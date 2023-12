NBA - Verluste in Orlando und Toronto

Die Weltmeister Franz und Moritz Wagner verloren zum ersten Mal in dieser Saison drei NBA-Spiele in Folge gegen die Orlando Magic. Beim Showdown zwischen Florida und den Miami Heat verlor Orlando mit 106-115, obwohl den Gästen Jimmy Butler und Kevin Love fehlten.

„Wir sind enttäuscht. Wir sollten enttäuscht sein“, sagte Magic-Trainer Jamal Mosley. „Miamis Leistung verdient Respekt, aber unsere Kinder wissen, wozu sie fähig sind und daran müssen wir uns messen.“ Franz Wagner beendete das Spiel mit 15 Punkten, 6 Rebounds und 5 Assists, sein Bruder Moritz kam auf 11 Punkte und 7 Rebounds. Tyler Herro hatte mit 28 Punkten die beste Punktzahl für Miami.

Schroder Raptors sieglos

Auch Dennis Schroder verließ den Platz als Verlierer bei den Toronto Raptors. Der Weltmeister-Kapitän verlor mit Toronto 104:113 gegen den Titelverteidiger Denver Nuggets. Gleichzeitig verloren die Raptors völlig die Kontrolle über das Spiel und fielen mit 21 Punkten Rückstand zurück. Schroeder machte acht Dreier und hatte sieben Punkte und sieben Assists. Mann des Spiels war Nikola Jokic, der für die Gäste 31 Punkte und 15 Rebounds erzielte.

Dennoch konnten sich die beiden deutschen Profis über den Sieg freuen. Weltmeister Daniel Theis fügte 11 Punkte hinzu, als die Los Angeles Clippers die Dallas Mavericks mit 120:111 besiegten. Für Los Angeles war es der neunte Sieg in Folge; kein Team der Liga ist länger ungeschlagen. In der Western Conference haben die Clippers die Mavericks mit ihrem Erfolg überholt.

Isaiah Hartenstein gewann auch mit den New York Knicks, die seit ihrer Niederlage gegen die Clippers nun drei Spiele in Folge gewonnen haben. Der Center startete zum ersten Mal in dieser Saison mit einem 121:101-Sieg über den Crosstown-Rivalen Brooklyn Nets. Obwohl er bei drei Schüssen nur zwei Punkte erzielte, schnappte er sich zehn Rebounds und blockte zwei Schüsse. Im letzten Spiel gegen die Los Angeles Lakers erzielte er 17 Rebounds, die beste seiner Karriere.

