Venus Williams besiegt Schwester Serena in Indian Wells

Venus besiegt Serena in der dritten Runde mit 6-3 6-4

Serena hatte Probleme beim Aufschlag und machte 31 unerzwungene Fehler

Serena führt immer noch mit 17:12 in den Kopf-an-Kopf-Rennen

Eine Tante, ja, aber Venus, die Tennisspielerin, schob die Gefühle der Familienliebe beiseite und gewann in der Nachtsession am Montag in der kalifornischen Wüste mit 6:3 und 6:4, wobei sie größtenteils gut aufschlug und deutlich machte, wie Serena ihren Weg auf der Tour wiederfindet, da sie Mutterschaft und die Anforderungen des Profisports miteinander verbindet.

Für Venus war es der erste Sieg gegen die 23-fache Grand-Slam-Rekordsiegerin Serena in den letzten vier Begegnungen, doch Serena führt in den direkten Duellen immer noch mit 17:12. Es war auch ihr erstes Duell in Indian Wells, 17 Jahre nachdem Venus mit einer Knieverletzung aus dem Halbfinale ausgeschieden war.

Dies führte zu hässlichen Szenen, als ihr Vater Richard sagte, er sei von Fans rassistisch beschimpft worden, als Serena dann das Finale gegen Kim Clijsters spielte - und gewann -. Die Belgierin Clijsters schien an diesem Tag die Favoritin der Fans zu sein, obwohl die Geschwister ganz in der Nähe im Vorort Compton von Los Angeles aufgewachsen sind.

Serena kehrte erst 2015 nach Indian Wells zurück, Venus erst ein Jahr später.

Auf die Frage, ob das Spiel am Montag mit den Geschehnissen von 2001 abschließen würde, antwortete die siebenfache Grand-Slam-Siegerin Venus: "Das ist mir nie in den Sinn gekommen."

Aber Venus, 37, hatte eine Idee, was den Unterschied zwischen den Schwestern auf dem Platz in der dritten Runde ausmachte, ihrem frühesten Turnierduell seit dem Aufeinandertreffen in der zweiten Runde bei den Australian Open 1998, denn Serena ist jetzt ungerankt.

"Ich hatte schon ein paar mehr Matches", sagte Venus gegenüber Reportern. "Auch wenn ich dieses Jahr noch nicht so viel gespielt habe, zählen die Matches im letzten Jahr."

Das wird niemand bestreiten.

Nachdem Venus in ihren ersten beiden Aufschlagspielen Breakbälle abgewehrt hatte, kam sie bei eigenem Aufschlag in Schwung und schaffte das Break zum 4:2.

Das Momentum blieb bei Venus und sie ging im zweiten Durchgang mit 5:2 in Führung, hatte aber Mühe, das Spiel zu beenden. Beim Stand von 5:4 wehrte sie einen Breakball mit einem starken Aufschlag in den Körper ab, und ein weiterer starker Aufschlag sicherte ihr den Sieg bei einem zweiten Matchball. Serena ist berühmt für ihre Comebacks, aber Venus hielt tatsächlich stand.

Die Schwestern tauschten - wie immer - eine Umarmung am Netz aus.

Serena gewann insgesamt nur die Hälfte ihrer Aufschlagpunkte - die Quote ist viel, viel höher, wenn ihr Aufschlag und ihr Spiel funktionieren, selbst gegen Venus - und machte 31 unerzwungene Fehler, denen 22 Winner gegenüberstanden. Sie beklagte, dass sie Schläge verpasste, von denen sie sagte, dass sie sie in 10 von 10 Fällen im Training machen würde.

Venus hingegen war die solidere Spielerin, die unter den schwierigen Bedingungen von Indian Wells, wo die Bälle durch die Luft sausen, dann aber durch den langsamen Hartplatz gebremst werden, 19 Winner und 21 unerzwungene Fehler machte.

"Es ist definitiv nicht weniger enttäuschend", sagte Serena, als sie über die Niederlage nachdachte. "Ich wünschte, es wäre so, aber das ist es nicht. Aber dann wiederum wünschte ich, es wäre nicht so. Dann wäre ich nicht die, die ich bin. Ja, ich habe noch einen langen Weg vor mir, und ich freue mich auf die Reise."

Miami als nächstes für Serena

"Ich werde mich auf (mein nächstes Turnier) vorbereiten", fügte die in Florida lebende Serena hinzu, die Ende dieses Monats bei einem ihrer Lieblingsturniere, den Miami Open, antreten wird. "Ich habe noch viel zu verbessern. Es ist gut, dass ich nicht sagen muss, dass dies das beste Tennis ist, das ich je gespielt habe, und ich habe verloren. Mein Verbesserungspotenzial ist unglaublich groß.

"Ich muss mir einfach immer wieder sagen, dass mein Ziel ist, bei jedem Turnier besser zu sein als beim letzten, und ich will auf keinen Fall rückwärts gehen. Ich möchte einfach weiter vorwärts gehen. Ich denke, solange ich das tun kann, werde ich immer besser werden."

Venus muss in Indian Wells immer noch vorwärts gehen, während viele ihrer früheren Duelle im Finale stattfanden und die Siegerin die Trophäe in die Höhe stemmen konnte. So war es auch beim letzten Aufeinandertreffen der beiden bei den Australian Open 2017, als Serena in der frühen Phase ihrer Schwangerschaft gewann.

Venus hat sich also am Montag nicht mit ihrem Sieg beschäftigt.

"Ich muss mich jetzt wirklich auf das nächste Match konzentrieren", sagte Venus, die am Dienstag gegen die an 21 gesetzte Anastasija Sevastova spielt. "Ich spiele gegen eine ganz andere Spielerin, neue Herausforderungen. Ich habe mich wirklich schon neu eingestellt, denn das Turnier ist noch lange nicht vorbei."

Für Serena ist es das schon, aber sie wird sich sicher schon bald in vertrauter Umgebung wiederfinden - in den letzten Phasen der Turniere.

