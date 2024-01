Warum nur "God Save the Queen" gespielt wird, wenn Nordirland gegen England spielt

Jede Mannschaft schmettert ihre Hymne, begleitet von ihren Fans in der Menge; die Schultern werden zurückgenommen, die Köpfe hochgehalten, und manchmal füllen sich die Augen mit salzigen Tränen beim Klang des patriotischen Rufs.

Doch wenn England und Nordirland am 15. Juli in der Gruppe A der Frauen-Europameisterschaft 2022 gegeneinander antreten, wird nur eine einzige Nationalhymne gespielt werden: "God Save the Queen".

Die beiden anderen Länder, aus denen das Vereinigte Königreich besteht, haben ihre eigenen Nationalhymnen für Sportereignisse, die nicht unter der Flagge Großbritanniens und Nordirlands ausgetragen werden.

Wales hat "Hen Wlad Fy Nhadau" ("Land of My Fathers") und Schottland "The Flower of Scotland". Aber in diesem Fall werden England und Nordirland gemeinsam "God Save the Queen" singen.

Unterschiedliche Hymnen für unterschiedliche Sportarten

Diese Besonderheit bei der Auslosung verdeutlicht die komplexe Identität der nordirischen Nationalmannschaft.

Es ist noch nicht lange her - zwischen 1968 und 1998 -, dass eine Periode sektiererischer Gewalt in Nordirland, bekannt als "The Troubles", laut dem Sutton Index of Deaths mehr als 3.500 Menschenleben forderte .

Das Karfreitagsabkommen (oder Belfaster Abkommen) trug dazu bei, den jahrzehntelangen Konflikt zwischen den Nationalisten, die ein vereinigtes Irland anstrebten, und den Loyalisten, die Teil des Vereinigten Königreichs bleiben wollten, zu beenden.

Diese unterschiedlichen politischen Ansichten deckten sich weitgehend mit den religiösen Überzeugungen, wobei die Protestanten den Unionismus und die Katholiken den Nationalismus befürworteten.

Laut der Volkszählung von 2011 ist die Bevölkerung Nordirlands zu 49 % protestantisch und anderweitig christlich, zu 45 % katholisch, zu 6 % nicht religiös und zu 1 % ohne Angabe der Religion. Laut der ARK Northern Ireland Life and Times Survey bezeichneten sich 2019 33 % der Menschen als Unionisten, 23 % als Nationalisten und 39 % als keine von beiden.

"Umfragen zeigen, dass es ein sich entwickelndes Gefühl einer nordirischen nationalen Identität gibt, aber es gibt keinen Song, der das zusammenfasst oder als zusammenfassend angesehen werden kann", sagt Paul Rouse - der Autor von Sport and Ireland: A History" geschrieben hat, erklärt gegenüber CNN Sport.

In Nordirland gibt es mehrere Nationalhymnen für verschiedene Sportarten und verschiedene Mannschaftsaufstellungen - ein Relikt dafür, wie die einzelnen Sportarten diese Kluft überwunden haben.

Jedes dieser Lieder nimmt in der politischen Landschaft Nordirlands eine etwas andere Stellung ein.

Im Rugby, wo die Mannschaft als vereintes Irland spielt, erklingt bei Heimspielen die Nationalhymne der Republik Irland "Amhrán na bhFiann" ("The Soldier's Song") neben dem eigens in Auftrag gegebenen, inklusiveren "Ireland's Call", das sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen gespielt wird.

Bei den Commonwealth Games ist die nordirische Hymne "Londonderry Air", während beim Fußball die Hymne "God Save the Queen" - mit ihren Assoziationen zum britischen Königshaus - mit der unionistischen Tradition verbunden ist.

"Wissen Sie, es ist ziemlich traurig. Nordirland hat nicht wirklich eine eigene Identität", sagte Nordirlands Kapitänin Marissa Callaghan letztes Jahr in einem Dokumentarfilm.

"Als katholische Spielerin habe ich leider nicht die Erfahrung, aufrecht zu stehen und die Hymne so laut wie möglich zu singen.

"Aber das nimmt mir nicht den Stolz und die Leidenschaft und was es bedeutet, das grüne Trikot anzuziehen. Es braucht jemanden, der über den Tellerrand hinausschaut, nicht wahr? Und mutig genug sein, um es voranzutreiben."

Was würde mit dem internationalen Sport in Irland geschehen?

Historisch gesehen hat jede große Sportart einen etwas anderen Platz in der nordirischen Landschaft gefunden.

"Die moderne Sportwelt entstand im 19. Jahrhundert ... Und als das geschah, war Irland noch nicht geteilt", sagt Rouse.

