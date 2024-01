Warum dies das am meisten gehypte College-Football-Spiel der jüngeren Geschichte ist

Die Bulldogs gehen als Nummer 1 der AP-Umfrage in das Spiel, während die Vols punktgleich auf dem zweiten Platz liegen. Es ist erst das dritte reguläre Saisonspiel in der Geschichte der SEC zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2 der Rangliste.

Es geht um die Führung in der SEC East Conference und um einen Vorsprung im Rennen um einen Platz im Conference Championship Game, was dieses Spiel zu einem der mit Spannung erwarteten Spiele der regulären Saison in der jüngeren Geschichte macht.

Im Sanford Stadium von Georgia wird eine ausgelassene Stimmung erwartet, und die letzten Karten kosten laut TickPick über 600 Dollar, da die Fans in Scharen kommen, um zum ersten Mal zwei Mannschaften aus den Top 3 in Athen zu sehen.

"Unsere Jungs sind aufgeregt und freuen sich auf ein Spitzenspiel im Sanford Stadium", sagte Georgia-Trainer Kirby Smart. "Unsere Fanbase wird laut und stolz sein. Ich möchte unsere Fangemeinde herausfordern - alle haben über das Spiel gegen Notre Dame gesprochen - wir wollen, dass sie noch lauter ist als das. Wir wollen, dass sie schon früher da sind.

"Letztes Jahr hatten wir zu Hause großartige Begegnungen, und das hat das Spiel jedes Mal beeinflusst, wenn wir eine große Begegnung hatten, also werden wir sie wieder brauchen und sie müssen bereit sein."

In diesem Spiel trifft die Offensive der Vols, die mit 49,4 Punkten pro Spiel die landesweit führende ist, auf die sparsame Verteidigung Georgias, die mit nur 10,5 Punkten pro Spiel die zweitbeste des Landes ist.

Das Herzstück der unaufhaltsamen Offensive von Tennessee ist Quarterback Hendon Hooker, der in dieser Saison bei 219 Passversuchen nur einmal abgefangen wurde und letzte Woche in seinem 20.

Hooker hat zusammen mit Wide Receiver Jalin Hyatt in dieser Saison in nur acht Spielen 14 Touchdowns erzielt, wobei Hyatt in vier aufeinanderfolgenden Spielen mehrere Touchdowns erzielte - ein weiterer Schulrekord.

Und Georgias Hoffnungen, die Offensive der Vols in Schach zu halten, erlitten in dieser Woche einen herben Rückschlag: Star-Linebacker Nolan Smith, der in acht Spielen sieben Tackles for Loss und drei Sacks erzielt hatte, fällt mit einer Brustkorbverletzung für den Rest der Saison aus.

Ohne Smith wird die Defense der Dawgs mehr auf Linebacker Jamon Dumas-Johnson angewiesen sein, der das Team mit insgesamt 40 Tackles, 13 Quarterback Hurries, fünf Tackles und zwei Sacks anführt.

Wie man das Spiel sieht

Das Spiel wird live auf CBS übertragen und beginnt um 3:30 Uhr ET.

