Wellen schlagen: Diese Frauen stellen das Klischee des "dünnen und haarlosen" Surfers in Frage

"Ich bin Hawaiianerin, und das Surfen war von Anfang an Teil meiner Familie. Mein Onkel ist ein bekannter Surfer auf Hawaii, und so bin ich in diese Welt eingetaucht", sagte sie gegenüber CNN Sport.

Als sie in Orlando, Florida, aufwuchs, verbrachte Greene viel Zeit am Strand, umgeben von der Surfkultur. Doch obwohl sie sich danach sehnte, zu surfen, wuchs sie mit dem Gedanken auf, dass Surfen kein Ort sei, an den sie gehöre.

"Ich habe da draußen nie jemanden gesehen, der so aussah wie ich", sagt sie. "Surfen war für mich eine Sache, die wirklich weit hergeholt war. Wir sind so darauf konditioniert, einen bestimmten Körpertyp zu sehen, der es tut.

Nachdem sie jahrelang davon geträumt hatte, auf den Wellen zu reiten, beschloss sie schließlich, das Surfen auszuprobieren, doch es dauerte weitere zwei Jahre, bis Greene den Sprung ins Wasser wagte, weil sie keine passende Surfkleidung finden konnte.

"Und das hat mich wirklich entmutigt, weil ... die Industrie mir sagt, dass ich nicht hierher gehöre."

Elizabeth Sneed, die vor fünf Jahren mit dem Surfen begann, machte eine ähnliche Erfahrung.

"Es hat mich ein wenig belastet, denn selbst wenn ich versuchte, Sportschwimmbekleidung zu kaufen, gab es die Sachen entweder nicht in meiner Größe oder wenn doch, dann waren sie nicht wirklich für meinen Körperbau geeignet", sagte Sneed, 31, gegenüber CNN.

"Wenn man darüber nachdenkt, ist ein Triangel-Bikini mit Schnürboden nicht ideal, wenn man eine Doppel-D-Brust und eine größere Hüftstruktur hat. Ich kam an einen Punkt, an dem ich dachte, es sei die Strafe für mein Übergewicht", sagte sie.

Zwei Jahre nach ihrem ersten Entschluss zu surfen, fasste Greene den Mut, es endlich zu versuchen.

"Erst 2018 habe ich beschlossen: 'Weißt du was, ich werde einfach die Person sein, die ich gerne sehen würde, egal ob ich das richtige Outfit habe oder nicht.'

"Weißt du, ich will süß aussehen, aber so wird es nicht passieren. Wenn ich in Shorts und T-Shirt auf die Straße gehen muss, dann tue ich das nur für mich und beweise es mir selbst", sagte Greene, die heute als Fitnesstrainerin arbeitet und ihre Abenteuer in den sozialen Medien dokumentiert.

Die moderne Kultur schreibt die Geschichte um

"Wenn die Leute von Surfkultur sprechen, meinen sie in der Regel eine sehr südkalifornische und australische Kultur", erklärte Lauren Hill, Surferin und Autorin von "She Surf", gegenüber CNN Sport.

"Und wenn wir über diese Kultur nachdenken, sehen wir, dass sie hauptsächlich von und für junge, weiße, heterosexuelle Männer geprägt wurde, die eine bestimmte Weltanschauung haben, eine bestimmte Definition davon, was gutes Surfen bedeutet", sagte sie.

"Historisch gesehen hat das nicht unbedingt die einzigartige Art und Weise berücksichtigt, wie Frauen auf den Wellen reiten.

Die Wurzeln des Surfens liegen im vormodernen Hawaii und in Polynesien, wo der Sport von Männern und Frauen aus allen sozialen Schichten ausgeübt wurde.

Inzwischen gibt es in vielen Ländern wie Peru reiche Surfkulturen, und auf dem afrikanischen Kontinent soll das Surfen bis in die 1640er Jahre zurückreichen.

"Wenn wir den langen Bogen der Surfgeschichte betrachten, wissen wir, dass direkt neben den ersten Jungen, die auf den Wellen ritten ... auch kleine Mädchen surften", erklärte Hill.

Nicht dass die Medien und die Populärkultur das gezeigt hätten.

"Die Surfkultur ... hatte eine sehr eingeschränkte Repräsentation und war ziemlich exklusiv und ausgrenzend gegenüber vielen verschiedenen Arten von Menschen, Farbigen, Behinderten, verschiedenen Rassen und Ethnien", sagte Hill.

Als junge Surferin in Florida sah Hill viele Frauen in den Surfmedien, aber nicht viele Frauen, die tatsächlich Wellen ritten. "Ich sah viele Frauen, die passiv in Bikinis posierten, zumindest teilweise nackt, und sie waren fast immer weiß. Sie waren fast immer dünn und unbehaart", fügte Hill hinzu.

