Venus Williams scheidet an einem harten Tag für die Amerikaner aus

Typisch für ihre Siegesgewissheit ließ Williams bei dieser Gelegenheit ihren Schläger fallen, drehte eine Pirouette und hüpfte zum Netz. Bald darauf folgte eine Doppelpirouette, und das Lächeln war nicht mehr aus ihrem Gesicht zu kriegen. Das war der Startschuss für eine tolle Saison 2017, auch wenn die immergrüne Williams im Finale gegen ihre jüngere Schwester Serena verlor.

Doch die siebenfache Grand-Slam-Championesse konnte bei den diesjährigen Australian Open nicht an ihren Vorjahreserfolg im Melbourne Park anknüpfen und wurde am ersten Tag des ersten Major-Turniers des Jahres von einer wiedererstarkten Belinda Bencic mit 6:3 und 7:5 geschlagen.

"Dies ist wie ein neues Jahr", sagte Williams, die die älteste Grand-Slam-Siegerin der Tennisgeschichte werden wollte, gegenüber Reportern. "Man kann nicht im vergangenen Jahr leben. Das ist unmöglich.

"Ich glaube nicht, dass ich ein schlechtes Match gespielt habe. Sie hat einfach überragend gespielt. Das muss ich ihr einfach hoch anrechnen."

Da Serena das Turnier auslässt, weil die 23-fache Grand-Slam-Rekordsiegerin vier Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes noch nicht wieder ins Turniergeschehen eingreifen kann, steht zum ersten Mal seit 1997 keine Williams-Schwester in der zweiten Runde eines Major-Turniers.

US-Wehwehchen

Neben der 37-jährigen Venus schieden auch Sloane Stephens - die seit ihrem überraschenden Sieg bei den US Open im September kein Match mehr gewonnen hat - und Vandeweghe früh aus. Alle drei erreichten in New York das Halbfinale.

Die vierte amerikanische Halbfinalistin in Flushing Meadows, Madison Keys, ist noch im Rennen - sie wird ihr Auftaktmatch gegen die Chinesin Wang Qiang erst am Dienstag bestreiten.

Und der an Nummer acht gesetzte Jack Sock, Halbfinalist bei den Tour Finals in London im November, unterlag dem Japaner Yuichi Sugita mit 6:1, 7:6 (7:4), 5:7 und 6:3.

Von den 15 Amerikanern, die am Montag auf dem Programm standen, setzten sich nur drei durch - Ryan Harrison, die Qualifikantin Mackenzie McDonald und Nicole Gibbs.

Ein weiterer Spieler, der in New York erfolgreich war, schied ebenfalls aus: Kevin Anderson, der Finalist bei den Herren. Der in Florida lebende Südafrikaner unterlag Kyle Edmund - dem einzigen Briten in Abwesenheit des verletzten Andy Murray - mit 6:7 (4:7) 6:3 3:6 6:3 6:4.

Federers Eltern sehen Bencic gegen Venus

Bencic traf bei den Australian Open zum zweiten Mal in Folge in der ersten Runde auf eine Williams-Schwester - vor 12 Monaten verlor sie gegen Serena -, doch diesmal war das ehemalige Wunderkind in viel besserer Form.

Nachdem sie 2016 bis auf Platz sieben der Weltrangliste geklettert war, trugen Rücken- und Handgelenksverletzungen maßgeblich dazu bei, dass die Schweizerin in der vergangenen Saison auf Platz 317 zurückfiel.

Bencic beendete das Jahr 2017 jedoch mit einer 28:3-Bilanz auf allen Ebenen und trug gemeinsam mit Roger Federer dazu bei, dass die Schweiz in diesem Monat den Hopman Cup gewann. Die Eltern von Federer saßen in der Rod Laver Arena in der Spielerbox des 20-Jährigen.

Der Schweizer gewann die letzten vier Spiele des ersten Satzes und kämpfte sich im zweiten Satz von einem Breakrückstand zurück, um den ersten Sieg gegen Williams seit fünf Versuchen zu erringen.

