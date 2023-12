Warum sich Kylian Mbappé für einen Verbleib bei PSG entschieden hat

Mbappé wurde mit 19 Jahren Weltmeister, ist nach Pelé der zweite Teenager, der in einem WM-Finale ein Tor erzielt hat, und war vier Spielzeiten in Folge Torschützenkönig der Ligue 1 - ein Fußballer, wie es ihn nur einmal gibt.

Der 23-jährige Stürmerstar war lange mit Real Madrid in Verbindung gebracht worden. Als 11-Jähriger wurde er in die Akademie des spanischen Klubs eingeladen, in seinem Kinderzimmer hingen Poster von Reals Cristiano Ronaldo, und im vergangenen Jahr hatte er erklärt, er wolle zum 14-maligen Europapokalsieger wechseln.

Im August unterbreiteten die Spanier ein Angebot über 188 Millionen Dollar für Mbappé. Der Stürmer hatte damals sogar zugegeben, dass er PSG verlassen wollte.

"Ich war ehrlich. Ich habe ein Gefühl gegeben, ich habe das gegeben, was ich in meinem Herzen habe", sagte Mbappé im Dezember gegenüber Becky Anderson von CNN. Als der Franzose seinen Vertrag bei PSG verlängerte, anstatt bei Los Merengues zu unterschreiben, war das ein Schock - gelinde gesagt.

"Es war die schwerste Entscheidung meines Lebens", sagte Mbappé am 23. Mai gegenüber Amanda Davies von CNN. "Ich wollte die beste Entscheidung treffen ... und das braucht Zeit ... aber ich denke, ich habe die richtige Entscheidung getroffen."

Das Projekt ist, immer zu gewinnen

Mbappé begründete seine Entscheidung, in Paris zu bleiben, indem er wiederholt auf das "Projekt" verwies, das bei PSG aufgebaut wird.

Obwohl PSG auf scheinbar unbegrenzte Geldreserven zurückgreifen kann, ist es dem Klub bisher nicht gelungen, einen Champions-League-Titel zu gewinnen, und in der K.-o.-Phase scheitert er immer wieder.

Nun scheint es, als würde der Klub seinen Ansatz ändern.

"Wenn ich all die Dinge ändere, die ich im Verein ändern möchte", sagte Mbappé, bevor er innehielt und sich neu orientierte. "Wenn der Verein mit mir wächst, wenn ich mit der Champions League oder auch individuell die Geschichte des Vereins schreiben kann, werde ich mit diesem Vertrag zufrieden sein.

"Als sie mir dieses Projekt gezeigt haben, dachte ich mir: Okay, das ist interessant. Und ich will es versuchen. Ich will es noch einmal versuchen", sagte er.

Nach der Entscheidung von Mbappé, zu bleiben, scheinen sich im Parc des Princes weitere Veränderungen anzubahnen.

"Sicherlich wird es eine Menge Veränderungen geben", sagte Klubpräsident Nasser Al-Khelaifi gegenüber Amanda Davies von CNN.

"Wir wollen eine neue Ära von Paris Saint-Germain schaffen, ein neues Projekt, frischen Wind. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass alle wieder motiviert sind."

In einer Pressekonferenz zur Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung bestritt Mbappé jedoch, dass sein neuer Vertrag ihm mehr Einfluss auf oder neben dem Spielfeld verschaffen würde.

"Was das Projekt hier angeht, braucht man keine besondere Verantwortung, um sich zu engagieren", sagte er gegenüber Reportern.

Macron hat mir gute Ratschläge gegeben".

Mbappé ist in Bondy, einem 11 Kilometer vom Stadtzentrum entfernten Vorort von Paris, geboren und aufgewachsen und hat, abgesehen von einer zweijährigen Zeit als Spieler für Monaco, sein ganzes Leben in der französischen Hauptstadt verbracht.

"Er ist Pariser. Er ist Franzose. Er liebt sein Land. Er liebt seinen Verein", sagte Al-Khelaifi gegenüber CNN. "Er spielt also seit fünf Jahren für den Verein [und] es gibt eine Beziehung. Es gibt eine Liebe zwischen ihm, dem Verein, den Fans und seinem Land."

Ihm gewidmete Wandgemälde sind in seinem ehemaligen Viertel verstreut, wo er zu einem Helden für junge Fußballer geworden ist.