Als Nordirland am 3. Mai 1921 nach dem irischen Unabhängigkeitskrieg offiziell gegründet wurde, vertraten die Mannschaften in der Leichtathletik, im Rugby und im Fußball die gesamte Insel.

"Es stellte sich sofort die Frage, was mit dem internationalen Sport in Irland geschehen würde", sagt Rouse. "Und das ist von Sportart zu Sportart unterschiedlich."

Der irische Fußballverband (Irish Football Association, IFA) hatte und hat seinen Sitz in Belfast - dem historischen Kernland des Fußballs, wo er erstmals in Irland Einzug hielt.

Im Gegensatz zum Rugby, dessen Dachverband in Dublin angesiedelt war und dessen Strukturen mehr regionale Autonomie zuließen, spaltete sich der Fußball mit der Gründung des Irischen Fußballverbands (FAI) in Dublin im Jahr 1921 in zwei Teile.

Die IFA und die FAI stellten zunächst beide internationale Mannschaften mit dem Namen Irland auf und wählten Spieler von nördlich und südlich der Grenze aus, bis in den 1950er Jahren die Anforderungen der WM-Qualifikationswettbewerbe die Mannschaften dazu zwangen, sich vollständig zu trennen.

Während der "Unruhen" kam es zu Spannungen, etwa als 1979 ein Europapokalspiel zwischen der Grenzstadt Dundalk und Linfield, einem Verein, der eng mit den Unionisten verbunden ist, von Ausschreitungen überschattet wurde.

Doch der Erfolg der nordirischen Mannschaft bei den Weltmeisterschaften 1982 und 1986, in der Spieler aus beiden Gemeinschaften vertreten waren, zeigte, dass der Fußball die politischen Gräben zuweilen überwinden kann.

"Wir neigen dazu, uns auf die Kluft zu konzentrieren, aber es war nicht nur eine Kluft, es war auch ein Spiel, das die Menschen miteinander verband", sagt Rouse.

Diese Bemühungen, den Fußball zu vereinen, haben sich nach dem Friedensprozess intensiviert.

Im Jahr 2006 wurde die Amalgamation of Northern Ireland Supporters' Clubs mit dem Brussels International Supporters' Award für die Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen und ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Sektierertum ausgezeichnet.

Euro 2022

Der Nordirische Frauenfußballverband (NIWFA) wurde erst 1976 gegründet, und seitdem ist der Frauenfußball in Nordirland exponentiell gewachsen.

Beim WM-Qualifikationsspiel gegen England wurde mit 15 348 Zuschauern im Windsor Park ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt, und laut der Website des Verbandes spielen derzeit rund 1 200 Spielerinnen in sechs verschiedenen Spielklassen.

Die zunehmende Popularität des Vereins entspricht den Trends im Frauenfußball in ganz Europa. Die Euro 2022 hat bereits einen Besucherrekord aufgestellt - rund 450 000 Karten wurden vor dem Turnier verkauft -, und mehr als 91 000 Fans strömten in diesem Jahr zweimal ins Camp Nou, um Barcelona Femení zu sehen.

Ein offizieller Song - "Girl Got Game" von Jessica Hammond - wurde ebenfalls veröffentlicht, um das Team zu unterstützen und den Frauenfußball in den Vordergrund zu stellen.

Das nordirische Frauenteam hofft, den "Geist von 2016" nachempfinden zu können, der im Land herrschte, als sich die Herrenmannschaft für die Euro 2016 qualifizierte.

"Wir haben gesehen, welche positiven Auswirkungen das hatte", sagte Callaghan gegenüber Belfast Live.

Es ist das erste Mal, dass sich die nordirische Frauenmannschaft für ein großes Turnier qualifiziert hat, und das trotz mehrerer Langzeitverletzungen von Schlüsselspielerinnen.

Die Qualifikation war eine beeindruckende Leistung für das Team, das in der Weltrangliste auf Platz 47 steht, da viele Mitglieder des Kaders Vollzeitarbeit und Fußball unter einen Hut bringen müssen.

Unabhängig vom Ergebnis des Spiels am Freitag wird Nordirland nach den Niederlagen gegen Norwegen und Österreich in den ersten beiden Spielen die K.o.-Runde nicht erreichen, aber die Spieler blicken optimistisch in die Zukunft.

"Nordirland ist ein fantastisches Land, und wir haben fantastische Menschen", sagte Callaghan gegenüber Belfast Live. "Der Sport, einschließlich des Fußballs, hat es immer geschafft, die Menschen zusammenzubringen.