"Es war unglaublich, dieses Match", sagte Bencic gegenüber Reportern.

"Ich denke, das Niveau war großartig. Außerdem hat sie mich schon viermal geschlagen, also war ich wirklich glücklich, dass ich meine Chance diesmal genutzt habe.

"Natürlich bin ich froh, dass ich wieder spielen kann. Es war eine sehr, sehr lange Zeit, in der ich außer Gefecht war. Ich konnte es kaum erwarten, zurückzukommen, das bedeutet mir sehr viel."

Angesichts von Bencics Form sollte man einen langen Aufenthalt in Melbourne nicht ausschließen. Ohne Serena - wie schon bei den letzten drei Majors 2017 - ist die Auslosung der Damen ziemlich offen, wie Vandeweghes Bezwingerin, Timea Babos, einräumte.

"Im Frauentennis, denke ich, sehen wir es - alles kann passieren, wenn es keine Serena Williams gibt", sagte die Ungarin, die mit 7:6 (7:4) 6:2 triumphierte.

Vandeweghe erhielt von Schiedsrichter Fergus Murphy einen Regelverstoß, da sie nicht bereit war, auf den Platz zu gehen, weil sie eine Banane aß. Vandeweghe sagte, sie habe warten müssen, bis die Bananen - eine gute Kaliumquelle - auf den Platz gebracht wurden, daher die Verzögerung.

Acht Niederlagen in Folge für Stephens

Stephens wurde mit einer Knieverletzung für das Brisbane International in diesem Monat gesperrt und verlor in der ersten Runde in Sydney in zwei Sätzen gegen Camila Giorgi - nicht gerade die beste Vorbereitung für Melbourne.

Dass die an Nummer 13 gesetzte Spielerin am Montag beim Stand von 5:4 im zweiten Satz nicht aufschlug, war der offensichtliche Wendepunkt. Sie unterlag der Chinesin Zhang Shuai - einer Art Fan-Favoritin bei den Australian Open - mit 2:6, 7:6 (7:2), 6:2 und musste damit ihre achte Niederlage in Folge hinnehmen.

"Ich habe alles getan, was ich konnte, um für Sydney letzte Woche und für hier bereit zu sein", sagte Stephens zu Reportern. "Es ist einfach unglücklich, aber es ist definitiv erst der Anfang der Saison, die ersten beiden Turniere. Ich werde mich nicht zu sehr unterkriegen lassen."

Zhang war nach einer 0:14-Niederlage bei Grand Slams kurz davor, das Tennis aufzugeben. Das Blatt wendete sich jedoch, als sie vor zwei Jahren in Melbourne Simona Halep in der ersten Runde ausschaltete, und letzte Woche verpasste sie als 34. nur knapp eine Setzung für Melbourne.

Rafael Nadal zog in 94 Minuten in die zweite Runde ein, indem er den 37-jährigen Victor Estrella Burgos mit 6:1 6:1 6:1 bezwang. Der Weltranglistenerste, der zum ersten Mal bei den Australian Open antritt, ohne an einem Aufwärmturnier teilgenommen zu haben, erwischte einen makellosen Start. Seine Knie sind schuld.

Nadal erregte ebenso viel Aufmerksamkeit für seine Kleidung, da er zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt wieder ärmellos auftrat.

Der Mann, gegen den Nadal im letzten Jahr in einem packenden Finale verloren hat, Federer, beginnt am Dienstag gegen den Slowenen Aljaz Bedene seine Suche nach seinem 20. großen Titel.

Der sechsmalige Australian-Open-Champion Novak Djokovic bestreitet sein erstes offizielles Match seit Wimbledon gegen Donald Young.

Sollte Young Djokovic besiegen, würde das dem amerikanischen Tennis in Melbourne nach dem furchtbaren Start am Montag zweifellos Freude bereiten.

