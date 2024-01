Was ist Curling? Alles, was Sie über diesen Wintersport wissen müssen

Es gibt jedoch eine Sportart, die jedes Mal die Herzen und Köpfe vieler Menschen zu erobern scheint: Curling.

Ob es nun das manisch anmutende Bürsten vor dem Stein ist oder die unglaubliche Geschicklichkeit, die nötig ist, um die Steine aus so großer Entfernung präzise in die richtige Position zu schieben - Curling ist ein Muss im Fernsehen.

Das Spiel hat den Beinamen "The Roarin' Game" (Das brüllende Spiel) erhalten, weil der Granitstein auf seinem Weg über das Eis ein lautes Geräusch von sich gibt.

Jetzt, wo der Wettbewerb in Peking beginnt, möchten wir Ihnen helfen, zu verstehen, was Curling ist, und Ihnen einige Ihrer wichtigsten Fragen beantworten.

Wann wurde Curling erfunden?

Obwohl sich die genauen Ursprünge des Curlings nicht genau zurückverfolgen lassen, geht man davon aus, dass die Ursprünge des Sports im 16.

Auf Gemälden des flämischen Malers Pieter Bruegel scheint eine dem Eisstockschießen ähnliche Aktivität auf gefrorenen Teichen dargestellt zu sein.

Im Jahr 1540 scheint John McQuhin - ein Notar in Paisley, Schottland - den ersten schriftlichen Beweis für das Eisstockschießen erbracht zu haben.

In lateinischer Sprache hielt McQuhin in seinem Buch einen Wettkampf zwischen John Sclater, einem Mönch der Abtei von Paisley, und Gavin Hamilton, einem Vertreter des Abtes, fest. Darin heißt es, dass Sclater dreimal einen Stein über das Eis warf und behauptete, er sei bereit für den vereinbarten Wettkampf.

Ein genaues Datum lässt sich zwar nicht bestimmen, aber nach Angaben des Weltcurlingverbands wurde der Sport in seiner Frühphase auf zugefrorenen Seen und Teichen in Nordeuropa gespielt.

Er wurde weltweit populär, als auswandernde Schotten Curling in Ländern mit ähnlichem Klima einführten.

Die ersten offiziellen Curling-Regeln wurden in Schottland ausgearbeitet und 1838 vom Grand Caledonian Curling Club - dem späteren Dachverband des Sports - angenommen.

Der Club wurde 1843 in Royal Caledonian Curling Club umbenannt, nachdem Königin Victoria nach einer Vorführung im Ballsaal des Scone Palace Gefallen am Curling gefunden hatte.

Obwohl internationale Curlingspiele seit dem 19. Jahrhundert aufgezeichnet wurden, fanden die ersten offiziellen internationalen Spiele bei den ersten Olympischen Winterspielen 1924 in Chamonix, Frankreich, statt. Großbritannien besiegte Schweden und Frankreich, was rückwirkend als das olympische Debüt des Curlings anerkannt wurde.

Auch bei den Winterspielen 1932 und später 1988 und 1992 war Curling eine Demonstrationssportart. Diese Bezeichnung bedeutete, dass die Sportart nicht für Medaillenwettbewerbe gespielt wurde.

Erst 1992 verlieh das Internationale Olympische Komitee dem Curling für Männer und Frauen den Status einer Medaille. Die Sportart wurde 1998 in Japan in die Olympischen Winterspiele aufgenommen und ist seitdem ein fester Bestandteil.

Was braucht man, um Curling zu spielen?

Die Curlingsteine werden aus einer speziellen Art von Granit hergestellt und wiegen fast 20 Kilo.

Jeder Curler hat seine eigene Bürste und eine spezielle Art von Schuhen, die für diesen Sport geeignet sind.

Bei jedem Paar Schuhe greift eine Sohle auf dem Eis, während die andere Sohle rutschiger ist, so dass die Spieler beim Spielen mit dem Stein gleiten können.

Mit der Bürste fegen die Spieler vor dem Stein, um seine Bahn zu erwärmen, so dass er auf Wunsch weiter laufen kann.

Nach Angaben des Weltcurlingverbands kann ein guter Feger den Stein zwei bis drei Meter weiter befördern, als wenn er nicht gefegt wird.

Das Kehren kann auch die Krümmung eines Steins verringern und ihm helfen, auf dem Kurs zum Ziel zu bleiben.

Was ist das Format des Curlings?

Curling ist ein Mannschaftssport - entweder für Männer, Frauen oder gemischt - und wird auf Eis gespielt.

Zwei Teams gleiten abwechselnd mit Granitsteinen über eine 150 Fuß lange und 15 Fuß breite Eisfläche zu einem Ziel, das als Haus bezeichnet wird.

Traditionelle Curlingteams bestehen aus vier Spielern, gemischte Teams aus zwei Männern und zwei Frauen oder einem Mann und einer Frau, wenn es sich um gemischte Doppel handelt.

Jedes Team hat einen Skip (einen Kapitän) und einen Vize-Skip. Der Skip leitet das Team und steht am anderen Ende der Eisfläche in der Nähe des Hauses.

Beim Mannschaftscurling schiebt jeder Spieler in jeder Runde - einem so genannten End - abwechselnd mit einem Gegner zwei aufeinanderfolgende Steine.

Jedem Spieler wird eine Position zugewiesen - erster, zweiter, dritter oder vierter Spieler. Der Führende wirft die ersten beiden Steine, gefolgt vom Zweiten, dann vom Dritten und schließlich vom Vierten.

Bei gemischten Doppeln verwenden die Teams jeweils fünf Steine. Jedes End wird mit einem vorher gesetzten Stein begonnen, so dass in jedem End sechs Punkte erzielt werden können. Ein Spieler spielt den ersten und den fünften Stein, der andere spielt die mittleren drei Steine.

Wie werden die Punkte erzielt?

Auf jeder Seite des Spielfelds befinden sich eine Reihe von Ringen, die einer Zielscheibe ähneln - dem Haus. So können die Spieler feststellen, welche Steine dem Zentrum am nächsten sind.

Sobald ein Ende erreicht ist, erhält eine Mannschaft einen Punkt für jeden ihrer Steine, der sich im Haus befindet oder dieses berührt und näher am Zentrum liegt als die Steine der gegnerischen Mannschaft.

Nur eine Mannschaft kann in einem End punkten. Wenn keiner der Steine einer Mannschaft das Haus berührt, gibt es keine Punkte - dies nennt man ein leeres Ende.

Beim Verschieben der Steine muss jeder Spieler sie vor einer bestimmten Linie - der so genannten Hog Line - loslassen, damit sie im Spiel sind.

Ein Curlingspiel wird über zehn Ends ausgetragen, und die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt.

Obwohl die Mannschaften vor Ablauf der zehn Ends aufgeben können, kann ein durchschnittliches Curlingspiel bis zu drei Stunden dauern.

Legen Sie also die Füße hoch, lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und schauen Sie sich das olympische Curling an, das am 2. Februar in Peking beginnt und am 20. Februar endet - als neuer Experte für The Roarin' Game.