"Sie hatten oft blondes Haar und blaue Augen und entsprachen einer heteronormativen Vorstellung davon, was eine Frau ist - und das schließt die meisten Frauen aus."

Diese Art von Einstellung schreckte anfangs sogar eine Champion-Surferin wie Risa Mara Machuca ab.

"Die Jungs haben sich immer über mich lustig gemacht. [Als Kind] hatte ich einen sehr merkwürdigen, lustigen, kleinen, quirligen Körper", sagte Machuca gegenüber CNN Sport.

"Und so kam es, dass ich Body-Surfing machte - [ich hielt] meinen Körper im Wasser, bis hierher, bis zu meinem Hals. Aber weil die Jungs mich als Kind gehänselt haben, wollte ich nie versuchen zu surfen, um ehrlich zu sein.

Anfangen - und andere inspirieren

Nach einer gescheiterten Beziehung mit Mitte 20 dachte Machuca aus LA: "Scheiß drauf" und reiste - und surfte - durch Mittelamerika.

"Ich bin einfach losgezogen und habe nicht viele andere Frauen gesehen, also war es wirklich hart", fügt Machuca hinzu.

Heute, mit 45 Jahren, hat Machuca ihre eigene Badeanzugskollektion und ist Surflehrerin in ihrer Surfschule in Sayulita, Mexiko, wo sie Kunden jeder Herkunft und Größe unterrichtet.

"Vielleicht ändert man das Unterrichtsformat ein wenig oder lehrt eine andere Art, aufzustehen, oder man stellt fest: 'Wow, diese Frauen sind erstaunlich.' Sie sind diese großen, breiten, starken, selbstbewussten Wesen, die nur das richtige Brett oder eine Gelegenheit brauchten, um da rauszugehen und es zu tun."

Sneed stimmt dem zu. "Wir sehen selten Leute im Anfänger- und Fortgeschrittenenbereich des Surfens, egal ob männlich oder weiblich", sagt sie.

Sneed verdankt es Greenes Posts in den sozialen Medien, dass sie den Sport ausprobieren wollte, obwohl sie Anfängerin war.

"Eines Tages sah ich Kanoa Greene auf meinem Instagram-Feed und sie hielt ein Surfbrett in der Hand. Und das war der Moment, in dem es bei mir Klick machte.

"Es gab schon immer kurvige Surferinnen. Es war nur nicht etwas, das visuell und im Mainstream zu sehen war", sagte sie.

Das inspirierte Sneed dazu, ihre Instagram-Seite Curvy Surfer Girl zu gründen, die bereits über 75.000 Follower auf Instagram und über 100.000 auf TikTok hat.

"Wenn die Leute die Seite zum ersten Mal sehen, denke ich, dass sie oft sagen: 'Wow, ich wusste gar nicht, dass Frauen wie wir surfen oder surfen können.

Greene meint, dass Surfmarken und die Community mehr tun müssen, damit sich Menschen aller Körpergrößen im Sport willkommen fühlen.

"Was passiert, wenn sie inspiriert sind, aber in eine örtliche Surfschule gehen und nicht die richtige Ausrüstung haben, und dann haben sie keinen Neoprenanzug und gehen entmutigt weg, vielleicht warten sie, wie ich, noch zwei Jahre, vielleicht fünf Jahre, vielleicht kommen sie nie raus?

Für mich als übergroße Person ist die erste Frage, die mir immer in den Sinn kommt, wenn ich etwas Neues ausprobieren möchte: "Wird die Ausrüstung meinen Körper unterstützen? Für jemanden, der eine kleinere Körpergröße hat, stellt sich diese Frage vielleicht nie", sagt sie.

Machuca sagt, dass es in den letzten Jahren große Fortschritte bei den Surfmarken gegeben hat, die repräsentativer geworden sind.

"Wir machen unsere Züge und wir tun Dinge - ich habe wirklich das Gefühl, dass wir ... die größeren Surfunternehmen dazu bringen, sich zu öffnen."

Sneed fügte hinzu: "Wir treten in eine neue Ära der Inklusion in der Frauenleichtathletik im Allgemeinen und insbesondere mit der Body-Positive-Bewegung im Surfen ein. Sie schlägt wirklich Wellen - ich will nicht klischeehaft klingen.

"Ich weiß, dass viele Frauen denken, wenn man älter ist, kann man auch nicht surfen. Wir versuchen also, diese Barrieren abzubauen und Frauen auf der ganzen Welt zu zeigen, dass solche Dinge im Ozean keine Rolle spielen und dass sie willkommen sind."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com