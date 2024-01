Was braucht es, um die Open zu gewinnen? Golfpsychologe "Dr. Mo" hat zwei Champions gecoacht

Als Teenager starrte Pickens gebannt auf seinen Fernseher, als sich ein Mann mit den NBA-Ikonen Karl Malone und John Stockton in der Sporthalle der Utah Jazz unterhielt.

Derselbe Mann, der sich als Sportpsychologe des Teams entpuppte, wurde dann gezeigt, wie er an Bord des Privatflugzeugs der Jazz ging, als das Team zum Spiel gegen die Los Angeles Lakers abflog, wo er am Spielfeldrand im Forum - direkt hinter der Bank - saß, Popcorn aß und eine Limonade trank.

"Als 17-jähriger Junge aus dem ländlichen South Carolina dachte ich: 'Die bezahlen diesen Kerl?'" sagte Pickens gegenüber CNN.

"'Das ist lächerlich. Ich will das machen, weil das nicht wie ein Job aussieht.'"

Und so begann eine Reise, auf der "Dr. Mo" dabei half, professionelle Athleten in einer Reihe von Sportarten zu trainieren - von der NFL bis zur Nascar. Aber sein wahres Zuhause war immer auf dem Fairway.

Als leidenschaftlicher Golfer in seiner Jugend verfasste Pickens eine Dissertation über den Erwerb von Selbstvertrauen beim Putten", mit der er an der University of Virginia seinen Doktortitel in Sportpsychologie erwarb. Seitdem hat er sich einen Namen als einer der besten Psychologen des Golfsports gemacht und in seiner 27-jährigen Karriere mit einigen der größten Stars des Spiels zusammengearbeitet.

Druck

Eine hochkarätige Klientel hat während der Zusammenarbeit mit Pickens 28 PGA-Tour-Siege errungen, darunter vier Major-Triumphe von Zach Johnson, Lucas Glover und Stewart Cink.

Mit der mit Spannung erwarteten 150. Open Championship im schottischen St. Andrews, die am 14. Juli beginnt, ist Pickens gut aufgestellt, um einen Einblick in das zu geben, was es braucht, um den Claret Jug zu gewinnen.

Nur wenige Monate nach Beginn der Zusammenarbeit mit Pickens im Jahr 2009 gewann Cink sein erstes Major bei der 138. Sechs Jahre später gewann Johnson - seit 16 Jahren ein Kunde von Pickens - in St. Andrews seinen zweiten Major-Triumph.

Passenderweise gewannen beide Spieler in spannenden Vier-Loch-Playoffs. Für Pickens ist die größte Herausforderung, die er als Sportpsychologe zu bewältigen hat, der Versuch, den Druck am Spieltag nachzustellen. So sehr er es auch versucht - durch Gespräche und anspruchsvolle Übungen -, es gibt für Pickens einfach keine Möglichkeit, die psychische Belastung eines Ereignisses zu simulieren, schon gar nicht eines entscheidenden Playoffs.

"Es ist fast unmöglich - weil es eine physiologische Sache ist - den Adrenalinspiegel so zu erhöhen, wie es am Sonntag der Fall sein wird", so Pickens.

Und doch scheinen die Bemühungen des Psychologen das Beste aus Johnson herauszuholen, einem bekennenden Hyperwettkämpfer, der sich an Pickens' Übungswetten erfreut, bei denen kleine Summen auf den Ausgang gesetzt werden.

"Ich liebe es, mich zu messen, ich liebe alles, was mich antreibt, mich zu verbessern", sagte Johnson in einem Video auf Pickens' Website.

"Ich versuche immer etwas, das ich in meinem Training mache, damit ich, wenn es darauf ankommt, Woche für Woche auf der Tour anzutreten, weiß, dass ich das schon einmal erlebt habe. Ich habe es gesehen, ich habe es gespürt, und ich kann erfolgreich sein."

Geistiges Management

Die Fähigkeit, effizient zu trainieren, berührt das, was Pickens für die beiden entscheidenden mentalen Eigenschaften hält, die ein Elitegolfer braucht: Disziplin und die Fähigkeit, seinen Geist zu kontrollieren.

Es mag paradox erscheinen, aber Pickens sagt, dass die größte psychologische Herausforderung für Golfer beim Schwingen einfach darin besteht, dass der Ball nicht bewegt wird.

