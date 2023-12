Von intelligenten Brillen bis zu elektrischen Overalls: Wie Athleten mit Hilfe von Wearable Tech Grenzen verschieben

Wearable Tech ist ein wichtiger Bestandteil seines Trainingsplans. Wenn er Basketball oder Tennis spielt, Marathons bestreitet oder an Rollstuhlrennen teilnimmt, trägt er eine intelligente Uhr. Im Schwimmbad trägt Lucio die FORM Smart Swim Goggles.

Die Smart Swim Goggles, die wie eine normale Schwimmbrille getragen werden, verfügen über ein Augmented-Reality-Heads-up-Display, mit dem Sie Ihre Fortschritte beim Schwimmen verfolgen können und das Ihnen Ihre Geschwindigkeit, Distanz und biometrische Daten wie die Herzfrequenz anzeigt.

"Technik wie die Smart Goggles hilft mir wirklich dabei, meine Zeiten und Messwerte zu verfolgen, und unterstützt mich bei meinem Training", sagt Lucio. "Die Brille hilft mir wirklich dabei, meine Ziele als Paratriathlet zu verfolgen."

Athleten nutzen zunehmend Wearable Tech, um die Grenzen der menschlichen Fähigkeiten zu erweitern. Diese Geräte sind so konzipiert, dass sie die körperliche Leistung objektiv aufzeichnen und den Profisport in eine berechenbare Wissenschaft verwandeln.

Diese Hightech-Sportarten könnten die Zukunft sein

"Das Leistungspotenzial dieser neuen Technologie ist erstaunlich", sagt Lucio. "Wenn man seine Leistung bis auf die Millisekunde genau verfolgen, seine Form verstehen und korrigieren kann, gibt es keine Ausrede mehr, sich nicht anzustrengen.

Er glaubt, dass Profisportler mit Hilfe von Wearables neue Höchstleistungen erbringen können. "Mit dieser Technologie werden Rekorde gebrochen werden", sagt Lucio gegenüber CNN. "Ich glaube, dass die Grenzen immer weiter verschoben werden und dass es viel weniger Verletzungen geben wird."

Die besten Athleten der Welt auf dem Spielfeld halten

Wearable Tech wird nicht nur zur Steigerung der individuellen Leistung eingesetzt. Catapult ermöglicht es Trainern, die Leistung und den Gesundheitszustand der Spieler in ihren Teams zu überwachen, indem sie eine intelligente Weste, einen Überwachungspod und eine dazugehörige App verwenden, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

Nach Angaben des Unternehmens wird die Technologie von vielen Teams in der englischen Premier League und von allen NFL-Teams in den USA genutzt.

"Mit Wearables werden die Daten nun wirklich auf der Mikroebene des Geschehens erfasst", sagt Will Lopes, CEO von Catapult Sports. "Es wird wirklich verglichen, was physiologisch im Inneren eines Sportlers passiert."

Für Trainer kann dies den Unterschied zwischen dem Verstehen der körperlichen Grenzen eines Spielers und dem Überschreiten dieser Grenzen und dem Risiko von Verletzungen bedeuten.

Lesen Sie: Headsets statt Kopfverletzungen: Wie VR-Technologien den Fußball sicherer machen könnten

"Ermüdung ist ein gutes Beispiel", fügt er hinzu. "Man braucht wirklich objektive Daten, um zu verstehen, ob ein Sportler übertrainiert ist.

"Die Tatsache, dass große Stars wie Tom Brady und Neymar viel länger in ihrer Karriere spielen als noch vor 20, 30 Jahren, ist darauf zurückzuführen, dass die Wissenschaft es ihnen ermöglicht, länger auf dem Platz zu bleiben und gesünder zu sein."

Die Zukunft des Sports ist intelligent

Simon Barbour ist Experte für Sportleistungsanalyse an der Universität Loughborough im Vereinigten Königreich. "Wearable Technology im Sport kann eine nicht-invasive Form der Datenerfassung und eine genaue Darstellung des Geschehens in einem Spiel oder bei einer Veranstaltung bieten", sagt er. "Im Grunde genommen kann man mehrere Datensätze erfassen, ohne direkt in die Leistung des Sportlers einzugreifen.

Lesen: Von Roboterfußball bis Speedgate - diese Sportarten der Zukunft gibt es bereits

"Was das Ausmaß des Einsatzes von Wearable Technology angeht, so nutzt jeder Spitzensportler und jedes Sportteam Wearable Technology, weil sie den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen kann", fügt Barbour hinzu.

Zu den aufregendsten Innovationen in diesem Bereich gehört das TESLASUIT (das nicht mit dem Autohersteller verbunden ist) - ein intelligenter Ganzkörperoverall, der sowohl Bewegungen als auch biometrische Daten erfasst und dem Träger ein haptisches Feedback gibt. Wenn er beispielsweise erkennt, dass ein Boxer seine Schläge mit einer schlechten Technik ausführt, gibt er einen elektrischen Impuls ab, um ihn darauf hinzuweisen.

Der in Las Vegas lebende australische Profiboxer Ben Stanoff (26) hat das Gerät ausprobiert und ist der Meinung, dass tragbare Technologie wie das TESLASUIT Boxern einen entscheidenden Vorteil bei ihrem Training bieten könnte, um sie auf das Niveau eines Champions zu bringen.

Die Athleten können die Trainingssitzungen, bei denen sie den Anzug getragen haben, wiederholen, und durch das Hinzufügen eines VR-Headsets wird eine immersive Umgebung geschaffen, in der die Techniken der Sitzung überprüft werden können.

"Man kann nur eine bestimmte Anzahl von Trainingseinheiten absolvieren, aber wenn man diesen Anzug trägt, kann man nach Hause gehen und die gesamte Trainingseinheit noch einmal im Kopf durchgehen, indem man sie auf einem Bildschirm, aber in der virtuellen Realität betrachtet, und das wird den Unterschied ausmachen", sagt Stanoff. "Ich glaube, das ist die Zukunft des Trainings.

Quelle: edition.cnn.com