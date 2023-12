Warriors zeigen eine fast historische Offensivleistung gegen Grizzlies und Bucks besiegen Celtics

Doch das änderte sich im Chase Center gegen die Memphis Grizzlies, als die Warriors in Spiel 3 der Halbfinalserie der Western Conference eine fast historische Offensivleistung zeigten und einen überzeugenden 142:112-Sieg einfuhren.

Die drei dynamischen Guards von Golden State - Steph Curry, Jordan Poole und Klay Thompson - erzielten zusammen 78 Punkte, während die Offensive der Warriors die Defensive der Grizzlies aufmischte.

Curry erzielte 30 Punkte, Thompson 21, während Poole - der eine bahnbrechende Saison erlebt - von der Bank aus 27 Punkte beisteuerte.

Bei ihrer 142-Punkte-Leistung erzielten die Warriors 63,1 % aus dem Feld - die zweitbeste Quote in der Geschichte der NBA-Postseason.

"Wenn wir uns gegenseitig vertrauen und einfach den freien Mann treffen, haben wir so viele gute Würfe, dass wir zu Nächten wie dieser fähig sind", sagte Thompson gegenüber den Medien.

Durch den Sieg gehen die Warriors in der Best-of-seven-Serie der Playoffs mit 2:1 in Führung.

Den Code gebrochen

Bei den Grizzlies war Ja Morant mit 34 Punkten der Topscorer, und das, obwohl er in den letzten sechs Minuten des Spiels mit einer offensichtlichen Knieverletzung ausschied.

Morant, der in Spiel 2 mit 47 Punkten glänzte, verließ das Spiel, nachdem er sich offenbar das rechte Knie gezerrt hatte, als Poole es verdrehte, als er nach einem losen Ball griff.

6:19 vor Ende des vierten Viertels sah man Morant in die Umkleidekabine humpeln. Memphis-Trainer Taylor Jenkins sagte, dass er sich weiteren Tests unterziehen würde, um die Verletzung zu untersuchen.

Nach dem Spiel twitterte Morant einen Clip des Vorfalls mit der Bildunterschrift: "Broke the code." Der Tweet wurde später wieder gelöscht.

Morants Tweet schien eine Anspielung auf Warriors-Cheftrainer Steve Kerr zu sein, der sagte, Memphis-Guard Dillon Brooks habe in Spiel 2 "den Kodex gebrochen", als er Gary Payton II von hinten am Kopf traf, als Payton II knapp drei Minuten nach Spielbeginn zu einem Lay-up ansetzte. Der Warriors-Guard erlitt bei diesem Vorfall einen Ellbogenbruch.

Brooks wurde daraufhin mit einem flagranten Foul (2) - laut NBA-Regelwerk ein "unnötiger und übermäßiger" Kontakt - gegen Payton II vom Platz gestellt und für Spiel 3 gesperrt.

Jenkins sagte, Poole habe "sein Knie gepackt und daran gezogen", aber Poole bestritt, seinen Gegner absichtlich verletzt zu haben.

"Ich habe den Ball getroffen und war auf dem Weg zum Ball. Natürlich will man nicht, dass jemand verletzt wird. Ich bin nicht einmal so ein Spieler. Ich respektiere jeden", sagte er.

"Hoffentlich geht es ihm besser, und wir können ihn im nächsten Spiel wieder sehen. Ich spiele nicht einmal wirklich so. Das ist nicht meine Art von Spiel."

Bis zum Schlusspfiff

Die Milwaukee Bucks besiegten die Boston Celtics in Spiel 3 der Halbfinalserie der Eastern Conference knapp mit 103:101, was vor allem an einer dominanten Leistung von Giannis Antetokounmpo lag.

Nach einer untypisch schwachen Leistung in Spiel 2 in Boston erzielte Antetokounmpo 42 Punkte, darunter den entscheidenden Korb 44,3 Sekunden vor Schluss im vierten Viertel.

Die Celtics hatten sich mit einer beherzten Aufholjagd auf ein spannendes Finale eingestellt, doch der zweimalige MVP holte die Kontrolle für den NBA-Titelverteidiger zurück.

Für die Bucks war es ein nervenaufreibendes Ende, denn der Tip-in von Celtics-Forward Al Horford kurz vor dem Abpfiff wurde als kurz nach Ablauf der Spielzeit erzielt gewertet, so dass die Bucks in der Best-of-seven-Serie mit 2:1 in Führung liegen.

"Es wird Kämpfe geben, aber am Ende des Tages, wenn man dranbleibt und auf Kurs bleibt, wird man erfolgreich sein", sagte Antetokounmpo. "Wenn du nicht auf Kurs bleibst, wirst du keinen Erfolg haben. So einfach ist das."

Jaylen Brown führte die Celtics mit 27 Punkten und 12 Rebounds an, Horford steuerte 22 Punkte und 15 Rebounds bei.

Die beiden Teams treffen am Montagabend in Milwaukee zu Spiel 4 aufeinander.

Quelle: edition.cnn.com