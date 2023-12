Weltmeisterschaft in Katar: Der norwegische Verbandspräsident hält auf dem FIFA-Kongress eine vernichtende Rede zu Menschenrechtsfragen

Auf dem 72. Jahreskongress der FIFA am Donnerstag hielt die norwegische FA-Präsidentin Lise Klaveness eine scharfe Rede, in der sie die Entscheidung, Katar die WM auszurichten, als "inakzeptabel" bezeichnete und die FIFA aufforderte, mehr für die Verteidigung ihrer Menschenrechtsgrundsätze zu tun.

Die Äußerungen von Klaveness kamen nur einen Tag, nachdem die weltweite Spielergewerkschaft FIFPRO und ein globaler Gewerkschaftsverband einen offenen Brief veröffentlicht hatten, in dem Katar für die anhaltend schlechten Arbeitsbedingungen für Migranten im Vorfeld des Turniers im Dezember kritisiert wurde, auch wenn es einige "ermutigende Anzeichen für Fortschritte" gab.

Als ehemalige Spielerin der norwegischen Nationalmannschaft und erste weibliche Fußballpräsidentin des Landes sagte Klaveness, dass die "Kerninteressen" des Sports missachtet worden seien, als Katar 2010 den Zuschlag erhielt.

"Menschenrechte, Gleichberechtigung, Demokratie: Die Kerninteressen des Fußballs standen erst viele Jahre später in der Startaufstellung", sagte Klaveness vor der Delegation in Doha, der Hauptstadt von Katar.

"Diese grundlegenden Rechte wurden vor allem durch Stimmen von außen als Ersatz auf das Spielfeld gedrängt. Die FIFA hat sich dieser Probleme angenommen, aber es ist noch ein langer Weg zu gehen".

Im Vorfeld des Turniers wurden immer wieder Fragen zu Menschenrechtsproblemen in Katar aufgeworfen, insbesondere zur Behandlung von Wanderarbeitern und der LGBTQ+-Gemeinschaft.

Der Guardian berichtete im vergangenen Jahr, dass in den zehn Jahren nach der erfolgreichen Bewerbung Katars um die Ausrichtung des Turniers im Jahr 2010 6.500 Wanderarbeiter in dem Land ums Leben gekommen seien, die meisten von ihnen für niedrige Löhne und unter gefährlichen Bedingungen, oft bei extremer Hitze.

Der Bericht - der vom Chef des Turnierveranstalters Nasser Al Khater "kategorisch" dementiert wurde - brachte nicht alle 6.500 Todesfälle mit den Infrastrukturprojekten der WM in Verbindung und wurde von CNN nicht unabhängig überprüft.

Da Homosexualität illegal ist und mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden kann, sagte der einzige derzeit offen schwule Spieler im Männerfußball, Josh Cavallo, im November, dass er "Angst" hätte , in Katar zu spielen.

Als Antwort auf die Befürchtungen des Australiers sagte Al Khater dem Sender CNN, dass er "willkommen" sei, und fügte hinzu, dass Katar ein "tolerantes" und "aufgeschlossenes" Land sei.

Die FIFA muss den Ton angeben und vorangehen

Klaveness sprach beide Themen an, ohne Katar namentlich zu erwähnen, und sagte, Norwegen habe einen Boykott der Weltmeisterschaft in Erwägung gezogen, aber beschlossen, dass "Dialog und Druck" eine bessere Lösung seien.

"Für die verletzten Wanderarbeitnehmer und die Familien derjenigen, die im Vorfeld der Weltmeisterschaft ums Leben gekommen sind, muss gesorgt werden", so Klaveness weiter.

"Es gibt keinen Platz für Arbeitgeber, die die Freiheit und Sicherheit der WM-Arbeiter nicht gewährleisten. Es ist kein Platz für Staatsoberhäupter, die nicht in der Lage sind, das Spiel der Frauen auszurichten. Es ist kein Platz für Gastgeber, die die Sicherheit und den Respekt von LGBTQ+-Personen, die zu diesem Theater der Träume kommen, nicht rechtlich garantieren können.

"Die FIFA muss den Ton angeben und vorangehen", fügte sie hinzu.

Der Generalsekretär von Katar 2022, Hassan Al Thawadi, trat daraufhin auf die Bühne und wies einige der Behauptungen der norwegischen FA-Präsidentin zurück. Er betonte, dass sein Land "12 Jahre lang ununterbrochen daran gearbeitet hat, ein Turnier zu veranstalten, das ein wirklich transformatives soziales, menschliches, wirtschaftliches und ökologisches Vermächtnis hinterlässt".

Al Thawadi äußerte seine Enttäuschung darüber, dass Klaveness "keinen Versuch unternommen hat, uns zu kontaktieren und nicht versucht hat, einen Dialog zu führen, bevor er sich an den Kongress gewandt hat.

"Wir haben konstruktive Kritik immer begrüßt, konstruktive Kritik, die auf Diskussionen, dem Verständnis der Probleme ... und den Fakten vor Ort beruht. Wir werden auch weiterhin unsere Türen für jeden offen halten, der die Probleme verstehen ... und sich informieren möchte, bevor er ein Urteil fällt.

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte der Delegation später, dass Katar "vorbildliche" Arbeit in Bezug auf Veränderungen in Menschenrechtsfragen geleistet habe, und fügte hinzu, dass die Reformen der Arbeitsgesetzgebung in dem Land "unglaublich" gewesen seien.

