Was wir wissen: Novak Djokovic und der Zeitplan für die Australian Open

Am Sonntag verließ der Tennisstar das Land, nachdem die Entscheidung, sein Visum zum zweiten Mal zu annullieren, bestätigt wurde.

Hier ist eine Zeitleiste aller Ereignisse.

November 2021

18. November

Djokovic erhält ein befristetes Einreisevisum für Australien, um an den Australian Open teilzunehmen, einem Turnier, das der 34-Jährige bereits neunmal gewonnen hat. Djokovic beantragte das Visum irgendwann im Oktober oder November 2021.

29. November

Der australische Gesundheitsminister Greg Hunt schreibt Berichten zufolge an den Turnierdirektor der Australian Open und CEO von Tennis Australia, Craig Tiley, dass eine Covid-19-Infektion allein in den letzten sechs Monaten - ohne vollständige Impfung - nicht die Voraussetzungen für eine quarantänefreie Einreise in das Land erfüllt, wie aus einem durchgesickerten Brief hervorgeht, der in australischen Lokalmedien veröffentlicht wurde.

Dezember 2021

7. Dezember

Tennis Australia sendet Berichten zufolge ein Schreiben an die Spielerinnen, in dem es heißt, dass eine Covid-19-Infektion in den letzten sechs Monaten zusammen mit einem Begleitschreiben eines Arztes als gültige medizinische Ausnahmegenehmigung gilt; außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Spielerinnen bis zum 10. Dezember Zeit haben, ihre Anträge auf medizinische Ausnahmegenehmigung einzureichen, heißt es in einem durchgesickerten Schreiben, das in australischen Lokalmedien veröffentlicht wurde.

14. Dezember

Djokovic besucht ein Basketballspiel in Belgrad - nach dem berichtet wurde, dass mehrere Personen positiv auf Covid-19 getestet wurden - laut einer Erklärung, die am 12. Januar 2021 auf Djokovics verifiziertem Instagram-Konto veröffentlicht wurde.

16. Dezember

Djokovic unterzieht sich einem Antigen-Schnelltest, der negativ ausfällt, und unterzieht sich auch einem offiziellen und genehmigten PCR-Test, "aus Vorsicht", wie es in Djokovics Erklärung heißt.

Djokovics PCR-Testergebnis fällt später an diesem Tag positiv aus, wie aus einer Kopie des Testergebnisses in seiner eidesstattlichen Erklärung hervorgeht. In seiner Erklärung vom 12. Januar heißt es jedoch, dass er die Benachrichtigung über ein positives PCR-Testergebnis erst nach einer Tennisveranstaltung am 17. Dezember erhalten hat.

Später wird er auf zwei Veranstaltungen fotografiert, wie aus den Bildern hervorgeht, die in den offiziellen sozialen Medien seiner Stiftung veröffentlicht wurden, und keiner der Teilnehmer ist maskiert.

17. Dezember

Djokovic nimmt an einem Tennisevent in Belgrad teil, um Kindern Preise zu überreichen. Zuvor hatte er einen Antigen-Schnelltest gemacht, der laut Djokovics Erklärung negativ war.

Auf der Facebook-Seite des Belgrader Tennisverbands werden mehrere Fotos veröffentlicht, die Djokovic zusammen mit einer Gruppe junger Menschen bei einer Tennispreisverleihung zeigen. Ein Foto zeigt mindestens 26 - meist junge - Menschen, die mit ihm posieren. Soziale Distanzierungsmaßnahmen werden nicht eingehalten und es werden keine Masken getragen.

Irgendwann nach der Veranstaltung erhält Djokovic die Mitteilung über einen positiven PCR-Test, so seine Erklärung.

18. Dezember

Djokovic befindet sich in seinem Tenniszentrum in Belgrad, um ein Interview und ein Fotoshooting für L'Equipe zu absolvieren. In seiner Erklärung heißt es, er sei sozial distanziert und trage eine Maske, außer wenn er fotografiert werde.

Der Journalist Franck Ramella und der Fotograf Etienne Garnier wurden weder vor, noch während oder nach dem Interview mit dem Tennisstar in Belgrad darüber informiert, dass Djokovic Covid-positiv ist, berichtete die französische Sportzeitung am 12. Januar.

In dem Artikel von L'Equipe heißt es, Ramella sei inzwischen negativ auf Covid-19 getestet worden. Der Gesundheitszustand von Garnier wird darin nicht erwähnt.

22. Dezember

Djokovic wird laut seiner eidesstattlichen Erklärung negativ auf das Virus getestet.