An der Seite eines Gebäudes ist ein junger Mbappé zu sehen, der davon träumt, Frankreich zu vertreten. "Liebe deinen Traum und er wird dich lieben", heißt es in einer kleinen Bildunterschrift.

Als Aushängeschild der französischen Nationalmannschaft ist Mbappé, der aus einer Banlieue nördlich von Paris stammt, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch auf der politischen Bühne von Bedeutung.

In der Fernsehsendung Chez Jordan lobte die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo den jungen Stürmer überschwänglich.

"Ich denke, dass er über den Fußball und die Ergebnisse hinaus so wichtig und nützlich ist, um unseren jungen Leuten Hoffnung zu geben... Deshalb möchte ich, dass er bleibt", sagte sie.

Sogar der französische Präsident Emmanuel Macron schaltete sich ein, um den jungen Star zu bitten, bei PSG und in Frankreich zu bleiben.

"Er hat mir einen guten Rat gegeben", sagte Mbappé, "aber bei allem Respekt, den ich für ihn habe, war es meine Entscheidung. Ich habe diesen Rat angenommen, aber danach habe ich meine Entscheidung getroffen."

"Ich bleibe und will mein Bestes für die Geschichte des Vereins und meines Landes geben."

Neues Geld gegen altes Geld

Qatar Sports Investments (QSi) ist der Eigentümer von PSG, und Al-Khelaifi sitzt im Vorstand der Qatar Investment Authority (QIA), dem staatlichen katarischen Staatsfonds.

Seit die katarische Gruppe - angeführt vom Emir von Katar selbst - 2011 die Kontrolle über PSG übernommen hat, hat der Klub schätzungsweise 1,5 Milliarden Dollar für Transfers ausgegeben und zehnmal die Ligue 1 gewonnen, auch wenn der Champions-League-Titel nicht zu holen war.

Nur sechs Monate vor der Fußballweltmeisterschaft in Katar gilt es als großer Coup, den wahrscheinlichen Star des Turniers bei dem Verein zu halten, der dem Emir gehört.

Der New York Times zufolge bot Real Madrid Mbappé eine Ablösesumme von fast 140 Millionen Dollar, ein Nettojahresgehalt von mehr als 26 Millionen Dollar und die vollständige Kontrolle über seine Bildrechte.

PSG, das über riesige staatliche Geldreserven verfügt, konterte laut Sky Sports mit einer ähnlichen Ablösesumme, aber einem weit höheren Jahresgehalt von 65 Millionen Dollar.

Es war ein seltenes Ereignis, bei dem Real Madrid nicht in der Lage war, mit dem finanziellen Angebot eines Rivalen mitzuhalten, und ein Sieg für die "New-Money"-Clubs, die von den tiefen Taschen der Nationalstaaten finanziert werden, über die etablierten "Legacy"-Clubs, die auf eine lange Geschichte zurückblicken können.

"Was PSG tut, indem sie mit Mbappé für eine riesige Summe (wer weiß, wo und wie sie gezahlt wird) verlängern, nachdem sie in den letzten Spielzeiten Verluste von 700 Millionen Euro bekannt gegeben haben und eine Lohnlast von 600 Millionen Euro haben, ist eine Beleidigung für den Fußball. Al-Khelafi ist so gefährlich wie die Super League", twitterte Javier Tebas, Präsident von La Liga, in einem Tweet.

Tebas' Tweet spiegelte die Ansichten seiner Organisation wider, die eine aufrührerische Erklärung abgab, als klar schien, dass Mbappé in Frankreich bleiben würde.

"La Liga wird eine Klage gegen PSG bei der UEFA, dem französischen Verwaltungsgericht und den Steuerbehörden sowie den Behörden der Europäischen Union einreichen, um das wirtschaftliche Ökosystem des europäischen Fußballs und seine Nachhaltigkeit weiterhin zu verteidigen", hieß es in der Erklärung.

"Wir wissen, dass wir alles legal und richtig machen", sagte Al-Khelaifi gegenüber CNN. "Und wir sind sehr glücklich. Niemand wird uns die Freude über die erneute Verpflichtung von Kylian Mbappé nehmen."

Berichtigung: In einer früheren Version dieses Artikels wurde die Art der Beziehung zwischen dem QSI und dem QIA falsch dargestellt. Dies wurde nun korrigiert.

