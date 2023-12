Während James Bond und Tom Brady die Rückkehr von Aston Martin in die Formel 1 begrüßen, gibt Sebastian Vettel zu, dass er den Sport fast aufgegeben hätte

Zu all dem Pomp gehörten auch Grußbotschaften von NFL-Superstar Tom Brady und Daniel Craig, den man in seiner Rolle als James Bond oft in Aston Martin herumfahren sieht.

Ein Mann, der vielleicht nie die Gelegenheit gehabt hätte, an diesem denkwürdigen Moment teilzunehmen, ist der neue Teamfahrer Sebastian Vettel, der zugab, dass er letztes Jahr daran dachte, den Sport aufzugeben.

"Letztes Jahr gab es einen Punkt, an dem ich definitiv darüber nachgedacht habe", sagte er im Gespräch mit Amanda Davies von CNN Sport. "Wenn man also darüber nachdenkt, dann besteht die Möglichkeit, dass man nicht in der Startaufstellung steht. Aber hier bin ich."

Der viermalige F1-Weltmeister Vettel hat sich mit Aston Martin zusammengetan, da der britische Automobilhersteller zum ersten Mal seit 1960 wieder auf die Rennstrecke zurückkehrt.

"Es ist definitiv aufregend, in einer anderen Farbe und einer anderen Umgebung zu sein und ein anderes Auto zu fahren", sagte er. "Das ist immer noch herausragend."

Als das neue Auto in dieser Woche zur Enthüllungszeremonie gerollt wurde, ließ Aston Martin auch die großen Namen auffahren, um die Ankündigung zu feiern.

Craig, der Schauspieler, der den Aston Martin fahrenden Spion mit der Lizenz zum Töten, James Bond, spielt, beglückwünschte die Marke und betonte, wie sehr er sich freue, sie wieder in ihrem ikonischen Aston Martin racing green" auf der Rennstrecke zu sehen.

Das neue Team, zu dem auch der 22-jährige Lance Stroll - Sohn des Milliardärs Lawrence Stroll - gehört, erhielt ebenfalls Glückwünsche vom siebenmaligen NFL-Super-Bowl-Sieger Brady.

In einem Instagram-Post, der an die Fahrer gerichtet war, schrieb der 43-jährige Brady: "Euer Wagen ist endlich da" und erklärte, dass das neue AMR21-Auto "unglaublich aussieht und schnell ist!"

Er muss nichts beweisen

Nach sechs Jahren bei Ferrari, in denen er seine fünf F1-Meisterschaften nicht gewinnen konnte, ist Vettel "Feuer und Flamme" und "scharf darauf, mehr zu liefern", aber er sagt, dass er niemandem außer sich selbst etwas beweisen muss.

"Für mich ist es so, dass ich jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, etwas leisten muss", sagte der 33-Jährige. "Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich anderen Menschen etwas beweisen muss.

"Das hat mich nie wirklich motiviert, es geht nur um mich selbst."

In seinem letzten Jahr beim berühmten italienischen Rennstall kämpfte Vettel in einem unterdurchschnittlichen Auto um Geschwindigkeit, stand in der gesamten Saison nur einmal auf dem Podium und wurde schließlich 13. in der Weltmeisterschaftswertung.

Nach einem schwierigen Jahr auf der ganzen Welt und einem umgeworfenen Zeitplan für Sportstars blickt Vettel auf das Potenzial von Rennen mit einem neuen Team und hofft auf eine Rückkehr der Zuschauer.

"Es war aus vielen Gründen eine schwierige Saison", sagte er. "Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzukommen, auf die Strecke zu gehen und uns zu beweisen, wozu wir fähig sind.

"Hoffentlich können wir in nicht allzu ferner Zukunft die Fans wieder an die Rennstrecke locken und eine gute Show bieten."

