu verpassen. Aber sie beendete die Saison mit ihrem ersten WTA-Finale, als sie in Hiroshima Zweite wurde, und erreichte eine Platzierung innerhalb der Top 100.

In diesem Jahr erreichte die junge Amerikanerin, die als Teil der Zukunft des Tennissports angesehen wurde, bei den Australian Open im Januar das Achtelfinale und gewann im April in Bogota ihren ersten WTA-Titel. Als Nummer 51 der Weltrangliste erreichte sie bei den French Open als erste Spielerin, die in den 2000er Jahren geboren wurde, ein Viertelfinale bei einem Major.

Und jetzt hat sie Halep ausgeschaltet, die bereits dreimal das Finale von Roland Garros erreicht hat.

"Ich wusste, wenn ich heute gewinnen wollte, musste ich etwas anders machen, denn es war kein einfaches Match", sagte Anisimova. "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, denn dies ist eines der besten Matches, die ich je gespielt habe."

Anisimova ist die jüngste Spielerin in der Auslosung und die jüngste, die seit Nicole Vaidisova im Jahr 2006 die Runde der letzten Vier in Roland Garros erreicht hat. Als nächstes trifft sie auf die Nummer 8 Ashleigh Barty aus Australien. Die 23-jährige Barty steht in ihrem ersten Major-Halbfinale, nachdem sie die US-Amerikanerin Madison Keys mit 6:3 und 7:5 besiegt hat.

Das andere Halbfinale bestreitet Johanna Konta aus Großbritannien gegen die 19-jährige Marketa Vondrousova aus der Tschechischen Republik.

Die letzte Teenagerin, die einen Major-Titel gewann, war Maria Sharapova (19 Jahre, 132 Tage) bei den US Open 2006.