"Der einzige Weg, positive Veränderungen herbeizuführen, ist durch Engagement und Dialog", sagte Infantino und versicherte, dass Katar "die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten organisiert".

Er sollte seine Worte sehr sorgfältig wählen": Al Khater antwortet auf England-Boss

Letzte Woche wies Englands Nationaltrainer Gareth Southgate Aufrufe zum Boykott des Turniers zurück und erklärte gegenüber Reportern, es sei wichtig, "unsere Stimme zur richtigen Zeit auf die richtige Weise zu erheben".

Angesichts der Anti-LGBTQ+-Gesetze in Katar sagte Southgate Anfang des Monats, es wäre "eine große Schande", wenn einige England-Fans nicht zur WM reisen würden, weil sie sich bedroht fühlten oder Angst um ihre persönliche Sicherheit hätten.

Southgate sprach auch die Vorwürfe über schlechte Arbeitsbedingungen für Migranten an.

"Das größte Problem, das nicht religiös und nicht kulturell ist, ist das, was beim Bau der Stadien passiert ist - und auch da können wir leider nichts tun", sagte Southgate.

In seiner Antwort am Donnerstag stellte Al Khater Southgates Kommentare in Frage und lud den englischen Manager ein, sich selbst ein Bild von den Bedingungen zu machen.

"Es ist ein Problem, wenn man seine Meinung auf Dinge stützt, die man gelesen hat, und die man sehr lautstark äußert", sagte Al Khater gegenüber Sky Sports.

"Jemand mit viel Einfluss, wie Southgate, jemand mit einem großen Publikum, das auf das hört, was er sagt, sollte seine Worte sehr sorgfältig wählen.

"Ich kann ihm jedoch versichern, dass, wenn er hierher kommt und mit der Mehrheit der Arbeiter spricht, diese ihm erzählen werden, wie sie ihre Kinder auf die Universität gebracht haben. Sie werden Ihnen erzählen, wie sie ihre Häuser für sich und ihre Familien gebaut haben.

"Kein Land ist perfekt ... wenn also jemand kommt und behauptet, es sei ein perfektes Land, dann sollte er sich wirklich einmal umsehen."

Spieler- und Arbeitnehmergewerkschaften fordern ein Zentrum für Wanderarbeitnehmer

In einem offenen Brief der FIFPRO und der globalen Gewerkschaftsföderation Building and Wood Workers' International (BWI) werden zwar "ermutigende Zeichen des Fortschritts" anerkannt, doch heißt es, dass die Vorbereitung des Turniers "voller Menschenrechtsskandale und schlechter Arbeitsbedingungen" gewesen sei.

"Die Arbeitnehmer sind weiterhin missbräuchlichen Praktiken ausgesetzt", heißt es in der Erklärung der FIFPRO- und BHI-Generalsekretäre Jonas Baer-Hoffman und Ambet Yuson vom Mittwoch.

"Skrupellose Arbeitgeber widersetzen sich den Reformen und werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Arbeitnehmer in den schwächsten Positionen aus Ländern wie Indien, Bangladesch, Nepal, den Philippinen, Pakistan und einigen afrikanischen Ländern fürchten immer noch Vergeltungsmaßnahmen, wenn sie die Ausbeutung durch unbezahlte Löhne und lange Arbeitszeiten anprangern.

"Diejenigen, die der Armut in ihrem Heimatland entkommen sind, fürchten den Verlust ihres Arbeitsplatzes und ihrer Löhne. Sie sind weiterhin von Ausbeutung und unsicheren Arbeitsbedingungen bedroht."

Um zu verhindern, dass der Fortschritt gestoppt wird, sobald das "Rampenlicht" der Fußballweltmeisterschaft nachlässt, wird in der Erklärung die Einrichtung eines Zentrums in Katar gefordert, das als selbstverwalteter "sicherer Raum" für ausländische Arbeitnehmer fungieren soll.

Das Zentrum würde es den Arbeitnehmern ermöglichen, "Fähigkeiten zu entwickeln, zu lernen und Ratschläge zu ihren Arbeitsrechten zu erhalten ... und es ihnen ermöglichen, mit den katarischen Behörden in dringenden Fragen effektiv zusammenzuarbeiten".

Katar und die FIFA haben auf die Bitte von CNN um eine Stellungnahme noch nicht reagiert.

Wanderarbeitnehmer-Cup

Am Mittwoch kündigte die BHI die Organisation des Migrant Workers' Cup an, eines Turniers, mit dem diejenigen gefeiert werden sollen, die beim Bau der katarischen Stadien geholfen haben, und mit dem Arbeit und Sport als Hebel für sozialen Wandel gefeiert werden sollen.

Bei der Veranstaltung, die in der Al Jazeera Academy in Doha stattfindet, werden drei Teams aus Wanderarbeitern, Fußballern und Gewerkschaftsmitgliedern der BHI-Mitgliedsorganisationen gegeneinander antreten.

"Vergessen Sie nicht, dass wir den Wanderarbeitern etwas schulden", heißt es in dem offenen Brief, "sie waren es, die bei sengender Hitze geschuftet haben, um die Infrastruktur und die Stadien zu bauen.

"Sie ertrugen beengte und unwirtliche Unterkünfte. Manchmal setzten sie ihr Leben aufs Spiel, um ihren Familien Geld nach Hause zu schicken. Einige von ihnen haben ihr Leben verloren.

"Sie sind diejenigen, die dieses Turnier möglich gemacht haben ... lassen Sie uns sicherstellen, dass wir sie nicht vergessen."