Während beim Fußball oder Tennis die Gedanken und die entsprechenden Handlungen der Spieler instinktiv mit dem sich bewegenden Ball beschäftigt sind, müssen Golfer - die gezwungen sind, diese mentale Stille bewusst auszufüllen - stattdessen trainieren, "ihren Geist zu beschäftigen". Sportartenübergreifende Vergleiche finden sich beim Freiwurf im Basketball und beim Pitching im Baseball.

Im Grunde genommen besteht Pickens' Aufgabe darin, den Spielern zu helfen, ihren Geist zu kontrollieren, insbesondere in den kritischen fünf bis sechs Sekunden vor dem Schwung. Wie bei einer Form der Meditation müssen die Spieler genau wissen, welche Gedanken ihnen durch den Kopf gehen.

"Manche Spieler zählen", erklärt Pickens. "Hereinspaziert. Eins, Schläger hinter den Ball. Zwei, Füße runter. Drei, Blick auf das Ziel. Vier, mit dem Rücken zum Ball. Fünf, Rückschwung. Sechs, durchschwingen.

"Wenn Sie eine konsistente Eingabe in Ihrem Denken haben, haben Sie eine bessere Chance, eine konsistente Ausgabe zu bekommen, um den Schlag zu treffen."

Für Johnson, der schon vor der Zusammenarbeit mit Pickens im Jahr 2006 den Verdacht hatte, dass mit seinem Spiel etwas nicht stimmte, waren die Ratschläge sofort einleuchtend und haben sich in seiner 24-jährigen Profikarriere bewährt.

"Ich dachte, ich hätte eine gute Routine, ich dachte, sie wäre konsistent, ich dachte, sie wäre wiederholbar, aber es war alles andere als das", sagte Johnson in einem Video auf Pickens' Website.

"Es war extrem inkonsistent, es war nicht durchdacht, es erlaubte mir nicht, mein bestes Spiel zu spielen, und es gab mir kein Vertrauen und keine Beständigkeit von Schlag zu Schlag."

Ähnliche Techniken halfen Cink, seinen Geist von einer übermäßigen Fixierung auf Ergebnisse zu befreien, sagt der Amerikaner in einem Video auf Pickens' Website. Mit 49 Jahren setzt Cink seine acht Siege auf der PGA Tour fort und holt sich im April 2021 seinen dritten Titel beim RBC Heritage.

Der junge Glover - US-Open-Champion von 2009 - lernte schnell, seinen Verstand zu kontrollieren, als er nach seinem Abschluss an der Clemson University im Jahr 2001 mit Pickens zusammenarbeitete.

"Ich lernte sofort, dass mein Temperament meine Runden ein wenig zu sehr beeinflusste", sagte Glover in einem Video auf der Website des Psychologen. "Dr. Mo hat mir beigebracht, dass es in Ordnung ist, sich aufzuregen und wütend zu sein, aber dass man es schnell wieder loslassen und nicht zulassen sollte, dass es den nächsten Schlag beeinträchtigt."

Disziplinierung

Die Fähigkeit, den Geist zu beschäftigen, ist jedoch nichts ohne diszipliniertes Üben, behauptet Pickens.

Anstatt einfach loszugehen und ein paar Bälle zu schlagen, müssen Spitzenprofis sich bei ihrem Training auf das Wesentliche konzentrieren. Wie bei der Routine vor dem Schwung sollten die Spieler ihre Emotionen aus dem Training heraushalten und nicht nur über einen guten oder schlechten Tag nachdenken, sondern ihre Leistung leidenschaftslos analysieren.

Für Pickens ist dies eine von Johnsons vorbildlichsten - wenn auch oft missverstandenen - Eigenschaften.

"Es ist nicht so, dass Zach keine Emotionen hat. Manchmal interpretieren die Leute das falsch und denken, er hätte keine", erklärt Pickens. "Er ist nur wirklich gut darin, sie zu kontrollieren und sich auf das zu konzentrieren, worauf er sich konzentrieren will.

"Und er ist unglaublich gut darin, sich zu sagen: 'Okay, das will ich erreichen, und so werde ich es tun'.

"Viele Leute nennen sich Profis, aber sie spielen einfach nur Golf. Diejenigen, die es schaffen, verstehen: 'Ich muss das wie einen Job behandeln.'"

Quelle: edition.cnn.com