Warum Stanford gegen UConn das echte Final Four-Spiel ist, das Sie sehen sollten

Einer dieser Trainer, Mike Krzyzewski von Duke, hat den Löwenanteil der Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber eigentlich ist es die weibliche Seite des Spiels, wo sich die Trainer-Titanen gegenüberstehen.

Tara VanDerveer von den Stanford Cardinals tritt gegen Geno Auriemma von den Connecticut Huskies an. Diese beiden Trainer leiten ihre Teams in einer Sportart, von der ich mir nicht sicher bin, ob viele Menschen wissen, dass sie sehr populär ist und in den letzten zehn Jahren statistisch gesehen sogar noch spannender geworden ist.

Falls es nicht schon klar ist: VanDerveer und Auriemma sind historisch gut. VanDerveer ist seit über 40 Jahren Trainerin auf College-Ebene und kann 1 157 Siege vorweisen. Sie hat nur 258 Spiele verloren, was bedeutet, dass ihre Teams fast 82 % der Spiele, die sie trainiert hat, gewonnen haben.

Die 68-jährige VanDerveer war in allen Epochen gut. Ihre ersten beiden Titel mit Stanford holte sie in den frühen 1990er Jahren - und ihren dritten erst im vergangenen Jahr.

Auriemma, der letzten Monat 68 Jahre alt wurde, hat etwas weniger Siege (1 148), aber er war wohl noch besser als VanDerveer. In 37 Spielzeiten hat er nur 149 Spiele verloren, d. h. er hat fast 89 % der Spiele gewonnen! Auriemmas Teams haben außerdem eine Rekordzahl von 11 NCAA-Turnieren bei den Frauen gewonnen.

Und wie VanDerveer war auch Auriemma sehr beständig. Sein erstes Husky-Team, das einen Titel gewann, war 1995, sein letzter Titel war 2016.

Manche mögen die Größe von VanDerveer oder Auriemma nicht erkennen, weil der Frauensport in manchen Kreisen traditionell nicht die gleiche Anerkennung erfährt wie der Männersport.

Die NCAA ihrerseits wurde in der Vergangenheit für die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen bei den NCAA-Turnieren kritisiert. Erst in diesem Jahr hat die NCAA das Frauenturnier sogar mit dem Namen "March Madness" versehen, ein Schritt, dem die Organisation zuvor widerstanden hatte.

Dennoch ist es wichtig zu erwähnen, dass es viele Fans gibt, die gesehen haben, wie gut VanDerveer und Auriemma sind. Letztes Jahr verfolgten mehr als vier Millionen Menschen vor den Bildschirmen, wie VanDerveer ihren dritten Titel als Cheftrainerin gewann. Das war die höchste Einschaltquote bei einem NCAA-Titelspiel der Frauen seit 2014.

In einer Zeit, in der die Einschaltquoten vieler Sendungen - mit Ausnahme der NFL - geschrumpft sind, hat der College-Basketball der Frauen seine Einschaltquoten gehalten. Die Einschaltquoten im letzten Jahr waren höher als bei der Meisterschaft 20 Jahre zuvor.

Dabei ist zu bedenken, dass dieses Spiel im Kabelfernsehen übertragen wurde, was bedeutet, dass die potenzielle Einschaltquote geringer war. Die Meisterschaft der Frauen im Jahr 2021 war an diesem Abend das Kabelprogramm mit den höchsten Einschaltquoten und übertraf das MLB-Spiel der Woche, das am selben Abend stattfand, um das Doppelte.

Die NCAA-Basketball-Meisterschaft der Frauen hatte mehr Zuschauer als jedes Spiel des NHL Stanley Cups 2021, das teilweise im Kabel und teilweise im Netzfernsehen übertragen wurde. Die Einschaltquoten waren nur geringfügig niedriger als bei den Halbfinalspielen der Baseball-Profis: der Meisterschaftsserie der Liga.

Der Grund dafür, dass sich der Frauen-College-Football so gut gehalten hat, obwohl immer weniger Menschen einen Kabelanschluss haben, liegt vielleicht auch darin, dass das Produkt unberechenbarer geworden ist. Es ist statistisch gesehen wahrscheinlicher, dass die Zuschauer ein Spiel verfolgen, bei dem der Sieger nicht so leicht vorherzusehen ist.

Ich habe mit Neil Paine von FiveThirtyEight über dieses Phänomen gesprochen. FiveThirtyEight verfügt über eine Elo-Statistik, die im Wesentlichen bewertet, wie gut ein Team ist, und auf der Grundlage der Elo-Statistik festlegt, wie stark ein Team gegenüber einem anderen Team in einem Spiel favorisiert werden sollte.

Aus den Elo-Daten geht hervor, dass der durchschnittliche Favorit in den Spielen des NCAA-Turniers der Frauen jetzt weniger favorisiert wird als jemals zuvor in den letzten zehn Jahren. Man kann dies auch so sehen, dass die Mannschaften selbst gleichwertiger geworden sind.

Dies ist insofern bemerkenswert, als ein langjähriger Kritikpunkt am Frauenturnier darin besteht, dass die Spitzenteams so viel besser sind als die anderen Teams, dass der "Wahnsinn" des mittlerweile als "March Madness" bezeichneten Turniers verloren geht.

Vergleichen Sie das Frauenturnier mit dem Turnier der Männer. Die Favoriten des Männerturniers werden im Durchschnitt der Daten, die bis ins Jahr 2010 zurückreichen, sogar stärker favorisiert als traditionell. Mit anderen Worten: Die Spiele sind vorhersehbarer.

Apropos weniger vorhersehbare Spiele: Schauen Sie sich nur Stanford und Connecticut an. Laut FiveThirtyEight hat Stanford eine 56%ige Chance, das Spiel zu gewinnen. Connecticut liegt mit 44 % ganz in der Nähe.

Es dürfte ein gutes Spiel werden, und es ist sicherlich schwer vorherzusagen. So oder so, die Zuschauer gewinnen.

Quelle: edition.cnn.com