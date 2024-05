Vizeweltmeister navigieren über einen schmalen Grat

Die deutsche Eishockeymannschaft startet mit großen Ambitionen und einem Rückschlag in das WM-Turnier. Den größten Erfolgen standen zuletzt unglückliche Niederlagen gegenüber. Bundestrainer Harold Kreis gibt ein offenes Statement ab.

Der Vizeweltmeister wollte sich mit der Champions League auf den anspruchsvollen WM-Auftakt vorbereiten, doch das klappte nicht wie erwartet. "So bitter", sagte Torwart Philipp Grubauer über das vorzeitige Ausscheiden der Münchner in Madrid, und Nico Sturm gestand: "Als Bayern-Fan war ich heute enttäuscht." In der Nacht aßen sie gemeinsam in der Stadt zu Abend, bevor sie im Mannschaftshotel das Platzen ihrer Wembley-Finalträume beobachteten. "Das wäre der Hammer gewesen", meinte Grubauer nach dem Training in der Ostravar Arena.

Das Abenteuer der Eishockeyspieler beginnt (16.20 Uhr/Pro7 und Magenta Sport) gegen den Olympia-Dritten Slowakei, der im besten Fall im großen Finale steht. Sie wollen die Silbermedaille vom letzten Jahr wiederholen, ein Ziel, das sie sich aufgrund ihrer hervorragenden Leistung in Tampere gesetzt haben. "Es ist schön, wenn man von außen Druck bekommt", erklärte John-Jason Peterka, der beste Stürmer des letzten Jahres: "Aber wir wissen, worauf es ankommt: Wir müssen füreinander spielen, alles füreinander geben und einmal mehr Teamgeist zeigen."

Wie in einem beliebten Gasthaus

Nicht alle Spieler teilen diese angenehme Einstellung. Harold Kreis plädiert angesichts der häufigen Anfragen nach Gold für "Demut und Respekt" vor der bevorstehenden Aufgabe. "Wir bleiben mit den Füßen auf dem Boden und wissen, dass das nicht unser Hauptaugenmerk sein kann", sagte er in einem Interview mit dem Sport-Informations-Dienst. "Wenn es von außen getrieben wird, ist das akzeptabel, aber es wird unsere Arbeit und unsere Denkweise nicht verändern."

Kreis scherzt über die Ankündigung der Spieler nach der Finalniederlage gegen Kanada, dass sie nicht zufrieden seien und wiederkommen wollten: "Wenn ich ein fantastisches Restaurant verlassen habe, sage ich: 'Ich komme wieder, ich war noch nicht fertig.' Das ist eine sehr emotionale Aussage. Aber die Realität ist, dass wir von Grund auf neu anfangen müssen."

"Die Spieler diskutieren darüber"

In der Vergangenheit haben die prestigeträchtigsten Errungenschaften der Mannschaft zu erschütternden Resultaten geführt: Nach dem olympischen Silber 2018 stürzten die Deutschen bei der folgenden WM auf den elften Platz ab, auf das WM-Halbfinale 2021 folgte das frühe Olympia-Aus in Peking. "Die Spieler sprechen darüber", sagte Kreis, auch mit Sportpsychologe Tom Kossak. Der Trainer betont, dass "die Mannschaft sich nicht mit übermäßigem Druck belasten darf" und "nicht frei spielen kann."

Das vorläufige Ziel ist daher der Einzug ins Viertelfinale. "Sobald wir das geschafft haben, wollen wir immer mehr", so Verteidiger Jonas Müller. Mit Lukas Reichel steht der fünfte NHL-Spieler im Kader. Die Chicago Blackhawks haben dem 21-Jährigen am Freitag die Freigabe erteilt, er könnte frühestens am Samstag (20.20 Uhr/Pro7 und Magenta Sport) gegen die USA debütieren.

Fünfzehn Weltmeisterschafts-Zweitplatzierte haben sich wieder versammelt und suchen nach demselben Geist, der sie zum großen Finale geführt hat. Sie fragen sich ...

die Sensation vom letzten Jahr zu wiederholen, als sie durch ihr großartiges Teamwork den Titel holten. "Es ist unrealistisch, den Teamgeist des letzten Jahres ständig wiederholen zu wollen", so Sturm. "Vielleicht haben wir die gleiche Bolognese-Soße wie im letzten Jahr, aber wir müssen morgen noch Eishockey spielen." In Tampere wurde das gemeinsame Baden im "heiligen See" Pyhäjärvi bei Minusgraden zur Tradition. Eine ähnliche Möglichkeit hat Sturm in Ostrava "noch nicht entdeckt - vielleicht", schmunzelt er, "einen dieser Brunnen im Stadtzentrum."

Quelle: www.ntv.de