Wander Franco, Spieler der Tampa Bay Rays, kommt einer Vorladung in der Dominikanischen Republik nicht nach

Wenige Stunden vor dem anberaumten Gerichtstermin entließ Franco, der aus der Dominikanischen Republik stammt, die Anwälte der Kanzlei Díaz Trueba als seine Vertreter, die der Richterin Olga Diná Llaverías mitteilten, dass es ihnen unmöglich sei, den Spieler vor der Richterin zu präsentieren und ihn im Ermittlungsverfahren zu vertreten, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die CNN en Español vorliegen.

Die dominikanische Staatsanwaltschaft hat noch keine Strafanzeige gegen Franco gestellt.

Trotz der Abwesenheit des Spielers am Donnerstag wies die Richterin darauf hin, dass das Verfahren fortgesetzt werden müsse, und sagte, dass es andere Möglichkeiten gebe, um voranzukommen.

CNN hat sich an Francos Vertreter gewandt, aber bis Donnerstagnachmittag keine Antwort erhalten.

Am 13. August schien Franco die Anschuldigungen gegen ihn zurückzuweisen und sagte auf Instagram Live, dass er sich stattdessen darauf konzentriere, sich zu verbessern.

Die Rays und Franco einigten sich am 14. August darauf, dass der All-Star-Shortstop auf die Restricted List gesetzt wird.

Die MLB beurlaubte Franco daraufhin am 22. August, nachdem die Behauptungen in dominikanischen Medien veröffentlicht wurden. Am 2. November, dem Beginn der Offseason der Liga, wurde Franco wieder in den Kader aufgenommen. Er könnte nach dem Ende der Offseason wieder beurlaubt werden.

Die Rays lehnten eine Stellungnahme ab, als sie am Donnerstag von CNN erreicht wurden.

Jill Martin von CNN trug zur Berichterstattung bei.

Quelle: edition.cnn.com