Von Tränengas betroffene Spieler in Kolumbien

In den letzten zwei Wochen haben die Demonstrationen in Kolumbien zugenommen, die sich aus der Empörung über einen inzwischen gestrichenen Steuerplan speisen.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die Mannschaft von River ihr Aufwärmtraining auf dem Spielfeld abbrach, weil sie sich im Romelio-Martínez-Stadion in Barranquilla, der Stadt, in der im Juli das Finale der Copa América ausgetragen wird, ähnlich unwohl fühlte.

Laute Knallgeräusche und Sirenen waren außerhalb des Stadions zu hören.

Das Spiel endete 1:1.

Ein weiteres Libertadores-Spiel zwischen Atletico Nacional und Nacional aus Uruguay in Pereira wurde aufgrund von Protesten um eine Stunde verschoben.

Die Südamerikanische Fußballkonföderation (CONMEBOL) hatte in der vergangenen Woche Spiele von Kolumbien nach Paraguay und Ecuador verlegt, um sicherzustellen, dass die Proteste die Spiele nicht beeinträchtigten.

Die Vorfälle vom Mittwoch waren für die CONMEBOL jedoch besonders besorgniserregend, da die Copa América im nächsten Monat in Kolumbien und Argentinien ausgetragen werden soll.

In Kolumbien werden 15 Spiele ausgetragen, darunter das Finale des ältesten internationalen Turniers der Welt. Das Endspiel wird am 10. Juli in Barranquilla ausgetragen.