- 23. Dezember Djokovichat Antikörper gegen das Coronavirus, wie aus einem Dokument des serbischen Instituts für öffentliche Gesundheit hervorgeht, das die Behauptung des Tennisspielers stützt, er habe sich bei seiner Ankunft in Australien für die Australian Open von Covid-19 erholt.

CNN hat sich mit dem serbischen Gesundheitsinstitut in Belgrad in Verbindung gesetzt, um zu erfahren, ob die Antikörper von einer früheren Infektion im Juni 2020 stammen könnten.

30. Dezember

Djokovic erhält eine medizinische Ausnahmegenehmigung von Tennis Australia, die es ihm erlaubt, ohne Covid-Impfung oder Quarantäne nach Australien einzureisen, mit der Begründung, dass er sich gerade von Covid erholt hat, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Bevor das Jahr zu Ende geht, scheinen Videos und Bilder Djokovic in Spanien und Serbien in den zwei Wochen vor seiner Reise nach Australien zu zeigen. Djokovic hatte auf einer Reiseerklärung "Nein" angekreuzt, als er gefragt wurde, ob er in den 14 Tagen vor seiner Ankunft in Australien gereist sei, so die von CNN erhaltenen Gerichtsdokumente.

Januar 2022

1. Januar

Djokovics Team reicht seine Reiseerklärung beim australischen Innenministerium ein, das ihm mitteilt, dass sie geprüft wurde und er ohne Quarantäne einreisen darf, wie es in der eidesstattlichen Erklärung heißt.

2. Januar

Djokovic erhält laut seiner eidesstattlichen Erklärung eine Grenzübertrittsgenehmigung von der Regierung des Bundesstaates Victoria, in dem Melbourne liegt und die Australian Open stattfinden werden.

5. Januar

Nachdem er Spanien am Vortag verlassen hat, trifft Djokovic kurz vor Mitternacht in Melbourne ein. Ihm wird sein Pass abgenommen und er wird in einen kleinen Raum geführt, wo er von Grenzbeamten befragt wird, wie es in der eidesstattlichen Erklärung heißt.

6. Januar

Djokovics Visum wird von der australischen Regierung annulliert, und er wird in eine vorübergehende Hafteinrichtung im Park Hotel in Melbourne gebracht, wie es in der eidesstattlichen Erklärung heißt.

In einer Pressekonferenz bestätigt Premierminister Scott Morrison das Schreiben von Gesundheitsminister Hunt vom 29. November an Tennis Australia und verliest es. Darin heißt es, dass eine Covid-19-Infektion allein in den letzten sechs Monaten nicht die Voraussetzungen für eine Einreise ohne Quarantäne erfüllt.

10. Januar

Die Anhörung von Djokovic beginnt. Der Richter beschließt, die Annullierung seines Visums aufzuheben und seine Entlassung aus der Haft anzuordnen. Der Richter erklärt jedoch, dass sich der australische Einwanderungsminister Alex Hawke das Recht vorbehält, Djokovic abzuschieben.

11. Januar

Die Australian Border Force (ABF) untersucht, ob Djokovic vor seiner Ankunft in Australien eine falsche Reiseerklärung abgegeben hat.

12. Januar

Djokovic sagt, sein Team habe der australischen Regierung zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt, um die Frage seiner Reiseerklärung zu klären.

Beamte der Australian Border Force (ABF) untersuchen jedoch mögliche Ungereimtheiten in Dokumenten im Zusammenhang mit Djokovics PCR-Ergebnis vom Dezember sowie die Bewegungen des Tennisspielers in den Tagen, nachdem er in Serbien positiv auf Covid-19 getestet wurde, so eine Quelle mit Kenntnis der Untersuchung gegenüber CNN.

13. Januar

Während er auf die Entscheidung wartet, ob er in Australien bleiben kann, wird Djokovic in der ersten Runde der Australian Open gegen seinen serbischen Landsmann Miomir Kecmanovic ausgelost.

14. Januar

Der australische Einwanderungsminister widerruft Djokovics Visum vor den Australian Open mit der Begründung, dies sei im öffentlichen Interesse.

15. Januar

Djokovic wird von den australischen Behörden vor einer Gerichtsanhörung über seinen Aufenthalt im Land festgehalten.

16. Januar

Der Serbe verliert seine Berufung vor Gericht und wird aus Australien abgeschoben. Er sagt, er sei "extrem enttäuscht" und reist mit einem Flug nach Dubai ab.

In einer früheren Version dieser Zeitleiste war die Anzahl der bekannten Veranstaltungen, die Djokovic am 16. Dezember besuchte, falsch angegeben.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com