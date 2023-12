Von der Intensivstation in die Formel 1: Alex Albons bemerkenswertes Comeback

Während sie ihre Konzentration für die Dauer eines Rennens aufrechterhalten, ertragen sie enorme g-Kräfte, Geschwindigkeiten von etwa 300 km/h und den Verlust mehrerer Kilogramm an Körpermasse aufgrund von Dehydrierung.

Nur drei Wochen nach seinem Aufenthalt auf der Intensivstation wird der Williams-Pilot Alex Albon an diesem Wochenende beim Großen Preis von Singapur - dem schwierigsten Rennen im Rennkalender - an diese Grenzen gehen.

Am Wochenende des Großen Preises von Italien im vergangenen Monat erkrankte Albon an einer Blinddarmentzündung und wurde zur Operation ins Krankenhaus gebracht.

Nach der Operation traten jedoch Komplikationen auf, die zu einem Atemstillstand führten, und er wurde auf die Intensivstation verlegt, wo er mechanisch beatmet wird, wie sein Team später mitteilte.

"Ich stand am Samstagabend mit seiner Familie in Kontakt", sagte sein Fahrerkollege George Russell Anfang dieser Woche der BBC, "weil es irgendwann sehr beängstigend aussah."

Und so wachte der 26-Jährige an jenem Sonntagnachmittag im Krankenhaus auf, anstatt auf der berühmten Rennstrecke von Monza zu fahren.

"Ich bin etwa 30 Minuten vor dem Start des Rennens aufgewacht", sagte er laut Sky Sports. "Es war frustrierend zuzusehen, und mein Herzschlag stieg ein wenig an. Sie behielten mich im Auge und sagten mir, dass sie das Gerät abschalten müssten."

Nachdem er sich zwei weitere Tage im Krankenhaus erholt hatte, wurde Albon entlassen und kehrte nach Hause zurück.

"Die Ärzte haben großartige Arbeit geleistet. Ich bin sehr dankbar, dass sie mich gesund gemacht und am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen haben. Seitdem bin ich in Monaco und fange an, herumzulaufen", sagte er in einem Video, das er auf seinem Instagram-Account veröffentlichte.

Seitdem konzentriert sich Albon auf den Großen Preis von Singapur und dokumentiert seine Vorbereitung in den sozialen Medien mit Videos aus einer Kryotherapiekammer und dem Fitnessstudio.

"Es ist ziemlich knifflig, weil man im Grunde darauf wartet, dass sich die Lunge erholt. Und gleichzeitig kann sich dein Körper nicht so gut bewegen wie sonst", sagte er laut Sky Sports.

"Man kann nicht einfach wieder ins normale Training einsteigen, man muss es langsam aufbauen. Wir haben letzten Montag damit begonnen, es zu forcieren. Ich habe das Training und die Erholung wie einen 9-to-5-Job behandelt.

"Von Tag zu Tag wurde es besser. Ehrlich gesagt haben wir nicht geglaubt, dass Singapur in Frage kommt, aber mit der Geschwindigkeit, mit der ich mich erholt habe, wurde es definitiv möglich.

"Ich habe das Gefühl, dass ich bereit bin, und ich wäre nicht hier, wenn ich nicht glauben würde, dass ich Rennen fahren kann.

Albon fuhr zuletzt 2019 auf dem Marina Bay Street Circuit, als in Singapur der letzte Grand Prix ausgetragen wurde, und belegte für Red Bull den sechsten Platz.

Bei seinen ersten Einsätzen im Williams-Auto auf dieser Strecke fuhr Albon im ersten und zweiten Freien Training auf P16 und qualifizierte sich für das Rennen am Sonntag auf P19.

"Es ist gut, wieder im Auto zu sitzen", sagte er am Freitag zu seinem Team. "Natürlich ist es da draußen heiß, aber ich fühle mich gut... Ich würde nicht sagen, dass es ein Kinderspiel ist, das wäre eine Lüge, aber jeder hat da draußen zu kämpfen.

"Aber wir sind ein wenig von der Pace entfernt. Das haben wir an diesem Wochenende erwartet, denn das Auto passt nicht wirklich zu diesem Ort. Aber das Wichtigste, was ich von heute mitnehmen kann: Ich fühle mich gut und das Auto fühlt sich gut an."

